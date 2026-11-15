Cosmeticorexia: quando l’ossessione per la pelle perfetta inizia già a otto anni

Sembrava una moda, destinata a durare come un trend di TikTok. Invece, la mania della pelle perfetta, chiamata cosmeticorexia, la ricerca ossessiva della crema miracolosa che spiana le rughe anche quando ancora non esistono, sta diventando una vera emergenza. A lanciare l’allarme sono dei ricercatori italiani, preoccupati soprattutto per ragazzine giovanissime, dalla bellezza incontaminata, angosciate per inestetismi che non hanno.

Telefonino puntato in faccia, brandiscono flaconi costosissimi pubblicizzandoli con ostentata esperienza, spesso con il tacito benestare di mamme compiacenti e orgogliose. I video diventano virali, raggiungendo coetanee di

ogni angolo del mondo, incrinando la sicurezza e l’autostima soprattutto delle più deboli, in un’età in cui ci si vede inesorabilmente imperfette e piene di difetti.

Cosmeticorexia, che cos’è l’ossessione per la skincare

Un team dell’Università Statale di Milano e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha pubblicato sulla rivista Dermatology and Therapy il primo editoriale sull’argomento, definendo la cosmeticorexia come una “preoccupazione o ossessione culturalmente rinforzata per il raggiungimento di una pelle perfetta, che porta a un uso eccessivo, compulsivo e inadeguato all’età di prodotti e procedure cosmetiche”.

Le vittime sono soprattutto le “Sephora kids”, vale a dire «ragazzine dagli 8 ai 14 anni, ossessionate dai prodotti per la cura della pelle e dal make-up di alta gamma, destinati agli adulti», spiega Giovanni Damiani, professore associato di Dermatologia e venereologia all’Università degli Studi di Milano e direttore del Centro di ricerca in medicina di precisione e infiammazione cronica, che ha condotto il lavoro insieme al dottor Alberto Stefana, psicologo dell’Iss.

Cosmeticorexia, perché non è ancora un disturbo riconosciuto

La cosmeticorexia, o dermorexia, non è un disturbo inquadrato formalmente dai manuali diagnostici dei problemi mentali, come il Dsm-5. «Non c’è ancora una diagnosi formale, ma si colloca nello spettro del dismorfismo corporeo, con focus sulla pelle», conferma Emanuel Mian, psicologo e psicoterapeuta all’Irccs Ospedale Sant’Ambrogio Galeazzi, autore di Fuga dallo specchio (Feltrinelli).

«Qualcuno la definisce “bulimia cosmetica”, un’immagine da usare con cautela (la bulimia è un disturbo alimentare grave), ma che coglie in modo efficace il ciclo compulsivo per cui si consuma un prodotto dopo l’altro, senza mai colmare il disagio di fondo. Non è quasi mai un fenomeno isolato: il dismorfismo corporeo riguarda circa il 2% della popolazione generale, adolescenti compresi, ma nei contesti di medicina estetica e dermatologia i numeri salgono fino a una persona su cinque. Si tratta di individui generalmente caratterizzati da bassa autostima corporea, paura del giudizio, tratti ossessivo-compulsivi, controllo ripetuto allo specchio, ispezione della pelle e confronto costante con gli altri. Si cerca fuori una perfezione che dovrebbe calmare un’inquietudine che sta dentro».

Quali sono i rischi della skincare eccessiva per la pelle delle ragazzine

La ricerca è nata dall’osservazione di un aumento dei casi di dermatiti da contatto al viso tra adolescenti e pre-adolescenti. Racconta Damiani: «Durante le visite risultava difficoltoso individuare il cosmetico imputato, in quanto la routine giornaliera spesso includeva più di dieci prodotti. Consultando la letteratura non trovavo spiegazioni, pertanto assegnai una tesi a un laureando di medicina. Sebbene la ricerca si sia inizialmente focalizzata sulla fascia 8-14 anni, abbiamo capito poi che il fenomeno era molto più ampio».

A colpire gli esperti è stata la moltitudine di prodotti spalmati sulla pelle ogni giorno, uno sopra l’altro. «Spesso sono usati attivi potenti, come corticosteroidi topici a bassa potenza (come l’idrocortisone) autoprescritti, e retinolo, che hanno effetti deleteri», spiega il professore. Uno studio della Northwestern University, negli Stati Uniti, ha analizzato le skincare dei giovanissimi su TikTok, contando una media di ben undici attivi potenzialmente irritanti. Un altro lavoro, uscito su Journal of Drugs in Dermatology, ha puntato il dito contro quattro composti: retinolo, acidi esfolianti Aha e Bha, vitamina C. L’elenco dei possibili effetti su una pelle in via di sviluppo è tanto lungo quanto quello dei flaconi e dei vasetti accumulati sulla mensola del bagno.

«Nell’immediato aumenta il rischio di dermatiti da contatto allergiche e irritative, acne medicamentosa, riaccensione di dermatite seborroica, acne, e rosacea. Nel tempo, si possono sviluppare allergie permanenti. Da un punto di vista biologico, l’immunità cutanea matura attorno a 16 anni: meno cosmetici si utilizzano, meno possibilità di allergizzazione si avrà».

Cosmeticorexia, quali sono le cause dell’ossessione per la pelle perfetta

Gli autori evidenziano tre fattori scatenanti:

la medicalizzazione della bellezza,

la crescita del mercato dei cosiddetti “cosmeceutici”, prodotti ibridi tra cosmetici e farmaci contenenti attivi in alte concentrazioni,

il ruolo dei social media.

«Per medicalizzazione della bellezza si intende un fenomeno sociale che porta la cura dell’aspetto da un piano meramente estetico a quello del bisogno psicologico di cambiare le caratteristiche del viso, anelando a una bellezza immutabile», spiega Damiani. «Per quanto riguarda i cosmeceutici, sono molto utili, ma vanno conosciuti prima di essere utilizzati, in quanto possono avere effetti sgraditi, come quelli del retinolo d’estate, che irrita la pelle al sole e può macchiarla per sempre». Incide molto anche l’ambiente familiare.

Spiega il dottor Mian: «Crescere in case dove si parla continuamente di difetti educa i bambini a guardarsi con lo stesso sguardo severo. I “Sephora kids” imparano prima la differenza tra un siero e un retinolo che quella tra fame e sazietà. Non si sta curando un problema, si insegue l’assenza di qualsiasi difetto. A livello culturale, l’idea che la bellezza sia un obbligo morale alimenta la convinzione che non sia mai consentito avere un volto normale, vivo, mutevole».

I rischi? «Sul lungo termine il pericolo è una distorsione dell’immagine: la persona non vede più un volto intero, ma solo problemi da correggere. Da qui possono svilupparsi dismorfismo corporeo, umore depresso, ritiro sociale. La letteratura mostra che il dismorfismo quadruplica quasi il rischio di ideazione suicidaria. Se il tuo valore passa solo dalla pelle, qualsiasi imperfezione diventa una microcrisi di autostima».

Sephora kids e social media: come influencer e TikTok alimentano la cosmeticorexia

Terzo fattore: i social, come Instagram o TikTok. «Hanno trasformato la pelle in una prestazione», afferma Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta esperto di dipendenze digitali, presidente Di.Te, l’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo. «Non è più solo cura di sé: diventa controllo, confronto, esposizione continua. Da una parte ci sono influencer, vip e creator che mostrano routine infinite, prodotti costosi, volti filtrati e risultati spesso irrealistici. Dall’altra parte ci sono i brand cosmetici: quando parlano con linguaggi seduttivi, packaging giocosi e promesse quasi terapeutiche, stanno medicalizzando un’età che avrebbe bisogno di libertà, non di sieri antietà. L’algoritmo non vende solo un prodotto, ma un’idea del corpo come difetto permanente. Quando questo accade troppo presto, la pelle smette di essere una parte viva del

corpo e diventa un campo di battaglia identitario».

Come prevenire la cosmeticorexia: i consigli per genitori e adolescenti

L’appello degli esperti è quello di promuovere una skincare “less is more”, che si limiti a pochi gesti essenziali: detersione delicata e protezione solare, educando le famiglie a riconoscere i segnali di un comportamento non sano. «I genitori non devono demonizzare la skincare, ma insegnare la differenza tra cura e ossessione», spiega Mian. «La cura di sé include anche sonno, movimento, relazioni. Educare significa spostare il focus dal fuori al dentro, a valori come la curiosità, l’intelligenza, l’unicità. Bisogna insegnare la gratitudine per ciò che il corpo può fare, non solo per come appare».

È d’accordo Lavenia: «Non dobbiamo demonizzare la cosmetica, né il desiderio di piacersi. Il problema nasce quando il prodotto non serve più a prendersi cura di sé, ma a sedare l’ansia di non andare bene. La prevenzione deve partire dai luoghi dove questo immaginario si costruisce: social, famiglia e scuola. Servono regole più chiare sulla pubblicità rivolta ai minori e sulla trasparenza dei contenuti sponsorizzati. La scuola può insegnare a leggere le immagini, a riconoscere filtri e strategie di marketing. Un genitore deve preoccuparsi non solo di quanto tempo una figlia passa online, ma di che idea di sé sta costruendo mentre è online. Se una bimba di dieci anni chiede creme antiage, sta dicendo: “Ho già paura del mio volto”. Quella paura va ascoltata prima che diventi identità».

Cosmeticorexia, i 5 campanelli d’allarme da non sottovalutare

Quali sono i segnali da tenere costantemente d’occhio? Secondo Emanuel Mian, sono cinque:

tempo crescente davanti allo specchio,

routine sempre più lunghe e rigide,

forte ansia in caso di impossibilità di eseguire la regolare skincare,

rifiuto di uscire senza un correttore e/o filtro,

continue lamentele su difetti invisibili agli altri.

«La famiglia ha il compito di intercettare precocemente queste rigidità: ore chiuse in bagno a sistemarsi non sono vanità, ma sofferenza», sottolinea lo psicologo. «Non si deve né sminuire né assecondare, comprando l’ennesimo prodotto. La prevenzione comincia dal clima in casa, normalizzando la pelle reale: a volte lucida, a volte secca, a volte con i brufoli. Se questa preoccupazione causa sofferenza e limita la vita, è il momento di rivolgersi a uno psicoterapeuta esperto di disturbi dell’immagine corporea, in lavoro integrato con il dermatologo. La terapia cognitivo-comportamentale è oggi l’approccio con le migliori evidenze di successo, grazie a tecniche come il Mirror retraining e la Body image modular therapy: insegnano a guardarsi allo specchio in modo globale e neutro, senza zoomare sul difetto, né insultarsi. Nei casi più severi può essere utile un supporto farmacologico, valutato dallo psichiatra».