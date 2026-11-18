La tosse è uno dei motivi più frequenti di consulto pediatrico, soprattutto nei mesi autunnali ed invernali. Più che una malattia in sé, rappresenta un fondamentale meccanismo riflesso di difesa attraverso cui l’organismo del bambino libera le vie aeree da muco, agenti irritanti e patogeni.

Dal punto di vista clinico, la tosse pediatrica si distingue in due tipologie principali:

Tosse secca (o stizzosa): caratterizzata dall’assenza di secrezioni; tende a manifestarsi o peggiorare soprattutto durante la notte quando il bambino è sdraiato, risultando spesso faticosa e debilitante per il riposo. È tipica delle fasi iniziali delle infezioni virali delle alte vie respiratorie o delle laringiti.

caratterizzata dall’assenza di secrezioni; tende a manifestarsi o peggiorare soprattutto durante la notte quando il bambino è sdraiato, risultando spesso faticosa e debilitante per il riposo. È tipica delle fasi iniziali delle infezioni virali delle alte vie respiratorie o delle laringiti. Tosse grassa (o produttiva): accompagnata dalla presenza di muco e catarro, è spesso più insistente al risveglio mattutino, poiché serve ad espellere le secrezioni accumulatesi durante le ore notturne.

Tosse nei bambini: rimedi sicuri ed efficaci per dare sollievo ai più piccoli

Nella grande maggioranza dei casi, la tosse nei bambini è legata a banali virosi stagionali e si risolve spontaneamente nell’arco di 1-2 settimane. L’obiettivo delle cure domiciliari non è “sopprimere” il riflesso della tosse, ma fluidificare le secrezioni ed alleviare l’irritazione delle mucose.

Idratazione abbondante: in presenza di tosse, il bambino deve rimanere ben idratato, bevendo frequentemente acqua, brodi o tisane tiepide nell’arco della giornata. I liquidi rappresentano il migliore ed il più sicuro mucolitico naturale.

in presenza di tosse, il bambino deve rimanere ben idratato, bevendo frequentemente acqua, brodi o tisane tiepide nell’arco della giornata. I liquidi rappresentano il migliore ed il più sicuro mucolitico naturale. Lavaggi nasali con soluzione fisiologica: eseguire regolarmente irrigazioni nasali con soluzione fisiologica (o ipertonica su indicazione del pediatra) aiuta a rimuovere il muco in eccesso dal rinofaringe, riducendo lo scolo retronasale ( post-nasal drip ) che spesso scatena gli accessi di tosse notturna.

eseguire regolarmente irrigazioni nasali con soluzione fisiologica (o ipertonica su indicazione del pediatra) aiuta a rimuovere il muco in eccesso dal rinofaringe, riducendo lo scolo retronasale ( ) che spesso scatena gli accessi di tosse notturna. Controllo del microclima domestico: poiché le mucose della gola si irritano facilmente in ambienti troppo caldi ed asciutti, è utile mantenere la temperatura della cameretta intorno ai 19-20 °C ed impiegare un umidificatore (oppure vaschette d’acqua sui termosifoni) per stabilizzare l’umidità relativa intorno al 40-50% .

poiché le mucose della gola si irritano facilmente in ambienti troppo caldi ed asciutti, è utile mantenere la temperatura della cameretta intorno ai 19-20 °C ed impiegare un umidificatore (oppure vaschette d’acqua sui termosifoni) per stabilizzare l’umidità relativa intorno al . Il miele per la tosse secca: nei bambini di età superiore ai 12 mesi, somministrare un cucchiaino di miele prima di andare a dormire si è dimostrato efficace nel lenire l’irritazione faringea e migliorare la qualità del sonno. Per motivi di sicurezza (rischio di botulismo infantile), il miele non deve mai essere somministrato ai lattanti sotto l’anno di età.

Quando si può fare l’aerosol e quali farmaci evitare?

Uno degli errori più comuni nella gestione domestica della tosse pediatrica è il ricorso sistematico alla terapia aerosolica con farmaci senza indicazione specialistica.

Secondo le linee guida della Società Italiana di Pediatria (SIP) e delle società internazionali, l’aerosol con farmaci (broncodilatatori o corticosteroidi nebulizzati) va utilizzato esclusivamente dietro prescrizione medica in presenza di quadri clinici specifici, quali una componente asmatica (broncospasmo/bronchiolite) oppure una laringite acuta ipoglottica. L’impiego di aerosol farmacologici per un semplice raffreddore o una tosse catarrale non complicata non accelera la guarigione ed espone inutilmente il piccolo ad effetti indesiderati.

AVVERTENZA SUI FARMACI DA BANCO ED ANTIBIOTICI: i farmaci sedativi della tosse ed i mucolitici per uso orale sono controindicati nei bambini sotto i 2 anni di età (e sconsigliati nella fascia pediatrica prescolare) per il rischio di effetti collaterali respiratori e neurologici. Allo stesso modo, gli antibiotici non servono a curare la tosse di origine virale e vanno somministrati solo se il pediatra accerta una sovrainfezione batterica. È inoltre fondamentale non esporre mai il bambino al fumo passivo.

Quando consultare tempestivamente il pediatra

È necessario richiedere una valutazione medica immediata se la tosse si accompagna a difficoltà respiratoria (respiro affannoso, rientramenti intercostali o al giugulo, alitamento delle pinne nasali), stridore inspiratorio, febbre alta persistente oltre le 48-72 ore, rifiuto dell’alimentazione e dei liquidi o se interessa un lattante di età inferiore ai 3 mesi.

Tosse nei bambini: studi e fonti scientifiche di riferimento