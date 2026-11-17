«Quella dell’alluce rigido è una malattia artrosica di tipo degenerativo, che colpisce l’articolazione metatarso-falangea prima, cioè quella che collega l’alluce al piede e consente una piena libertà di movimento a entrambi» spiega Umberto Alfieri Montrasio, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia del Piede e della Caviglia (U.S.P.eC.) all’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio. A volte può essere confusa con una tendinite o una tendinopatia, ma a differenza di queste ultime a essere sotto stress è la cartilagine e non il tendine.
In questo articolo
Alluce rigido: quali sono i sintomi
Se le cartilagini di questa struttura si usurano, si manifestano disturbi di diversa entità.
- Inizialmente si avverte un fastidio sopportabile alla base del primo dito (fase chiamata «functional hallux limitus»).
- Poi si constata un aumento del discomfort (fase «hallux limitus»).
- Infine, oltre a una conclamata rigidità e a un’infiammazione articolare, insorge anche un forte dolore (fase «hallux rigidus»), che persiste a riposo, in stazione eretta e durante il cammino.
- Spesso, in seguito al consumo della cartilagine e all’attrito dei due capi articolari, può formarsi uno sperone d’osso (la cosiddetta «cipolla», come si è verificato nel caso di Alessandra Celentano) sulla superficie dorsale dell’alluce, che non solo è dolorosa, ma crea anche un ostacolo alla calzatura.
Quali sono le cause
L’alluce rigido è molto diffuso tra gli atleti e i ballerini che, per tutta la vita, sottopongono il piede e le dita a stimoli meccanici anomali (come, ad esempio, stare per ore sulle punte).
Tuttavia, può essere causato anche dalla conformazione anatomica personale (per esempio, in presenza di un piede piatto). È anche soggetto a questa patologia chi ha subito un trauma con frattura del primo osso metatarsale o della falange basale dell’alluce.
Alluce rigido: come si fa la diagnosi
Oltre a un’accurata anamnesi e a un’indagine clinica precisa, lo specialista richiede una radiografia di ambedue i piedi in stazione eretta, esame di per sé sufficiente per fornire una risposta certa e valutare l’entità del danno a carico dell’articolazione.
Quali sono le terapie
Nella fase «functional hallux limitus», cioè quando si avverte solo un fastidio a livello del primo dito del piede, l’utilizzo di un plantare ortopedico personalizzato potrebbe alleviare il disturbo e ritardare l’insorgenza dell’«hallux rigidus». Questo trattamento potrebbe essere coadiuvato da una terapia farmacologica antinfiammatoria.
Quando si ricorre alla chirurgia
Nei casi più severi, invece, ci si deve sottoporre a un intervento chirurgico, che varia in base all’entità della patologia ma che si può eseguire in day hospital e in anestesia locoregionale.
- Pulizia dell’articolazione (cheilectomia). Consiste nell’asportazione degli speroni articolari comparsi sulla superficie dorsale e mediale e che contribuiscono a limitare la mobilità. Si tratta di un intervento relativamente poco invasivo. È riservato ai casi moderati di alluce rigido e ai pazienti con basse richieste funzionali, e consente di ripristinare la funzionalità dell’articolazione.
- Osteotomia del primo metatarsale. Poiché i due capi articolari sfregano l’uno sull’altro producono un danno cartilagineo. Il chirurgo esegue un taglio dell’osso metatarsale primo, lo accorcia e crea spazio in modo che l’attrito e l’infiammazione si riducano. Questo intervento si esegue nei casi di alluce rigido di media entità.
- Artrodesi metatarso-falangea. È l’operazione chirurgica più frequente e consiste nel bloccare l’articolazione tra il primo metatarso e la prima falange dell’alluce, fondendole in un unico osso, mediante l’asportazione minima dei capi articolari e l’utilizzo di viti. In questo caso il dolore scompare, ma la mobilità, già compromessa dallo stato avanzato della malattia, non è più recuperabile.
Dopo l’intervento
Dopo ogni tipo di intervento chirurgico bisogna indossare una scarpa ortopedica per quattro settimane e tenere a riposo il piede (significa astenersi da lunghe passeggiate o rimanere per molto tempo in stazione eretta), nonostante si possa camminare normalmente. Si può comunque riprendere poi a praticare sport per mantenersi in forma: quelli più indicati sono la camminata leggera, la bicicletta e il nuoto.
Leggi anche…
None found