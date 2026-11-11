Farmacia Ruscazio di Cagliari: ecco qual è il luogo migliore per conservare i farmaci

Ricordare l’importanza di una corretta conservazione dei farmaci rientra tra i compiti del farmacista. Ma quotidianamente mi rendo conto che, purtroppo, nella maggior parte delle persone la conoscenza delle regole base sia scarsa. Poco diffusa anche l’abitudine di un controllo periodico della data di scadenza dei medicinali già in casa che, magari, sono stati aperti e in parte utilizzati. Colliri e gocce auricolari, per esempio, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sulla confezione, una volta aperto il flacone, durano in genere 28-30 giorni, perciò bisogna sempre scrivere sulla scatola o il flacone la data di apertura.

Dal mio osservatorio privilegiato ho constatato che parecchie persone sono erroneamente convinte che la migliore precauzione in estate sia quella di mettere i farmaci in frigorifero, ma non è così: occorre seguire quanto scritto nel foglietto illustrativo allegato alla confezione. Per cui, al momento dell’acquisto di colliri o gocce auricolari, mi prendo per sicurezza qualche minuto con il diretto interessato per leggere le indicazioni relative alla conservazione del prodotto.

Così, per esempio, di recente una signora che per problemi di stitichezza ricorre a supposte di glicerina (di cui tiene in casa una piccola scorta), ricordandosi le mie avvertenze relative alla conservazione di un collirio che aveva acquistato tempo addietro, mi ha domandato come doveva regolarsi per le supposte. Le ho spiegato che per tutte le formulazioni simili vale la stessa precauzione: se nella stanza si superano i 25 gradi vanno riposte in frigorifero nei ripiani centrali o nel cassetto delle verdure, a una temperatura tra i due e gli otto gradi; non bisogna metterle nello sportello (per le frequenti aperture la temperatura cambia spesso), né vicino alla parete di fondo per evitare che si congelino. Occorre, però, ricordarsi di tirarle fuori dal frigo pochi minuti prima dell’uso per farle tornare più morbide e più facili da usare.

Ho anche ricordato alla signora che per i medicinali in generale, se il foglietto illustrativo non segnala di tenerli in frigorifero, il luogo ideale in tutte le stagioni è la camera da letto, evitando le stanze che invece risultano ancora le più gettonate, cioè il bagno, troppo umido, e la cucina, troppo calda.

Colliri, supposte e medicinali aperti: attenzione alla scadenza

Molti non si rendono conto che si tratta di attenzioni fondamentali per mantenere inalterati i principi attivi dei farmaci per il periodo di validità indicato sulla confezione: requisito essenziale perché possano svolgere a pieno l’attività terapeutica. In particolare, ricordo sempre a chi deve assumere antibiotici, farmaci adrenergici (usati nella cura di patologie cardiache, asma, allergie), insulina, analgesici, sedativi, antiepilettici o anticoagulanti, che, se non conservati correttamente, questi prodotti possono degradarsi rapidamente, perdendo efficacia.

Da qui si deduce quanto sia fondamentale l’impegno del farmacista in ambito di educazione sanitaria, anche perché, grazie al frequente contatto con gli utenti, può verificare e correggere eventuali errori. Un contributo che si è rivelato e si rivela particolarmente utile per evitare criticità nell’adesione alle terapie.

Gabriella Melis, direttrice della Farmacia Ruscazio di Cagliari.