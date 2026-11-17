«Quella dell’alluce rigido è una malattia artrosica di tipo degenerativo, che colpisce l’articolazione metatarso-falangea prima, cioè quella che collega l’alluce al piede e consente una piena libertà di movimento a entrambi» spiega Umberto Alfieri Montrasio, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia del Piede e della Caviglia (U.S.P.eC.) all’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio. A volte può essere confusa con una tendinite o una tendinopatia, ma a differenza di queste ultime a essere sotto stress è la cartilagine e non il tendine.

Alluce rigido: quali sono i sintomi

Se le cartilagini di questa struttura si usurano, si manifestano disturbi di diversa entità.

Inizialmente si avverte un fastidio sopportabile alla base del primo dito (fase chiamata «functional hallux limitus»).

(fase chiamata «functional hallux limitus»). Poi si constata un aumento del discomfort (fase «hallux limitus»).

(fase «hallux limitus»). Infine, oltre a una conclamata rigidità e a un’infiammazione articolare, insorge anche un forte dolore (fase «hallux rigidus»), che persiste a riposo, in stazione eretta e durante il cammino.

(fase «hallux rigidus»), che persiste a riposo, in stazione eretta e durante il cammino. Spesso, in seguito al consumo della cartilagine e all’attrito dei due capi articolari, può formarsi uno sperone d’osso (la cosiddetta «cipolla», come si è verificato nel caso di Alessandra Celentano) sulla superficie dorsale dell’alluce, che non solo è dolorosa, ma crea anche un ostacolo alla calzatura.

Quali sono le cause

L’alluce rigido è molto diffuso tra gli atleti e i ballerini che, per tutta la vita, sottopongono il piede e le dita a stimoli meccanici anomali (come, ad esempio, stare per ore sulle punte).

Tuttavia, può essere causato anche dalla conformazione anatomica personale (per esempio, in presenza di un piede piatto). È anche soggetto a questa patologia chi ha subito un trauma con frattura del primo osso metatarsale o della falange basale dell’alluce.

Alluce rigido: come si fa la diagnosi

Oltre a un’accurata anamnesi e a un’indagine clinica precisa, lo specialista richiede una radiografia di ambedue i piedi in stazione eretta, esame di per sé sufficiente per fornire una risposta certa e valutare l’entità del danno a carico dell’articolazione.

Quali sono le terapie

Nella fase «functional hallux limitus», cioè quando si avverte solo un fastidio a livello del primo dito del piede, l’utilizzo di un plantare ortopedico personalizzato potrebbe alleviare il disturbo e ritardare l’insorgenza dell’«hallux rigidus». Questo trattamento potrebbe essere coadiuvato da una terapia farmacologica antinfiammatoria.

Quando si ricorre alla chirurgia

Nei casi più severi, invece, ci si deve sottoporre a un intervento chirurgico, che varia in base all’entità della patologia ma che si può eseguire in day hospital e in anestesia locoregionale.

Pulizia dell’articolazione (cheilectomia). Consiste nell’asportazione degli speroni articolari comparsi sulla superficie dorsale e mediale e che contribuiscono a limitare la mobilità. Si tratta di un intervento relativamente poco invasivo. È riservato ai casi moderati di alluce rigido e ai pazienti con basse richieste funzionali, e consente di ripristinare la funzionalità dell’articolazione. Osteotomia del primo metatarsale. Poiché i due capi articolari sfregano l’uno sull’altro producono un danno cartilagineo. Il chirurgo esegue un taglio dell’osso metatarsale primo, lo accorcia e crea spazio in modo che l’attrito e l’infiammazione si riducano. Questo intervento si esegue nei casi di alluce rigido di media entità. Artrodesi metatarso-falangea. È l’operazione chirurgica più frequente e consiste nel bloccare l’articolazione tra il primo metatarso e la prima falange dell’alluce, fondendole in un unico osso, mediante l’asportazione minima dei capi articolari e l’utilizzo di viti. In questo caso il dolore scompare, ma la mobilità, già compromessa dallo stato avanzato della malattia, non è più recuperabile.

Dopo l’intervento

Dopo ogni tipo di intervento chirurgico bisogna indossare una scarpa ortopedica per quattro settimane e tenere a riposo il piede (significa astenersi da lunghe passeggiate o rimanere per molto tempo in stazione eretta), nonostante si possa camminare normalmente. Si può comunque riprendere poi a praticare sport per mantenersi in forma: quelli più indicati sono la camminata leggera, la bicicletta e il nuoto.