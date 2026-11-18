Il tumore del colon non si comporta sempre allo stesso modo. La sede in cui si sviluppa, l’età della persona e il sesso possono influenzare non soltanto le probabilità di sviluppare la malattia, ma anche lo stadio al momento della diagnosi e la prognosi. Una differenza importante, che emerge soprattutto quando si confrontano le neoplasie del colon destro con quelle del colon sinistro e che potrebbe avere conseguenze sul modo in cui vengono organizzati i programmi di screening.

A mettere in luce questa eterogeneità è uno studio coordinato da Luigi Laghi, docente di Gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato digerente dell’Università di Parma, pubblicato nel numero di novembre 2026 della rivista scientifica Digestive and Liver Disease. La ricerca ha preso in esame 6.697 casi di carcinoma del colon registrati nella provincia di Parma tra il 1994 e il 2018.

L’obiettivo era capire come l’introduzione dello screening organizzato basato sulla ricerca immunochimica del sangue occulto nelle feci (FIT, dall’inglese Fecal Immunochemical Test) abbia modificato nel tempo l’incidenza della malattia e se i suoi effetti siano differenti in relazione alla sede del tumore e alle caratteristiche della popolazione.

I risultati suggeriscono che il beneficio dello screening non si distribuisce in maniera uniforme tra le diverse forme di carcinoma del colon. E che, per migliorare la diagnosi precoce, potrebbe essere necessario considerare più attentamente le differenze tra uomini e donne e le diverse fasce d’età.

Colon destro e sinistro: perché la sede del tumore è importante

Il colon è il tratto dell’intestino crasso che precede il retto. Dal punto di vista anatomico viene suddiviso in diverse porzioni. Il colon destro comprende il cieco e il colon ascendente, mentre il colon sinistro comprende il colon discendente e il sigma. Le due sedi non sono equivalenti: possono presentare caratteristiche biologiche e molecolari differenti e associarsi a modalità diverse di presentazione e progressione della malattia.

La ricerca dell’Università di Parma ha evidenziato una differenza particolarmente significativa nell’andamento dell’incidenza dopo l’introduzione, nel 2005, del programma organizzato di screening con FIT.

In entrambi i sessi si è osservata una diminuzione statisticamente significativa dell’incidenza dei tumori del colon sinistro. La riduzione è stata rilevata sia nella popolazione compresa nella fascia d’età interessata dallo screening sia nelle persone più anziane.

Diversa la situazione per il colon destro. In questo caso, lo studio non ha documentato una riduzione dell’incidenza paragonabile a quella osservata per il lato sinistro. Al contrario, i casi sono risultati in aumento con l’avanzare dell’età.

È un dato rilevante perché indica che l’efficacia epidemiologica di un programma di screening può variare a seconda della sede della neoplasia. Non significa che il FIT sia inefficace nel riconoscere i tumori del colon destro, né che non sia utile sottoporsi al test. Suggerisce, piuttosto, che esistono margini per migliorare ulteriormente le strategie di prevenzione e intercettare quelle forme che continuano a rappresentare una criticità.

Tumore del colon destro: il rischio aumenta con l’età, soprattutto nelle donne

Un altro risultato riguarda il rapporto tra sede della neoplasia, età e sesso. Dall’analisi emerge che il carcinoma del colon destro è associato in modo indipendente sia all’età più avanzata sia al sesso femminile. In particolare, a partire dai 65 anni aumenta la probabilità che un tumore del colon interessi il lato destro.

Le donne mostrano questa tendenza prima degli uomini: la maggiore associazione con la sede destra emerge già nella fascia tra 65 e 69 anni, mentre negli uomini si manifesta più avanti, intorno ai 75-79 anni.

I ricercatori hanno quantificato questa associazione attraverso modelli statistici: avere un’età pari o superiore a 65 anni è risultato associato a una maggiore probabilità di tumore destro (OR 1,39), così come il sesso femminile (OR 1,40).

È importante interpretare correttamente questi numeri: non indicano che le donne abbiano il 40% di probabilità in più di sviluppare un tumore del colon in assoluto, ma descrivono una maggiore associazione con la localizzazione destra rispetto a quella sinistra, a parità delle altre variabili considerate nel modello.

Negli uomini i tumori del colon destro vengono diagnosticati più spesso in fase avanzata

Le differenze non riguardano soltanto la distribuzione anatomica delle neoplasie, ma anche il loro comportamento clinico. Nella popolazione maschile, i tumori localizzati nel colon destro risultano associati a una maggiore probabilità di essere diagnosticati in stadi più avanzati rispetto a quelli del colon sinistro. In particolare, sono state osservate maggiori probabilità di interessamento dei linfonodi regionali e di presenza di metastasi a distanza.

Le associazioni sono state quantificate rispettivamente con un OR di 1,54 per la presenza di metastasi linfonodali e di 1,47 per la malattia metastatica.

Nelle donne, invece, lo studio non ha rilevato la stessa associazione tra localizzazione destra e maggiore probabilità di coinvolgimento linfonodale o metastatico.

Si tratta di un elemento che rafforza l’ipotesi di un comportamento epidemiologico e clinico differente in relazione al sesso. Non è però sufficiente, da solo, per concludere che esistano meccanismi biologici responsabili di una maggiore aggressività del tumore destro negli uomini: per chiarire le ragioni di queste differenze saranno necessari ulteriori approfondimenti.

Sopravvivenza: la prognosi cambia in base al sesso

Le differenze osservate nello studio si riflettono anche sulla sopravvivenza. Negli uomini, la localizzazione del tumore nel colon destro è associata a una prognosi complessivamente peggiore rispetto alla sede sinistra. Il rischio relativo di morte, valutato attraverso il modello statistico utilizzato dai ricercatori, risulta infatti superiore del 16% (HR 1,16).

Nelle donne, invece, la localizzazione destra non sembra comportare lo stesso svantaggio prognostico. In particolare, nelle pazienti senza metastasi a distanza, la sopravvivenza risulta significativamente migliore rispetto a quella degli uomini con tumore nella medesima sede e sostanzialmente sovrapponibile a quella osservata nelle donne con neoplasia del colon sinistro.

Il dato suggerisce che la sede anatomica, considerata isolatamente, non è sufficiente per definire la prognosi. Occorre valutare anche il sesso e lo stadio della malattia, insieme agli altri fattori clinici e biologici che possono influenzare l’evoluzione del tumore.

Che cosa cambia per lo screening del tumore del colon?

La ricerca riporta l’attenzione sull’importanza dello screening come strumento di prevenzione e diagnosi precoce, ma anche sulla necessità di continuare a migliorare le strategie utilizzate.

Il FIT è un esame semplice e non invasivo che ricerca nelle feci tracce di emoglobina umana non visibili a occhio nudo. Il test può individuare sanguinamenti associati alla presenza di polipi, adenomi o tumori. Se risulta positivo, è necessario effettuare una colonscopia, che consente di esaminare direttamente l’intestino e, quando necessario, rimuovere eventuali polipi.

Il limite di un test basato sulla ricerca del sangue è che non tutte le lesioni sanguinano in maniera continuativa o nella stessa quantità. Un risultato negativo, quindi, non esclude in assoluto la presenza di una neoplasia. Per questo è importante ripetere il test secondo gli intervalli previsti dal programma di screening e non trascurare eventuali sintomi sospetti, anche dopo un esito negativo.

In Italia, i programmi organizzati prevedono generalmente la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni per le persone tra 50 e 69 anni, con estensioni fino a 74 anni in diverse Regioni. In Lombardia, per esempio, il programma di ATS Milano è rivolto a uomini e donne tra 50 e 74 anni.

Alla luce dei risultati ottenuti, gli autori suggeriscono di valutare strategie di screening maggiormente stratificate, che tengano conto dell’età, del sesso e della sede della neoplasia. Tra le prospettive di ricerca rientra anche la possibilità di verificare se approcci differenziati possano migliorare l’identificazione dei tumori del colon destro.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle fasce di età più avanzate, nelle quali lo studio ha osservato un aumento delle neoplasie del lato destro. L’estensione dello screening fino ai 74-75 anni rappresenta, in questo contesto, un’opportunità da valutare anche attraverso il monitoraggio dei risultati nel tempo.

Le cinque S: cinque fattori per comprendere il tumore del colon

I ricercatori riassumono i principali elementi emersi dall’indagine attraverso il modello delle cinque S: Side, Sex, Screening period, Stage, Survival. Cinque dimensioni strettamente collegate tra loro:

Side (sede): la localizzazione del tumore, a destra o a sinistra, è associata a differenti andamenti epidemiologici. Sex (sesso): uomini e donne presentano differenze nella distribuzione delle neoplasie e nella loro evoluzione clinica. Screening period (periodo dello screening): l’introduzione del FIT nel 2005 è stata accompagnata da una riduzione dell’incidenza dei tumori del colon sinistro, non osservata con la stessa evidenza per quelli destri. Stage (stadio): negli uomini i tumori del colon destro risultano più frequentemente associati a una diagnosi in fase avanzata. Survival (sopravvivenza): l’impatto prognostico negativo della sede destra emerge soprattutto nella popolazione maschile.

Il messaggio centrale è che il tumore del colon non può essere considerato una malattia epidemiologicamente uniforme. Comprendere le differenze legate alla sede, all’età e al sesso può contribuire a rendere più efficaci i programmi di prevenzione e a individuare meglio le persone che rischiano di ricevere una diagnosi tardiva.

I risultati, pur richiedendo ulteriori conferme, indicano una direzione importante per la ricerca: non abbandonare gli strumenti di screening già disponibili, ma studiare come renderli sempre più adeguati alle caratteristiche delle diverse popolazioni.

Studi e fonti scientifiche da collegare nell’articolo

1. Studio principale – Università di Parma, 2026

Kayali S. et al., The influence of tumor side, sex, and screening on colon cancer stage and survival: a 25-year population-based study.

Pubblicato su Digestive and Liver Disease.

2. Ministero della Salute – Screening del tumore del colon-retto

Informazioni sulle modalità di screening, sulle fasce d’età, sulla periodicità del FIT e sulla colonscopia di approfondimento.