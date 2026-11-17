Ogni anno in Italia circa 25mila neonati nascono prematuramente, cioè arrivano prima della 37ª settimana di gravidanza quando questa, di norma, dovrebbe durare dalle 37 alle 42 settimane. Si affacciano al mondo piccoli e fragili, a volte fragilissimi, bimbi piuma, come vengono chiamati. Non avendo maturato in modo completo organi e apparati non sono ancora del tutto pronti ad adattarsi alla vita fuori dal grembo materno, per cui hanno bisogno delle tecnologie delle terapie intensive, a seconda dei casi, per respirare, riscaldarsi, alimentarsi. Insomma, si può dire che partono su una strada un po’ in salita, ma va subito detto che fortunatamente per la maggior parte di loro la salita finisce presto.

Nel nostro Paese, infatti, circa l’80% dei prematuri non solo supera e vince la sfida della sopravvivenza, ma li attende una vita esattamente uguale a quella dei bambini nati a termine. Intanto, però, quando questo accade e un bimbo arriva prima di quanto lo si aspetti, è normale che i genitori si sentano sopraffatti da tante emozioni e dubbi. Luigi Orfeo, past president della Società Italiana di Neonatologia, fa chiarezza sui più comuni. Ecco quanto c’è di vero e falso sulla prematurità.

Neonati prematuri: 8 cose che forse non sai sui bambini nati troppo presto

Un nato prematuro è destinato ad avere problemi di salute – Falso

Solo una percentuale ridottissima dei nati pretermine rischia di andare incontro a problemi seri. Ci sono vari gradi di prematurità: le nascite che si verificano intorno alla 35-36ª settimana generalmente non comportano gravi problemi perché i feti hanno già quasi terminato il loro percorso. I nati al di sotto delle 32 settimane possono avere difficoltà respiratorie e sono maggiormente esposti al rischio di infezioni, ma oggi grazie alle moderne terapie, alle tecnologie all’avanguardia, a un’assistenza centrata sulla famiglia, la maggior parte di questi, una volta dimessi dalla terapia intensiva neonatale, ha un’ottima qualità della vita.

Sono più a rischio i bambini che vengono al mondo prima della 28esima settimana di gestazione. Alcuni di loro, anche a distanza di tempo, possono affrontare problemi cardiocircolatori, respiratori o neurologici che ne condizioneranno la vita.

Il contatto pelle a pelle con i genitori è una cura a tutti gli effetti – Vero

Si chiama marsupioterapia o Kangaroo Care ed è una terapia efficace e indispensabile tanto quanto l’incubatrice. Consiste nel mettere i piccoli sul petto di mamma e papà, come cuccioli di canguro, da cui il nome. In questa posizione:

il bambino riesce a raggiungere la giusta temperatura del corpo e a mantenerla,

migliorano i suoi livelli di ossigeno, la frequenza cardiaca, il ritmo sonno-veglia, la qualità del sonno, lo sviluppo delle connessioni neurali e tanto altro.

Per questo la presenza dei genitori nella terapia intensiva è fondamentale, va instaurata sin da subito e dev’essere più continua possibile.

Molti prematuri estremi hanno problemi neurologici – Falso

Le patologie neurologiche gravi come paralisi cerebrale, ipoacusie, cecità, disturbi dello spettro autistico riguardano solo il 10% circa di tutti i nati pretermine, inoltre questi numeri sono in costante riduzione rispetto al passato. Per fare un esempio la cosiddetta retinopatia della prematurità, che nel mondo è ancora la più grave causa di cecità in epoca pediatrica, in Italia riguarda pochissimi prematuri estremi. Ormai si sa come prevenirla e si conosce il ruolo che gioca la somministrazione di ossigeno nella progressione della malattia.

Spesso hanno disturbi di personalità – Falso

La nascita prematura ha insita una problematica legata al trauma della separazione del neonato dalla madre e alla necessità per il bambino di affrontare le prime tappe del suo sviluppo in un ambiente ostile quale una terapia intensiva ed è vero che questo può condizionare lo sviluppo emotivo del bambino e il suo processo di attaccamento ai genitori, ma proprio per evitarlo oggi le terapie intensive sono sempre aperte alla presenza dei genitori. L’assistenza è centrata sulla famiglia con un’alleanza terapeutica tra i neonatologi e le famiglie dei piccoli pazienti; in questo modo gli effetti della nascita pretermine sulla personalità sono ridotti al minimo.

Il peso alla nascita incide sulla salute futura – Vero

È importante che la crescita fetale sia proporzionata all’età gestazionale del neonato. I neonati prematuri che nascono con un peso adeguato alla propria età gestazionale hanno maggiore possibilità di superare con successo la sfida della prematurità. Ad esempio, i nati intorno alla 32ª settimana dovrebbero pesare circa 1.500 grammi, quelli prima della 28ª circa 1.000. Se hanno un peso inferiore a quello atteso c’è un maggiore rischio di incorrere in disturbi del metabolismo, ipertensione, diabete mellito e obesità. In questi casi si programmano controlli regolari fino a quando sono adulti.

Non si può ridurre il rischio di prematurità – Falso

Non si può azzerare il rischio, ma qualcosa si può fare e in effetti si sta già facendo, basti sapere che i pretermine nel nostro Paese dieci anni fa erano il 10% di tutti i nati, oggi sono poco più del 6%. Questo risultato è stato possibile grazie al fatto che le gravidanze sono seguite scrupolosamente e con costanza e che si fanno controlli che permettono di individuare il rischio per tempo e agire con l’approccio terapeutico più adeguato.

Inoltre, ormai è noto quanto influisce lo stile di vita sulla prematurità: alimentazione, attività fisica, livello di stress, vita sociale – nel senso di attenzione ai contatti nell’interazione – sono tutti fattori che giocano un ruolo importante. A dimostrarlo è stato anche il fatto che nel periodo di isolamento per il Covid-19 il numero dei prematuri si è ridotto in modo significativo. Stando in casa si era meno esposti al contatto con gli altri e quindi al rischio di contrarre infezioni, la vita scorreva più lenta e tranquilla e tanto è bastato per abbassare i numeri.

Il latte materno è come un farmaco – Vero

Il latte materno è il miglior alimento disponibile per tutti i neonati e ancora di più lo è per i prematuri, soprattutto per i nati con un peso inferiore a 1.500 grammi, per cui è considerato alla stregua di un farmaco essenziale. Due su tutti tra i benefici più preziosi che può apportare sono favorire lo sviluppo cognitivo e ridurre il rischio di infezioni e di patologie serie come sepsi, meningite, enterocolite necrotizzante.

Tuttavia, spesso nel caso di prematurità l’allattamento è avviato con difficoltà, un po’ per lo stress dovuto alla nascita precoce, un po’ per le condizioni della madre o del neonato, nonché per la fisiologica immaturità del pretermine quando non è ancora in grado di alimentarsi al seno. È importante però provarci e stabilire un contatto tutte le volte che si può tra mamma e piccolo, e la Kangaroo Care lo favorisce per la sua particolare posizione. Vicino al seno della mamma il neonato familiarizza con il capezzolo, con il suo odore e, se non è un prematuro estremo, può avere anche la forza di riuscire a leccare qualche goccia di latte stabilendo così quel legame speciale che resterà per tutta la vita.

Le terapie intensive sono un ambiente doloroso – Falso (in parte)

Le incubatrici non sono il posto migliore dove affacciarsi alla vita, non sono né la culletta in casa, né tanto meno il grembo materno, ma va detto che oggi sono ben più confortevoli del passato. Da anni ci si impegna per cercare di ridurre al minimo le sensazioni dolorose a cui il bambino è inevitabilmente sottoposto tra continui tocchi, flebo, tubicini. Ad esempio, durante le manovre più fastidiose si pratica la cosiddetta saturazione sensoriale, che consiste nel contrapporre stimoli piacevoli a quelli sgradevoli della routine assistenziale.

Un altro sistema utilizzato è la musicoterapia, quindi attraverso le incubatrici si diffonde musica dolce o suoni che riproducono i rumori ovattati che cullavano i piccoli all’interno dell’utero. In alcune terapie intensive neonatali la musica è anche personalizzata sui piccoli: con la presenza di un esperto si cerca di capire quali sono le sonorità che sono in grado di influire sui parametri vitali del piccolo e si propongono al neonato. In altri centri ancora si favorisce il contatto vocale tra il bambino e la madre attraverso la lettura ad alta voce.