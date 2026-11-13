Difendere la casa dai virus invernali: perché il microclima domestico è decisivo per le vie respiratorie

La stagione influenzale autunno-inverno 2026-2027 si preannuncia meno aggressiva rispetto alle stagioni record che negli ultimi anni hanno costretto a letto milioni di italiani tra influenza vera e propria e sindromi respiratorie. Tuttavia, i virus stagionali restano un’insidia concreta e l’arma più efficace per contrastarli rimane la prevenzione quotidiana, accompagnata da una corretta capacità di distinguere i sintomi.

Come riconoscere la “vera” influenza dai malanni passeggeri

Con il progressivo abbassarsi delle temperature, la circolazione virale accelera ed il contagio nei luoghi affollati diventa frequente. È però fondamentale non scambiare un comune raffreddore o un malessere passeggero – sostenuti solitamente da rinovirus o virus parainfluenzali già attivi fin dall’inizio dell’autunno – con la “vera” influenza (causata dai virus influenzali di tipo A e B).

Secondo i criteri clinici ed epidemiologici internazionali, si parla di influenza autentica solo in presenza simultanea di tre condizioni:

Insorgenza brusca ed improvvisa di febbre elevata (generalmente superiore ai 38 °C );

(generalmente superiore ai ); Almeno un sintomo sistemico o generale , come dolori muscolari ed articolari diffusi ( mialgie ed artralgie ), brividi intensi, cefalea o spossatezza marcata;

, come dolori muscolari ed articolari diffusi ( ed ), brividi intensi, cefalea o spossatezza marcata; Almeno un sintomo respiratorio, quali tosse secca, mal di gola, congestione o secrezione nasale.

Difendere la casa dai virus invernali: non è il freddo, ma sono gli sbalzi di temperatura a indebolire le difese

Raffreddore, tosse, mal di gola, cefalea e stanchezza persistente trovano terreno fertile non tanto nel freddo intenso in sé, quanto nei repentini sbalzi di temperatura tra l’esterno e gli ambienti interni riscaldati. L’aria fredda e secca rallenta infatti il movimento delle ciglia vibratili delle vie respiratorie (clearance mucociliare), riducendo la prima barriera meccanica contro l’ingresso di virus e batteri.

Se contro l’instabilità meteorologica la regola d’oro è vestirsi “a cipolla” per adattarsi rapidamente ai cambi termici, altrettanto decisivo è trasformare la propria abitazione in un vero e proprio scudo contro gli agenti patogeni.

Come “bonificare” l’ambiente domestico e prevenire il contagio

Ecco i consigli degli esperti per rendere migliore l’aria di casa

Ricambio d’aria regolare: arieggiare frequentemente le stanze (almeno 10-15 minuti due o tre volte al giorno) abbatte la carica virale sospesa nell’aria degli ambienti chiusi.

arieggiare frequentemente le stanze (almeno 10-15 minuti due o tre volte al giorno) abbatte la carica virale sospesa nell’aria degli ambienti chiusi. Controllo di temperatura ed umidità: mantenere la temperatura interna intorno ai 19-20 °C con un tasso di umidità relativa tra il 45% ed il 55% evita di seccare le mucose nasali e faringee.

mantenere la temperatura interna intorno ai con un tasso di umidità relativa tra il evita di seccare le mucose nasali e faringee. Igiene delle mani e delle superfici: lavare spesso le mani con acqua e sapone (o gel idroalcolico) e disinfettare regolarmente maniglie, interruttori e smartphone interrompe la trasmissione per contatto.

lavare spesso le mani con acqua e sapone (o gel idroalcolico) e disinfettare regolarmente maniglie, interruttori e smartphone interrompe la trasmissione per contatto. Vaccinazione ed uso responsabile dei farmaci: la vaccinazione antinfluenzale resta il presidio preventivo più sicuro ed efficace, specialmente per over 60, donne in gravidanza e soggetti fragili. In caso di contagio, è essenziale evitare il “fai-da-te” con gli antibiotici, totalmente inefficaci contro i virus e da assumere solo dietro prescrizione medica in caso di complicanze batteriche.

Difendere la casa dai virus invernali: studi e fonti scientifiche di riferimento