Farmaci off-label, cosa sono e quando un medico può prescriverli per usi diversi da quelli autorizzati

Un farmaco viene autorizzato per curare determinate malattie, a dosaggi precisi e secondo specifiche modalità di somministrazione. Sono queste le condizioni per cui ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilasciata dalle autorità regolatorie competenti sulla base degli studi che ne hanno valutato qualità, sicurezza ed efficacia.

Nella pratica clinica, però, può capitare che un medico decida di utilizzare un medicinale in modo diverso da quello previsto. Si parla in questo caso di farmaci off-label, un’espressione inglese che significa letteralmente «fuori indicazione». Non si tratta necessariamente di una cura sperimentale o di un uso improprio del farmaco, ma di una possibilità prevista in alcuni ambiti della medicina. Ecco quando è consentito e in quali modalità.

Che cosa sono i farmaci off-label

Un farmaco è utilizzato off-label quando viene prescritto al di fuori delle condizioni autorizzate. Questo può riguardare:

L’indicazione terapeutica : il medicinale viene usato per curare una malattia diversa da quelle per cui è stato approvato.

: il medicinale viene usato per curare una malattia diversa da quelle per cui è stato approvato. Il dosaggio : viene somministrata una quantità differente da quella indicata.

: viene somministrata una quantità differente da quella indicata. La modalità di somministrazione : si modifica, per esempio, la via attraverso cui il farmaco viene assunto.

: si modifica, per esempio, la via attraverso cui il farmaco viene assunto. La popolazione di pazienti: il medicinale viene prescritto a una categoria non compresa tra quelle per cui è stato autorizzato, come i bambini.

L’uso off-label va distinto dalla prescrizione di un farmaco non autorizzato in Italia e dall’uso compassionevole, che consente in determinate condizioni l’accesso a medicinali ancora in fase di sperimentazione.

Perché un medico può prescrivere un farmaco off-label?

Il ricorso a una terapia off-label può essere preso in considerazione quando le cure autorizzate non sono disponibili, non risultano efficaci o non sono adatte alle esigenze del paziente. In alcuni casi, infatti, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono che un medicinale già in commercio possa offrire un beneficio anche per una condizione diversa da quella indicata nella sua autorizzazione. Questa possibilità è particolarmente rilevante in alcuni ambiti:

Oncologia : un farmaco può essere utilizzato per un tumore diverso da quello per cui è stato originariamente approvato, se esistono evidenze scientifiche a sostegno.

: un farmaco può essere utilizzato per un tumore diverso da quello per cui è stato originariamente approvato, se esistono evidenze scientifiche a sostegno. Pediatria : alcuni medicinali non sono stati studiati o autorizzati specificamente per i bambini, anche se possono essere utilizzati in determinate circostanze.

: alcuni medicinali non sono stati studiati o autorizzati specificamente per i bambini, anche se possono essere utilizzati in determinate circostanze. Cure palliative : alcuni farmaci possono essere impiegati per controllare sintomi come dolore, nausea o difficoltà respiratorie, anche al di fuori delle indicazioni autorizzate.

: alcuni farmaci possono essere impiegati per controllare sintomi come dolore, nausea o difficoltà respiratorie, anche al di fuori delle indicazioni autorizzate. Malattie rare: la scarsità di studi e di terapie specifiche può rendere necessario valutare l’impiego di medicinali già disponibili.

Non significa, però, che ogni prescrizione in questi ambiti sia automaticamente off-label: lo è soltanto quando il farmaco viene utilizzato al di fuori delle condizioni autorizzate.

Farmaci off-label: quali sono i rischi?

L’utilizzo di un medicinale al di fuori delle indicazioni approvate richiede particolare attenzione, perché le prove sulla sua efficacia e sicurezza potrebbero essere meno complete rispetto a quelle disponibili per gli usi autorizzati. I possibili rischi dipendono dal farmaco, dalla patologia e dalle caratteristiche del paziente. Tra gli aspetti da considerare ci sono:

Efficacia non sufficientemente documentata : il beneficio atteso potrebbe non essere confermato da studi clinici solidi.

: il beneficio atteso potrebbe non essere confermato da studi clinici solidi. Effetti collaterali : potrebbero non essere conosciuti o valutati in modo completo per quella specifica modalità d’impiego.

: potrebbero non essere conosciuti o valutati in modo completo per quella specifica modalità d’impiego. Interazioni : il medicinale potrebbe interferire con altre terapie assunte dal paziente.

: il medicinale potrebbe interferire con altre terapie assunte dal paziente. Dosaggio e risposta individuale: una quantità diversa da quella autorizzata può modificare l’efficacia e il profilo di sicurezza del trattamento.

Per questo la prescrizione deve essere valutata attentamente dal medico, che deve considerare le evidenze scientifiche disponibili e il rapporto tra benefici attesi e possibili rischi.

Chi decide se una terapia off-label è consentita?

In Italia, il riferimento normativo principale è la Legge 94/1998. La norma consente al medico di prescrivere un farmaco per un’indicazione diversa da quella autorizzata quando ritiene che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali già approvati per quella condizione.

La prescrizione deve essere basata su dati documentabili e su evidenze scientifiche provenienti dalla letteratura accreditata. Il medico si assume la responsabilità della scelta e deve informare il paziente, acquisendone il consenso informato. Non si tratta quindi di una decisione arbitraria: l’impiego off-label deve avere una motivazione clinica precisa ed essere sostenuto da elementi scientifici.

I farmaci off-label sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale?

Non tutti i farmaci prescritti off-label sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In linea generale, la prescrizione al di fuori delle indicazioni autorizzate non comporta automaticamente il diritto alla rimborsabilità. Esiste però una possibilità prevista dalla Legge 648/1996: l’AIFA può inserire alcuni medicinali in un apposito elenco, consentendone l’erogazione a carico del SSN anche per indicazioni diverse da quelle autorizzate, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa e sono disponibili adeguate evidenze scientifiche. Negli altri casi, il costo del trattamento può restare a carico del paziente, salvo specifiche condizioni di erogazione previste in ambito ospedaliero.