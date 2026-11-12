Anziani, vivere insieme per non sentirsi soli: cos’è il cohousing e come funziona

Trascorrere la vecchiaia nel cuore della propria città, senza doversi allontanare dai luoghi e dalle persone che si conoscono da una vita. Godere di un mini appartamento indipendente, pur sapendo di poter contare su una comunità solidale per trovare compagnia, assistenza sanitaria e un aiuto per le piccole incombenze quotidiane. Il tutto risparmiando sulle spese, grazie alla condivisione dei servizi, e beneficiando delle più moderne tecnologie di domotica, pensate per rendere l’abitazione sicura e adatta alle esigenze della terza età.

Non è un’utopia, ma una realtà che ha preso forma a Treviso grazie al progetto “Borgo Mazzini Smart Cohousing”, una delle esperienze pionieristiche più innovative in Italia nel campo dell’abitare condiviso per gli over 65.

Cohousing per anziani, a Treviso un antico convento diventa un modello di coabitazione

Il progetto è nato da un’intuizione maturata oltre dieci anni fa dall’Israa (Istituto Servizi Ricovero e Assistenza Anziani di Treviso), storico ente pubblico trevigiano che si occupa di assistenza agli anziani e che oggi è confluito nell’EnEA (Ente Educazione Assistenza). Partendo dalla valorizzazione di un patrimonio immobiliare cittadino rimasto inutilizzato negli ultimi anni, è stata avviata un’importante opera di rigenerazione urbana che ha trasformato un antico convento del Cinquecento in un modello innovativo di coabitazione per anziani autonomi e autosufficienti. Oggi il progetto conta già nove residenze di cohousing che ospitano 65 persone, mentre altre due sono in fase di completamento e porteranno la capacità complessiva a undici cohousing per circa 90 residenti.

Solitudine degli anziani: quanti over 65 vivono da soli in Italia

«La solitudine sarà il principale problema dei prossimi 50 anni: per questo abbiamo pensato che riorganizzare la società attorno a nuove forme dello stare insieme fosse la soluzione migliore», spiega Giorgio Pavan, psicoterapeuta e direttore generale di EnEA. «I dati Istat ci dicono che nel nostro Paese il 30% degli over 65 vive da solo, una percentuale che sale al 40% tra gli over 75. Si pone dunque un grande tema, quello dell’isolamento sociale e della solitudine, che interessa soprattutto vedove e anziani separati, residenti per lo più nelle città e nelle periferie del Nord ma anche al Centro-Sud».

«Basti pensare che il 10% degli ultrasettantacinquenni dichiara di non avere contatti o punti di riferimento: parliamo di oltre 400 mila persone che vivono sole al proprio domicilio senza una rete di supporto, un numero superiore a quello degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle Rsa».

Solitudine e isolamento sociale: quali conseguenze hanno sulla salute degli anziani

Vivere soli significa avere meno stimoli che mantengono attivo il cervello, ma non solo. La solitudine può portare a modificare il proprio stile di vita: si finisce per mangiare meno e peggio, ci si prende meno cura di sé, si rinuncia a uscire di casa proprio per la mancanza di una compagnia. «Nel tempo, questi comportamenti possono avere pesanti conseguenze sulla salute psicofisica, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, demenze e altre patologie neurodegenerative, oltre a favorire ansia e depressione», puntualizza Pavan. «Numerosi studi mostrano che la solitudine, spesso combinata con l’isolamento sociale, aumenta il rischio di mortalità almeno del 20% e spesso incrementa anche il rischio di suicidio».

Cohousing: che cos’è e come nasce il modello della coabitazione

Proprio per dar vita a forme di convivenza più coese e inclusive, negli anni Sessanta è nata in Danimarca l’idea del cohousing (coabitazione), un modello abitativo fondato sulla condivisione di spazi, servizi e relazioni tra persone non legate da vincoli di parentela. Fino agli anni Ottanta il fenomeno è rimasto circoscritto all’area nord-europea (soprattutto Olanda, Norvegia e Svezia), ma poi si è diffuso anche nel resto d’Europa, negli Stati Uniti e in Australia. In Italia ha iniziato a prendere piede solo negli anni Duemila, principalmente nelle regioni settentrionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. A oggi si contano decine di iniziative su tutto il territorio nazionale, rivolte soprattutto alla popolazione anziana (sebbene molte siano dedicate pure a disabili e altri soggetti fragili).

Cohousing in Italia: quanto è diffuso e cosa prevede la normativa

«Nel nostro Paese sono rare le esperienze di cohousing autogestite, nate dal gruppetto di amici che decidono di andare a vivere insieme», riprende l’esperto. «Ci sono per lo più iniziative a mediazione istituzionale, organizzate cioè da enti come istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), cooperative sociali, più raramente Comuni. Ancora più raramente, considerato che i margini di utile sono esigui, ci sono iniziative promosse da aziende private (for profit) che con fondi propri propongono la costruzione e la gestione di questo tipo di strutture».

Un grosso ostacolo alla diffusione di queste forme di vita ancora sperimentali è la mancanza di una legge che renda questi modelli residenziali entità giuridiche a tutti gli effetti e ne semplifichi la fattibilità. Negli ultimi anni, però, anche il legislatore ha iniziato a occuparsene: ad esempio, il Decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29 ha introdotto in modo esplicito il tema del cohousing quale strumento volto a promuovere “la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana”. Lo scorso dicembre sono state presentate anche le Linee guida sul cohousing elaborate dal Tavolo tecnico costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Senior cohousing e cohousing intergenerazionale: quali sono le differenze

Il documento indica due principali tipi di coabitazione per la terza età.

Il primo è il senior cohousing (noto anche come senior living, senior housing o silver living), che prevede la convivenza tra persone anziane che scelgono volontariamente di vivere insieme, mantenendo la propria autonomia, all’interno di una struttura residenziale con spazi condivisi, come cucine attrezzate, lavanderie, sale comuni per le attività ricreative, orti, biblioteche, piccoli laboratori o aree relax.

(noto anche come senior living, senior housing o silver living), che prevede la convivenza tra persone anziane che scelgono volontariamente di vivere insieme, mantenendo la propria autonomia, all’interno di una struttura residenziale con spazi condivisi, come cucine attrezzate, lavanderie, sale comuni per le attività ricreative, orti, biblioteche, piccoli laboratori o aree relax. C’è poi il cohousing intergenerazionale, dove l’anziano può convivere (di solito a casa propria) con studenti universitari o giovani lavoratori, in una logica di scambio solidale che prevede un piccolo

supporto pratico nel quotidiano, come compagnia, assistenza digitale, supporto nelle attività domestiche o semplicemente una presenza rassicurante.

I benefici del cohousing per anziani: relazioni, autonomia e benessere psicologico

«Il cohousing offre il vantaggio di vivere in un contesto stimolante dove poter valorizzare le proprie competenze, condividere esperienze e contare su una rete di supporto, alleggerendo le incombenze quotidiane», sottolinea Erika Borella, professoressa ordinaria di Psicologia dell’invecchiamento all’Università di Padova, direttore del Master di II livello in Geropsicologia per la longevità e le demenze e dell’Unità Operativa di Psicologia dell’invecchiamento e della longevità del centro di ateneo Scup presso la stessa università.

«Il cohousing intergenerazionale, in particolare, favorisce uno scambio bidirezionale di competenze e risorse fondamentali per entrambe le generazioni coinvolte. I giovani offrono vitalità, compagnia e supporto emotivo, contribuendo a ridurre la solitudine cronica e la depressione, e a favorire il benessere psicologico; trasmettono poi nuovi linguaggi e valori, stimolano il funzionamento mentale e nuove conoscenze, tra cui quelle digitali. Gli anziani, a loro volta, possono mettere a disposizione esperienza, e saggezza, promuovendo nei giovani abilità legate al problem solving, così come competenze relazionali e di regolazione emotiva, con riduzione di sintomi ansiosi».

«Questo scambio permette di sviluppare una diversa e più ampia prospettiva temporale e di vita, che va a contrastare un fenomeno sempre più diffuso nel nostro contesto culturale e sociale: l’ageismo, ossia quell’insieme di pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone anziane e che ci porta a vedere l’invecchiamento come una fase di declino e fine vita».

Invecchiare bene: perché è importante pianificare il proprio futuro abitativo

Chi sceglie il cohousing «pianifica il proprio invecchiamento in modo proattivo per invecchiare bene: è una persona che pensa e guarda al proprio futuro, che ha progetti e si prepara a questa fase della vita; ha voglia di mettersi in gioco e di sperimentare un modo diverso di vivere per assicurare qualità agli anni che verranno», continua la psicologa.

«Proprio per questo dovremmo iniziare a riflettere sul nostro futuro abitativo già in età adulta, chiedendoci se la casa in cui viviamo sarà davvero in grado nell’avvenire di accompagnare i cambiamenti fisici e sensoriali che l’avanzare dell’età e la longevità comportano. Spesso, però, fatichiamo a immaginarci da anziani, convinti che non invecchieremo. Con il passare degli anni, poi, non ci riconosciamo nei nostri coetanei, percepiti come “vecchi” e con tante difficoltà, anche se hanno la stessa età. Serve un cambiamento culturale profondo: imparare a integrare la longevità nel nostro progetto di vita significa prepararsi consapevolmente al futuro, aderendo a diverse forme di prevenzione, anche delle abilità cognitive, e aprendosi a nuove forme dell’abitare».

Condominio Smart: come funzionano i condomini intelligenti per assistere gli anziani

Trasformare i condomini in presidi di prossimità capaci di offrire supporto sanitario e sociale agli anziani che vivono soli e alle persone fragili: è l’obiettivo del nuovo progetto “Condominio Smart”, promosso da Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), Croce Rossa Italiana e Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). L’iniziativa, che ha preso il via a luglio 2026, punta a organizzare veri e propri presidi territoriali dedicati alla prevenzione, al monitoraggio e all’assistenza sanitaria di prossimità all’interno dei condomini, degli studi professionali degli amministratori e delle sedi provinciali Anaci.

Attraverso strumenti di teleassistenza e il supporto di centrali operative e personale specializzato, sarà possibile effettuare controlli e monitoraggi a distanza, favorire il collegamento con medici e strutture sanitarie, supportare anziani e soggetti fragili nel percorso di cura, riducendo l’isolamento sociale e promuovendo prevenzione, qualità di vita e sicurezza abitativa. La prima fase del progetto coinvolgerà il 30% dei condomini amministrati, pari a circa 90 mila edifici e oltre quattro milioni di famiglie.

Si stima che, qualora ogni famiglia coinvolta usufruisse mediamente di una sola prestazione sanitaria da remoto all’anno, si potrebbero generare oltre 400 milioni di euro annui di benefici sociali. Considerando anche il tempo e gli spostamenti risparmiati dai caregiver, il valore complessivo stimato supera i 680 milioni di euro annui. Sul piano ambientale, la riduzione degli spostamenti verso ospedali e ambulatori potrebbe evitare ogni anno oltre 54 mila tonnellate di CO².