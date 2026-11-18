Ozempic (a base di semaglutide) e Mounjaro (a base di tirzepatide) sono farmaci nati e approvati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e, in presenza di specifici criteri clinici, dell’obesità patologica. Negli ultimi mesi, tuttavia, la corsa all’acquisto per “perdere qualche chilo” ha raggiunto livelli tali da spingere il Ministero della Salute a intervenire formalmente, chiedendo a tutte le Regioni di controllare con rigore la correttezza delle prescrizioni.

La trasformazione di terapie croniche salvavita in scorciatoie da sfoggiare sui social preoccupa profondamente medici specialisti e farmacisti. Il timore principale non risiede soltanto nelle possibili reazioni avverse per chi li assume senza controllo, ma nei rischi concreti di carenza di prodotto e di interruzione della continuità terapeutica per i pazienti che di questi trattamenti hanno reale ed essenziale bisogno.

Cosa sono davvero Ozempic e Mounjaro e quando vanno utilizzati

Per comprendere la portata del problema, è necessario chiarire la natura farmacologica di queste molecole e la loro reale destinazione d’uso. Non si tratta di integratori drenanti o di prodotti da banco, ma di potenti principi attivi somministrati tramite iniezione sottocutanea che modificano l’equilibrio metabolico dell’organismo.

Come agisce il semaglutide

Il semaglutide, principio attivo di Ozempic, appartiene alla classe degli agonisti del recettore del GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1). Si tratta di una molecola che mima l’azione di un ormone fisiologico secreto dall’intestino dopo i pasti, stimolando la produzione di insulina solo quando la glicemia è elevata e riducendo il rilascio di glucagone.

Tra i suoi effetti biologici principali figura il rallentamento dello svuotamento gastrico e un’azione diretta sui centri cerebrali che regolano la sazietà, con una marcata riduzione del senso di fame e del desiderio di cibo.

Come funziona il tirzepatide

Il tirzepatide, commercializzato con il nome di Mounjaro, introduce un meccanismo d’azione ancora più avanzato: è un doppio agonista recettoriale che agisce contemporaneamente sui recettori del GLP-1 e su quelli del GIP (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente).

Questa duplice sinergia ottimizza il controllo dei livelli di zucchero nel sangue e determina un impatto metabolico ancora più marcato sul dispendio energetico e sul calo ponderale.

A cosa servono realmente

L’impiego autorizzato di queste molecole risponde a indicazioni terapeutiche stabilite dalle autorità sanitarie:

Trattamento di adulti affetti da diabete di tipo 2 non sufficientemente controllato, in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico.

non sufficientemente controllato, in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Gestione clinica dell’obesità o del sovrappeso elevato, ma solo in presenza di un Indice di Massa Corporea (BMI) patologico e associato ad almeno una comorbilità correlata al peso, come ipertensione, dislipidemia o apnea ostruttiva del sonno.

Questi principi attivi non sono nati per gestire i cambi di peso, ma costituiscono terapie continuative destinate a malattie croniche progressive ad alto impatto cardiovascolare.

La moda dell’uso improprio: quando il farmaco diventa tendenza

Accanto all’uso ospedaliero e specialistico, si è consolidata una prassi parallela che scavalca i presupposti terapeutici: la ricerca del farmaco a scopo dimagrante rapido. Con il termine off-label la medicina indica la somministrazione di un medicinale per indicazioni, dosaggi o vie di somministrazione differenti da quelle registrate e approvate dalle autorità regolatorie (come AIFA ed EMA).

Nel caso di Ozempic e Mounjaro, l’uso off-label si è tradotto nella prescrizione a soggetti perfettamente normopeso o con lievi variazioni di peso che desiderano dimagrire velocemente senza sforzi dietetici, attratti dai racconti di personaggi famosi e influencer.

I dati del boom: il mercato privato vola

A certificare le proporzioni del fenomeno sono i numeri ufficiali del Rapporto OsMed 2025 pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Il documento evidenzia un’impennata clamorosa degli acquisti privati (a totale carico del cittadino, tramite ricetta bianca):

I consumi privati di molecole GLP-1 e GIP/GLP-1 hanno segnato un incremento dell’85,7% rispetto all’anno precedente.

rispetto all’anno precedente. La spesa privata sostenuta dalle famiglie ha registrato un aumento parallelo del 75,8%.

Una crescita di queste dimensioni non corrisponde a un’improvvisa epidemia di diabete, ma rispecchia la massiccia pressione mediatica che spinge verso la richiesta insistente del farmaco presso gli studi medici e attraverso canali telematici di teleconsulto rapido.

Perché il fenomeno preoccupa la comunità scientifica

Questa banalizzazione trasforma un atto medico complesso in una pratica di consumo superficiale. Considerare queste iniezioni come semplici trattamenti estetici stagionali genera conseguenze gravi:

Perdita di percezione del rischio: si dimentica che si tratta di farmaci con precise controindicazioni e potenziali reazioni avverse sistemiche.

si dimentica che si tratta di farmaci con precise controindicazioni e potenziali reazioni avverse sistemiche. Alterazione della catena distributiva: la richiesta sproporzionata rischia di innescare difficoltà di approvvigionamento nelle farmacie territoriali.

la richiesta sproporzionata rischia di innescare difficoltà di approvvigionamento nelle farmacie territoriali. Distorsioni commerciali: proliferano canali di vendita online non verificati e tentativi di accaparramento speculativo estranei alla tutela della salute pubblica.

La reazione delle istituzioni: controlli più severi sulle prescrizioni

Di fronte alle anomalie di mercato e alle crescenti segnalazioni degli operatori sanitari, le istituzioni hanno deciso di intervenire per ripristinare il corretto perimetro deontologico e clinico.

La denuncia dell’Ordine dei Farmacisti di Roma

Il campanello d’allarme è suonato formalmente a fine ottobre, attraverso una dettagliata comunicazione inviata alle autorità da Giuseppe Guaglianone, vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti di Roma: «Registriamo una situazione di crescente criticità nella filiera della prescrizione, distribuzione e dispensazione di queste molecole, con una pressione anomala che richiede un’immediata verifica per tutelare i pazienti cronici ed evitare speculazioni».

I farmacisti hanno segnalato un incremento sospetto di ricette private emesse per dosaggi e profili di pazienti non compatibili con i piani terapeutici convenzionali.

La direttiva del Ministero della Salute

La risposta del Ministero della Salute non si è fatta attendere. Il Dipartimento della programmazione sanitaria ha diramato una nota indirizzata agli assessorati regionali alla Sanità, invitando a intensificare l’attività di vigilanza e ispezione sull’appropriatezza prescrittiva di semaglutide e tirzepatide.

L’indicazione ministeriale impone alle ASL di verificare con capillarità che ogni ricetta sia supportata da un reale inquadramento diagnostico conforme alle note AIFA e ai protocolli clinici accreditati, stroncando sul nascere le prescrizioni compiacenti o rilasciate con eccessiva leggerezza.

I pericoli del dimagrimento fai-da-te e i costi sociali

Affidarsi a farmaci metabolici per perdere peso senza una diagnosi di obesità patologica espone a rischi clinici sottovalutati e produce pesanti ripercussioni sulla collettività.

Effetti collaterali e perdita di massa magra

Sotto il profilo medico, l’assunzione scorretta o non monitorata di agonisti recettoriali può causare disturbi gastrointestinali acuti e persistenti (nausea severa, vomito, diarrea, costipazione ostinata), disidratazione e, nei casi più rari e gravi, quadri di pancreatite o calcolosi biliare.

Inoltre, un calo ponderale repentino ottenuto senza un adeguato apporto nutrizionale e senza allenamento contro resistenza provoca una drastica perdita di massa muscolare (massa magra) anziché di solo tessuto adiposo, compromettendo il metabolismo basale e innescando un violento effetto rimbalzo non appena la terapia viene interrotta.

Un danno per l’intero Servizio Sanitario

La cosiddetta “ricetta compiacente” concessa per perdere i canonici 3-4 chili prima delle vacanze estive finisce per scaricare il proprio costo sull’intera società. Quando i medicinali scarseggiano a causa dell’iper-domanda cosmetica, il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture territoriali devono affrontare riorganizzazioni complesse per reperire forniture alternative o riadattare i piani terapeutici dei diabetici, con un aggravio evidente di costi e tempi di gestione.

L’appello degli endocrinologi: stop alle scorciatoie

Anche i medici specialisti hanno fatto sentire la propria voce. In una nota congiunta, l’Associazione Medici Endocrinologi (AME) ha ribadito la propria contrarietà all’impiego improprio delle terapie iniettabili: «Il dimagrimento fai-da-te può mettere seriamente a rischio la salute. Nessun farmaco metabolico può sostituire un percorso strutturato di rieducazione alimentare e stile di vita sano, né tantomeno diventare una scorciatoia estetica priva di sorveglianza clinica».

La cura del peso corporeo, ricordano gli specialisti, richiede tempo, valutazioni personalizzate e competenze multidisciplinari: trasformare trattamenti medici complessi in rimedi miracolosi da banco allontana le persone da una reale consapevolezza della propria salute.