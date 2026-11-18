In Pronto soccorso l’attesa è spesso carica di incertezza: il triage è stato fatto, gli accertamenti sono partiti, ma chi è in sala d’aspetto o a casa non sa cosa stia accadendo a chi si trova all’interno. Per risolvere questo problema, a Mantova e Bolzano è stata introdotta la nuova app NEO Emergency (OpenPS a Mantova, SaniTrack a Bolzano) che aggiorna in tempo reale paziente e familiari autorizzati sul percorso di cura, riducendo notevolmente l’ansia di “non sapere”. I primi dati parlano di un successo sorprendente: a Mantova, il 77% di chi riceve l’invito apre l’app in soli tre minuti.

L’attesa in Pronto soccorso è (anche) un problema di informazione

Chiunque abbia trascorso qualche ora in una sala d’attesa ospedaliera conosce bene quella sensazione in cui i minuti sembrano ore. Il disagio più grande vissuto dalle persone spesso non deriva unicamente dal dolore fisico, ma dal vuoto informativo che circonda ogni passaggio clinico.

Cosa succede “dietro le quinte”

Varcata la soglia dell’accettazione, il paziente entra in un ingranaggio operativo molto articolato: valutazione dei parametri vitali al triage, esecuzione dei prelievi ematici, attesa dei tempi tecnici di refertazione del laboratorio, indagini radiologiche, visite specialistiche e, infine, decisione sul ricovero o sulla dimissione.

Tutto questo lavoro clinico rimane del tutto invisibile a chi siede fuori o ai parenti rimasti a casa. L’incertezza amplifica la preoccupazione e il senso di impotenza: non sapendo se il proprio caro stia dormendo, sia sottoposto a una TAC o stia aspettando un medico, la mente tende a ipotizzare scenari negativi, alimentando tensione e malcontento.

I numeri che indicano la forte pressione

La complessità della comunicazione ospedaliera si inserisce in un contesto strutturale di forte sovraccarico. Secondo l’indagine nazionale condotta dalla Società Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) nel maggio 2026, gli accessi nei Pronto soccorso italiani hanno registrato un incremento del 3% rispetto al 2024 e del 6% rispetto al 2023, su un campione di circa 3 milioni di accessi monitorati.

A fronte di un afflusso crescente di utenti, i reparti affrontano una nota carenza di organico medico e infermieristico. Il personale sanitario si trova così costretto a gestire urgenze cliniche in serie, con tempi sempre più ridotti da dedicare alle spiegazioni verso l’esterno.

Il paradosso dell’efficienza

Si crea così un vero e proprio paradosso: la struttura ospedaliera può operare secondo standard di elevata efficienza diagnostica e terapeutica, ma il paziente e il suo caregiver percepiscono comunque abbandono e disorganizzazione.

A descrivere con precisione questo scarto percettivo è Massimo Amato, primario dell’Emergenza-Urgenza dell’ASST di Mantova: «L’attesa e l’incertezza producevano un disagio palpabile. Il nostro lavoro procedeva spedito all’interno delle sale visita, ma fuori la percezione era quella di un tempo vuoto e senza risposte».

Il nodo centrale, dunque, non risiede quasi mai nella qualità tecnica delle cure prestate, ma nella trasparenza del percorso e nella capacità di condividere lo stato di avanzamento delle indagini in tempo utile.

La soluzione: NEO Emergency (OpenPS a Mantova, SaniTrack a Bolzano)

Per colmare questo vuoto informativo tra i reparti operativi e le sale d’aspetto, Neosperience Health ha sviluppato NEO Emergency, una piattaforma digitale modulare pensata per digitalizzare la comunicazione nell’emergenza-urgenza sanitaria.

Cos’è NEO Emergency

NEO Emergency è un’applicazione web e mobile concepita per rendere visibile, trasparente e comprensibile l’itinerario del paziente all’interno della struttura ospedaliera.

Lo strumento ha assunto denominazioni personalizzate a seconda della realtà territoriale in cui è stato adottato: prende il nome di OpenPS nei presidi dell’ASST di Mantova, mentre è conosciuto come SaniTrack presso l’Ospedale provinciale di Bolzano. L’obiettivo comune resta quello di aprire idealmente le porte del reparto, guidando passo dopo passo la persona assistita e la sua cerchia affettiva.

Come funziona, passo per passo

L’utilizzo del sistema è studiato per essere immediato e privo di barriere tecnologiche, quindi facilmente accessibile anche per le persone anziane o poco abituate agli strumenti digitali:

Attivazione immediata: concluso il triage di ingresso, il paziente riceve sul proprio smartphone un SMS con un link sicuro per accedere gratuitamente alla piattaforma, senza necessità di scaricare app dagli store o completare registrazioni complesse.

concluso il triage di ingresso, il paziente riceve sul proprio smartphone un SMS con un link sicuro per accedere gratuitamente alla piattaforma, senza necessità di scaricare app dagli store o completare registrazioni complesse. Tracciamento visivo: l’interfaccia mostra lo stato attuale del percorso attraverso tappe chiare (triage effettuato, visita medica in corso, esami di laboratorio o radiologici avviati, attesa dei referti, predisposizione della dimissione o del ricovero).

l’interfaccia mostra lo stato attuale del percorso attraverso tappe chiare (triage effettuato, visita medica in corso, esami di laboratorio o radiologici avviati, attesa dei referti, predisposizione della dimissione o del ricovero). Schede informative di supporto: l’utente può consultare brevi spiegazioni divulgative che descrivono il funzionamento degli accertamenti diagnostici e i tempi tecnici necessari per completare le analisi.

l’utente può consultare brevi spiegazioni divulgative che descrivono il funzionamento degli accertamenti diagnostici e i tempi tecnici necessari per completare le analisi. Superamento delle barriere linguistiche: la piattaforma supporta la traduzione automatica istantanea in oltre 70 lingue , permettendo ai cittadini stranieri e ai turisti di comprendere appieno le indicazioni mediche.

la piattaforma supporta la traduzione automatica istantanea in , permettendo ai cittadini stranieri e ai turisti di comprendere appieno le indicazioni mediche. Scelta dei caregiver: il paziente decide in totale autonomia chi autorizzare alla consultazione del proprio percorso, inserendo i recapiti dei familiari in modo selettivo e sempre revocabile.

Cosa vedono i familiari autorizzati

Una volta ricevuta l’autorizzazione, i parenti visualizzano sul proprio smartphone gli stessi aggiornamenti di stato del paziente, minuto per minuto.

Questo consente a figli, genitori o coniugi di seguire l’evoluzione del caso anche a distanza, evitando di affollare inutilmente le sale d’aspetto o di trascorrere ore al telefono in attesa di notizie. L’intero sistema opera nel rigoroso rispetto della normativa europea sulla privacy (GDPR): l’accesso è strettamente nominativo, protetto da crittografia e revocabile dal paziente in qualunque momento con un singolo tocco sullo schermo.

I dati: perché l’app funziona davvero

I risultati registrati sul campo confermano che l’introduzione di strumenti digitali chiari risponde a una necessità molto diffusa tra i cittadini.

Mantova: il 77% apre l’app entro 3 minuti

Nei tre presidi ospedalieri dell’ASST di Mantova l’adesione della popolazione ha superato le previsioni di partenza: il 77% dei pazienti che riceve il link via SMS accede alla piattaforma entro tre minuti dalla ricezione.

Un riscontro altrettanto elevato si registra tra i caregiver: il 71% dei familiari invitati si connette regolarmente per seguire il percorso del proprio parente. Inoltre, le sessioni di consultazione rimangono attive fino a 4 giorni successivi all’accesso iniziale, a dimostrazione del fatto che le indicazioni fornite rimangono un punto di riferimento utile anche nella fase di convalescenza domiciliare post-dimissione.

Cosa dicono i numeri

Un tasso di adozione così rapido ed esteso segnala quanto fosse urgente dare una risposta alla solitudine dell’attesa. Lo evidenzia Anna Gerola, commissario straordinario dell’ASST di Mantova: «In altre esperienze digitali le percentuali di adesione spontanea sono molto più basse. Qui i numeri dimostrano che la soluzione risponde a un bisogno autentico: i familiari non chiamano più i reparti per chiedere con angoscia ‘dov’è mio padre’, ma entrano in contatto con noi sapendo già esattamente ‘come sta procedendo’ il suo iter clinico».

Michele Patella, Managing Director di Neosperience Health, ribadisce la filosofia alla base dello sviluppo: «La tecnologia deve semplificare la vita delle persone nei momenti di massima fragilità. Con NEO Emergency abbiamo voluto creare un ponte discreto ma costante che restituisce serenità a chi aspetta e protegge il lavoro di chi cura».

L’effetto sul clima del reparto

La disponibilità di informazioni aggiornate produce benefici diretti sul clima relazionale all’interno del Pronto soccorso. Sapere cosa sta accadendo riduce l’ansia e la frustrazione, disinnescando alla radice la rabbia che spesso scaturisce dalla sensazione di essere dimenticati.

I centralini e gli sportelli di triage registrano un calo marcato delle richieste ripetitive di informazioni. Come conferma il primario Massimo Amato: «C’è un clima di maggiore consapevolezza sia dentro sia fuori dai locali clinici. Pazienti e accompagnatori sono più sereni perché partecipi del processo, e questo facilita enormemente il rapporto di fiducia con medici e infermieri».

Oltre il Pronto soccorso: il progetto Patient Journey al Policlinico di Milano

La validità del modello ha dimostrato che la trasparenza informativa non deve limitarsi alla sola medicina d’urgenza, ma può trasformare l’intera degenza ospedaliera.

Sulla base dei risultati ottenuti a Mantova e Bolzano, la stessa architettura tecnologica di Neosperience Health è stata estesa al Policlinico di Milano all’interno del progetto Patient Journey.

L’obiettivo di questa iniziativa è digitalizzare l’intero percorso del paziente all’interno della struttura: dal momento del ricovero programmato agli interventi chirurgici, fino ai controlli ambulatoriali e alla dimissione definitiva.

Privacy e limiti: cosa NON fa l’app

Per comprendere la portata reale di questa innovazione, è fondamentale chiarire cosa la piattaforma offra e quali siano, invece, i limiti posti a tutela del malato.

Cosa NON sostituisce

NEO Emergency è uno strumento di accompagnamento logistico e informativo che opera su un binario differente rispetto ad altri archivi sanitari. Per esempio:

Non sostituisce il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): non è un archivio clinico permanente in cui consultare cartelle storiche o referti integrali.

non è un archivio clinico permanente in cui consultare cartelle storiche o referti integrali. Non espone dettagli clinici sensibili: per ragioni di riservatezza, le notifiche non contengono diagnosi mediche dettagliate, valori analitici o referti completi, limitandosi a indicare lo stato dell’esame (es. “esami ematici eseguiti”, “in attesa di refertazione”).

per ragioni di riservatezza, le notifiche non contengono diagnosi mediche dettagliate, valori analitici o referti completi, limitandosi a indicare lo stato dell’esame (es. “esami ematici eseguiti”, “in attesa di refertazione”). Non riduce di per sé i tempi tecnici di attesa: la piattaforma non accelera i tempi biologici di una reazione chimica in laboratorio né la complessità di una visita specialistica.

Cosa fa davvero

La funzione primaria dell’applicazione è trasformare il “tempo cieco” in un “tempo compreso”. Il sistema informa sull’avanzamento delle tappe, spiega perché occorre attendere e segnala con prontezza ogni cambiamento di fase, affiancando e potenziando la comunicazione umana dei sanitari senza mai rimpiazzarla.

A chiarire questo confine è Luca Armanaschi, direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: «L’app non riduce di per sé i tempi di attesa o di permanenza: consente piuttosto di vivere quel tempo con maggiore consapevolezza, trasformando l’ansia dell’ignoto in una partecipazione fiduciosa al percorso di cura».

Fonti e approfondimenti: