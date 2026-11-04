Salute
I sintomi, le cause, le diagnosi e le cure delle malattie, dei disturbi e delle condizioni principali
Questa sezione è il cuore stesso del progetto Ok Salute. Troverai i sintomi, le cause, le diagnosi e le cure delle malattie, dei disturbi e delle condizioni principali. Largo spazio agli approfondimenti e alle interviste ai più celebrati esperti. È qui che potrai consultare tutti i principali studi scientifici condotti dai più riconosciuti centri di ricerca internazionali spiegati dalla nostra redazione.
-
Sindrome di Angelman: la foto di Colin Farrell con il figlio riaccende i riflettori sulla malattia rara
Ha fatto il giro del mondo la toccante foto condivisa dall’attore Colin Farrell mentre abbraccia il figlio ventunenne James, affetto…Leggi tutto »
-
Pericardite, quel dolore al petto che può sembrare un infarto: sintomi e cure
La pericardite è una patologia cardiovascolare che colpisce soprattutto gli uomini tra i 20 e i 50 anni. Si tratta…Leggi tutto »
-
Medicina rigenerativa: come aiutare le articolazioni a recuperare la loro funzionalità
Il ginocchio che fa più fatica a fine giornata, dopo essere stati a lungo in piedi. La spalla che non…Leggi tutto »
-
Influenza vero o falso? Sfatiamo i luoghi comuni
Resistono un sacco di fake news sull’influenza. Si abbassano le temperature e i virus di stagione trovano l’ambiente adatto per sferrare…Leggi tutto »
-
Tumore al rene, il prof. Porreca: «Ecco come si salva l’organo con la chirurgia robotica»
Il tumore del rene figura tra le prime sei neoplasie più diffuse nel mondo occidentale. A differenza di altre forme…Leggi tutto »
-
Sindrome di Marfan: cos’è, quali sono i sintomi, come si diagnostica e quali sono le cure
La sindrome di Marfan è una patologia congenita che colpisce il tessuto connettivo. Le manifestazioni interessano gli organi che contengono…Leggi tutto »
-
Cardiorobotica e mininvasività, il cardiochirurgo: «Quando il cuore si opera senza spaccare lo sterno»
Sottoporsi a un intervento al cuore ha rappresentato per decenni un’esperienza chirurgica dal forte impatto traumatico. La necessità di accedere…Leggi tutto »
-
Gli integratori servono a prevenire l’influenza? Ecco cosa dice davvero la scienza
Ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda e la diffusione dei virus respiratori, le vendite di integratori alimentari subiscono un’impennata.…Leggi tutto »
-
Meglio la birra o un bicchiere di vino a tavola? Ecco cosa succede al nostro corpo secondo la scienza
Non è soltanto una questione di quantità: quando si parla di alcol, l’impatto sulla salute nel lungo periodo varia in…Leggi tutto »
-
Frattura a un dito del piede: cosa fare?
Quante volte vi è capitato di colpire violentemente lo spigolo del letto o una sedia con il mignolo? E che…Leggi tutto »