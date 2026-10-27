OK-Salute e Benessere novembre 2026

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Cover story: Giorgio Marchesi <<Per volersi bene, controlliamoci senza ansia>>

Non sono metodico o ansioso, ma alla fine un occhio di riguardo per la

salute bisogna sempre averlo: così, quando posso, mi prendo del tempo per un checkup». Volto tra i più amati di cinema, teatro e televisione, Giorgio Marchesi non appartiene alla schiera di uomini che non partecipa agli esami di screening.

Classe 1974, ha iniziato a esprimere la sua creatività da giovanissimo in una rock band, ma poi ha scoperto il potere della recitazione. Marchesi unisce a una carriera intensa uno stile di vita dinamico e un profondo amore per l’attività all’aria aperta. In occasione di novembre, mese dedicato alla prevenzione al maschile, l’attore si racconta a OK a cuore aperto: dai segreti per mantenersi in forma al rapporto con i test medici, fino alla gestione dello stress e alle sfide dell’essere genitore nell’era dei social.

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