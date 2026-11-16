Sospendere i farmaci dimagranti raddoppia il rischio di infarto e ictus nei pazienti con diabete di tipo 2: lo studio

Interrompere l’assunzione dei farmaci dimagranti di nuova generazione (agonisti del recettore GLP-1) potrebbe raddoppiare il rischio di subire un infarto, un ictus o di andare incontro a decesso nelle persone affette da diabete di tipo 2. È quanto emerge da un’importante ricerca condotta su larga scala che accende i riflettori sulle conseguenze a lungo termine della sospensione di queste terapie.

Lo studio ha analizzato le cartelle cliniche elettroniche di oltre 80.000 pazienti con diabete di tipo 2, seguiti presso più di 300 centri diabetologici in tutta Italia. Nessuno di loro aveva patologie cardiache pregresse. La ricerca è stata condotta da un team internazionale. Hanno collaborato esperti italiani e ricercatori del Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust di Londra.

I dati del confronto: chi continua e chi interrompe

Dall’analisi è emerso che i pazienti che hanno proseguito la terapia con farmaci GLP-1 lo hanno fatto in media per quasi tre anni. Chi ha invece interrotto il trattamento lo ha assunto per poco più di un anno.

I risultati mostrano un divario netto. Il rischio combinato di infarto non fatale, ictus non fatale o morte per qualsiasi causa è risultato circa due volte più alto tra coloro che hanno sospeso il farmaco rispetto a chi ha continuato ad assumerlo.

Un dato particolarmente rilevante riguarda le cause dell’aumento del rischio. Gli effetti negativi sul cuore sembrano manifestarsi indipendentemente dal fatto che i pazienti riprendano peso o registrino un nuovo aumento della glicemia e della pressione sanguigna. Il pericolo è apparso ancora più marcato nei soggetti che, al momento della sospensione, presentavano ancora una condizione di obesità.

Perché i farmaci GLP-1 proteggono il cuore

Oltre a favorire la perdita di peso e il controllo glicemico – fattori che già di per sé migliorano colesterolo e pressione arteriosa – gli agonisti del GLP-1 sono noti per la loro azione diretta sul sistema cardiovascolare. Studi precedenti hanno infatti dimostrato che queste molecole aiutano a ridurre l’infiammazione sistemica e a migliorare la funzionalità dei vasi sanguigni.

Rischi della sospensione dei farmaci dimagranti, la cautela degli esperti: «È uno studio osservazionale»

Nonostante la rilevanza dei numeri, gli stessi autori della ricerca e diversi esperti indipendenti invitano alla prudenza nell’interpretazione dei dati, sottolineando che si tratta di uno studio di tipo osservazionale. I ricercatori, quindi, si sono limitati a “fotografare” e analizzare ciò che accadeva nella realtà (in questo caso, leggendo le cartelle cliniche già esistenti), senza intervenire attivamente sulle scelte dei pazienti.

A differenza degli studi sperimentali (come i trial clinici, in cui i medici dividono i partecipanti a caso in due gruppi, dando a uno il farmaco e all’altro un placebo), nello studio osservazionale non c’è alcun controllo sulle variabili.

La ricerca non ha infatti indagato i motivi specifici per cui i pazienti hanno abbandonato la terapia. È possibile che l’interruzione sia stata causata da effetti collaterali, costi elevati, fragilità generale o dall’insorgenza di altre gravi patologie (come i tumori), il che significherebbe che chi ha smesso di assumere il farmaco era già in condizioni di salute più precarie.

«Questi risultati suggeriscono che chi interrompe i farmaci GLP-1 può affrontare un rischio maggiore, ma servono ulteriori ricerche per comprendere l’impatto reale della sospensione e i benefici a lungo termine». Questo il commento della dottoressa Sonya Babu-Narayan, direttrice clinica della British Heart Foundation e cardiologa consulente. L’esperta ha inoltre ricordato che questi medicinali devono sempre essere affiancati a uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata ricca di fibre e proteine e un’attività fisica regolare.

Il consiglio ai pazienti: mai interrompere senza consulto medico

A questo punto gli esperti sostengono che chiunque abbia il diabete di tipo 2 e stia valutando di interrompere il trattamento dovrebbe prima parlarne con il proprio team medico.

Rischi della sospensione dei farmaci dimagranti: fonti e approfondimenti