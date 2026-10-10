«Non è solo questione di forza di volontà»: l’esperto spiega cosa c’è dietro l’obesità

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Obesità, la medicina della nutrizione traccia un bilancio su come sia cambiato l’approccio verso una patologia complessa e cronicizzata. Per decenni considerata erroneamente la conseguenza di una semplice mancanza di disciplina individuale, l’obesità è oggi riconosciuta come una condizione metabolica complessa con basi genetiche, epigenetiche e biologiche che influenzano direttamente i comportamenti alimentari e la regolazione del senso di sazietà.

Per approfondire i nuovi paradigmi di cura, la sinergia tra la nuova farmacologia e la chirurgia, e l’importanza delle strutture multidisciplinari, abbiamo intervistato il Dottor Alessandro Giovanelli, Direttore dell’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità (INCO) presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

La biologia dietro la fame e il ruolo della qualità del cibo

Dottor Giovanelli, persiste ancora il luogo comune che per non essere obesi basti “mangiare di meno e muoversi di più”. Cosa dice la scienza oggi?

«Oggi sappiamo che l’obesità ha un substrato biologico e genetico-epigenetico ben preciso. La biologia influenza profondamente il comportamento e la capacità di gestire l’alimentazione, agendo sul complesso meccanismo di regolazione ormonale tra intestino e cervello.

Inoltre, non conta solo la quantità, ma la qualità del cibo. I cibi ultra-processati e ad alta densità calorica hanno una resa metabolica totalmente diversa dagli alimenti ad alto valore nutrizionale. Anche consumando volumi ridotti di cibo, se questo è di scarsa qualità nutrizionale, il corpo tende ad accumulare di più. È un intero assetto metabolico che va completamente rivisto e aggiornato».

Novità sull’obesità: farmaci GLP-1 e chirurgia bariatrica

L’avvento dei farmaci agonisti del GLP-1 ha rivoluzionato il settore. La farmacologia rischia di rendere obsoleta la chirurgia bariatrica?

«Al contrario, si integrano in un percorso multimodale e personalizzato. La disponibilità di più frecce al nostro arco è un grande vantaggio. I farmaci offrono risultati straordinari nelle forme di sovrappeso o obesità lievi e complesse, ma richiedono un’assunzione continuativa e spesso incontravano resistenze nei trattamenti a vita.

Per le forme di obesità grave (di secondo o terzo grado) o metabolicamente complesse, la chirurgia bariatrica resta un pilastro fondamentale e duraturo. L’intervento modifica l’anatomia e la fisiologia in modo definitivo, agendo sulla cascata ormonale prodotta dall’intestino che regola il metabolismo e il senso di fame. In futuro vedremo sempre più trattamenti integrati in cui la farmacologia affianca la chirurgia o la preparazione ad essa».

Novità sull’obesità: innovazione tecnologica e scelta dei centri di eccellenza

Come si sta evolvendo la chirurgia e come fa un paziente a orientarsi tra i vari centri?

«La chirurgia moderna si è spostata dagli interventi puramente restrittivi verso interventi metabolici. Sfruttiamo le tecnologie più avanzate, come la laparoscopia, la chirurgia robotica e le tecniche endoscopiche, che riducono i rischi a livelli bassissimi garantendo massima precisione.

Per quanto riguarda la scelta della struttura, è essenziale evitare il fai-da-te e diffidare dalle risposte semplificate. Essendo l’obesità una malattia multifattoriale, richiede un team multidisciplinare composto da chirurgo, nutrizionista, psicologo, endocrinologo e fisioterapista. Il consiglio è di consultare i canali ufficiali delle società scientifiche (come la SIO – Società Italiana dell’Obesità) per individuare i centri di eccellenza e ad alto volume certificati sul territorio nazionale».

Studi e fonti citate sulle novità sull’obesità