Diabete di tipo 1, meno pensieri per gestire l’insulina: come la tecnologia può semplificare la vita quotidiana

Per i circa trecentomila italiani con diabete di tipo 1, contare accuratamente i carboidrati presenti nei cibi e ricordarsi di somministrare l’insulina prima dei pasti può essere complesso, causando spesso picchi glicemici post-prandiali quando le dosi vengono somministrate in ritardo, dimenticate o sottostimate.

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Come la tecnologia può semplificare la gestione del diabete

Nuove soluzioni integrate combinano automazione avanzata, sensori a lunga durata e supporto personalizzato per semplificare la gestione quotidiana del diabete, come il sistema MiniMed 780G di Medtronic, in grado di offrire un livello avanzato di automazione nella somministrazione dell’insulina, contribuendo a ridurre il carico quotidiano legato alla gestione del diabete.

In più, per molte persone con diabete la terapia con iniezioni multiple giornaliere rappresenta ancora oggi la realtà quotidiana, per cui è essenziale semplificare la gestione quotidiana del diabete, offrendo diversi livelli di automazione. «La terapia multi iniettiva rappresenta ancora oggi la realtà quotidiana per molte persone con diabete. È quindi importante che anche chi utilizza questo schema terapeutico possa disporre di tecnologie che integrino le informazioni sul glucosio e sulla somministrazione dell’insulina, facilitando decisioni terapeutiche più tempestive e consapevoli e contribuendo a ridurre il carico quotidiano della gestione della malattia» commenta

Riccardo Candido, presidente di Fondazione AMD-Associazione Medici Diabetologi.

In questi casi il sistema MiniMed Go di Medtronic combina in un’unica piattaforma i dati in tempo reale provenienti dal monitoraggio continuo del glucosio con il tracciamento delle dosi della penna intelligente per insulina. «La vera innovazione restituisce tempo alle persone. Con le nostre più recenti tecnologie MiniMed vogliamo rendere la gestione del diabete più semplice, più automatizzata e più personalizzata, affinché le persone possano trascorrere meno tempo a pensare al diabete e più tempo a vivere» aggiunge Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabetes Italia.