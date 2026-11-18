Come ci accorgiamo della mancanza di calcio nella nostra dieta? È il minerale più abbondante nel nostro organismo (rappresentando circa l’1,5-2% del peso corporeo totale). Si trova quasi esclusivamente (circa il 99%) nelle ossa e nei denti, dove funge sia da elemento strutturale sia da riserva metabolica. L’1% restante è rintracciabile nel sangue, nei tessuti molli – quindi cartilagine, muscoli, tendini, legamenti, nervi, vasi, membrana sinoviale, tessuto connettivo – e nei fluidi cellulari.
Sono tante le funzioni vitali del calcio:
- la principale è quella legata allo sviluppo e al mantenimento della densità mineralizzata dello scheletro e dei denti;
- partecipa al processo di coagulazione del sangue;
- consente la contrazione dei muscoli e la trasmissione degli impulsi nervosi;
- interagisce strettamente con il metabolismo della vitamina D e con il funzionamento del paratormone (ormone paratiroideo) e della calcitonina per mantenere costante la calcemia;
- contribuisce alla regolazione del ritmo sonno-veglia (favorendo la sintesi di melatonina a partire dal triptofano);
- regola il battito cardiaco e la pressione arteriosa.
In questo articolo
L’assimilazione del calcio
È un minerale complesso da assimilare. Si stima che negli adulti appena il 20-30% del calcio ingerito venga effettivamente assorbito a livello intestinale (percentuale che sale fino al 60% nei lattanti e nei bambini in fase di crescita, ma scende drasticamente con l’invecchiamento e nelle donne in post-menopausa a causa del calo degli estrogeni).
Ecco perché è così importante seguire una dieta per ossa forti che non punti solo sulla quantità, ma anche sulla biodisponibilità (presente non solo in latte e derivati, ma anche nelle acque minerali calciche, nelle crucifere come broccoli e cavoli, nei pesci piccoli mangiati con la lisca e nei prodotti fortificati). Per essere assimilato correttamente, il calcio ha bisogno soprattutto della vitamina D (indispensabile per trasportarlo attraverso la parete intestinale) e di un corretto equilibrio con il fosforo e il magnesio.
Mancanza di calcio: ci sono sostanze che ne rallentano l’assimilazione?
Ecco le principali sostanze che interferiscono con l’assorbimento del calcio:
- Occorre stare attenti a non esagerare con il sale (sodio) e con un eccesso di proteine animali o zuccheri raffinati, poiché aumentano l’escrezione urinaria di calcio attraverso i reni;
- Anche se assumiamo poca vitamina D o troppo fosforo (spesso nascosto negli additivi di bibite e cibi ultra-processati) accade lo stesso problema;
- Particolare attenzione ai cibi che contengono acido ossalico (ossalati) e acido fitico (fitati). L’acido ossalico si trova soprattutto in alcune verdure come spinaci, bietole e rabarbaro, ma anche nel cioccolato fondente e nelle mandorle (mentre cavoli, rucola e broccoli ne sono poveri e offrono calcio altamente biodisponibile). Ovviamente sono alimenti che non devono essere eliminati: dobbiamo solo evitare di abbinarli nello stesso pasto alle fonti principali di calcio se vogliamo massimizzarne l’assorbimento. Inoltre, nei soggetti predisposti, un eccesso di ossalati associato a una scarsa idratazione può favorire la formazione di calcoli renali;
- Anche un consumo eccessivo di caffeina e alcol può interferire negativamente con il bilancio del calcio;
- Si possono incontrare difficoltà nel fissaggio del calcio nelle ossa se si ha una vita sedentaria (l’attività fisica contro resistenza e a carico gravitazionale è infatti lo stimolo principale per gli osteoblasti), così come in presenza di stress cronico (l’aumento del cortisolo riduce infatti l’assorbimento intestinale e favorisce il riassorbimento osseo).
Quali sono i sintomi della mancanza di calcio?
Nonostante molti cibi contengano calcio – anche diverse acque oligominerali e medio-minerali calciche (con oltre 150-200 mg/l) ne sono ricche – un apporto insufficiente rispetto ai fabbisogni raccomandati (1.000 mg al giorno per gli adulti, che salgono a 1.200 mg in menopausa e negli over 60 secondo i LARN) è diffuso in larga parte della popolazione italiana. Innanzitutto va detto che ci può essere una carenza di questo minerale per due motivi diversi, da non confondere:
- Insufficiente apporto alimentare: una dieta povera di calcio che, nel lungo periodo, costringe l’organismo a prelevare il minerale dalle ossa per mantenerne stabili i livelli nel sangue;
- Ipocalcemia (bassi livelli di calcio nel sangue): una condizione clinica che può dipendere da grave carenza di vitamina D, assunzione di alcuni farmaci (come certi diuretici o corticosteroidi), insufficienza renale o disfunzioni delle ghiandole paratiroidi (spesso correlate a interventi chirurgici sulla tiroide).
Sintomi della carenza di calcio lieve o iniziale
Nelle fasi iniziali, un apporto dietetico scarso è spesso silenzioso perché il corpo attinge alle riserve scheletriche. Quando però il deficit è prolungato o si instaura una lieve ipocalcemia, possono comparire:
- parestesie (formicolii e intorpidimento intorno alla bocca, alle dita delle mani e dei piedi) e crampi o spasmi muscolari, segni di un’aumentata eccitabilità neuromuscolare (che nelle forme più accentuate prende il nome di tetania);
- palpitazioni e alterazioni del ritmo cardiaco;
- unghie fragili e pelle secca;
- debolezza e affaticamento generale;
- dolori ossei e articolari;
- difficoltà a dormire e irritabilità.
Sintomi della mancanza di calcio grave e cronica
A lungo andare un deficit severo di calcio e vitamina D negli adulti può portare all’osteomalacia (un rammollimento e indebolimento delle ossa), mentre nei bambini provoca il rachitismo. La carenza cronica accelera inoltre la perdita di massa ossea favorendo l’osteoporosi, che colpisce soprattutto le donne dopo la menopausa e gli anziani, aumentando il rischio di fratture da fragilità. Deficit importanti e acuti di calcio nel sangue possono colpire anche il cuore, provocando gravi aritmie cardiache (come l’allungamento dell’intervallo QT all’elettrocardiogramma), spasmi laringei, convulsioni e alterazioni nei processi di coagulazione del sangue.
Mancanza di calcio e denti
Anche i denti possono essere colpiti in modo importante da un deficit di calcio. Nel caso dei bambini, se questa mancanza avviene nel periodo di formazione e mineralizzazione dei denti, ci possono essere danni allo smalto (ipoplasia dello smalto) anche irreversibili. Negli adulti favorisce il riassorbimento dell’osso alveolare, rendendo i denti più fragili, aumentando il rischio di malattia parodontale e rendendoli più facilmente aggredibili dalle carie.
Fonti e approfondimenti
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Calcium and Vitamin D: Skeletal and Extraskeletal Health – The New England Journal of Medicine / Endocrine Reviews: Revisione scientifica di riferimento che illustra il ruolo fisiologico del calcio nell’omeostasi scheletrica, neuromuscolare e cardiovascolare, chiarendo i meccanismi di assorbimento intestinale e le conseguenze cliniche dell’ipocalcemia.
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Linee Guida per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’osteoporosi – Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS): Raccomandazioni cliniche nazionali che sottolineano l’importanza di un adeguato apporto di calcio, vitamina D e attività fisica per prevenire fragilità ossea, osteomalacia e fratture.