Togliere le tonsille, la prof. Esposito: «Ecco quando è giusto farlo»

È una delle preoccupazioni più frequenti di ogni genitore: bambini con febbre alta improvvisa, forte dolore alla gola, difficoltà a deglutire ed inevitabili giorni di asilo o scuola persi. Del resto, la faringotonsillite è tra le infezioni che colpiscono più comunemente i piccoli dall’età prescolare fino ai 12 anni. La domanda ricorrente che madri e padri si pongono di fronte alle ricadute è sempre la stessa: togliere le tonsille o mantenerle in sede?

«Il sintomo classico d’esordio è il mal di gola acuto (odinfagia)», spiega Susanna Esposito, professore ordinario di Pediatria all’Università degli Studi di Perugia e specialista in infettivologia pediatrica. «Durante la visita, il pediatra deve valutare accuratamente le caratteristiche della faringe, tenendo conto dell’iperemia (l’arrossamento della mucosa), dell’essudato (le cosiddette placche), della presenza di petecchie sul palato molle o di altre lesioni vescicolari. Valuterà poi la superficie della lingua e l’ingrossamento dolente dei linfonodi cervicali».

Altri sintomi caratteristici del quadro infiammatorio possono essere la spiccata difficoltà nell’ingoiare sia cibi solidi sia liquidi, il dolore riflesso alle orecchie (otalgia riflessa), il mal di testa, l’indolenzimento alla mascella, la febbre elevata con brividi scuotenti e le variazioni o perdita della voce (disfonia).

Solo tre tonsilliti su dieci sono batteriche: il tampone e l’uso degli antibiotici

A questo punto il compito fondamentale del medico è identificare la reale eziologia dell’infiammazione tonsillare per evitare somministrazioni farmacologiche inappropriate.

«È del tutto sbagliato sostenere che, siccome sono presenti le placche in gola, occorra somministrare subito l’antibiotico, come purtroppo ritengono ancora molti genitori», avverte la Prof.ssa Esposito. «La presenza di essudato bianco-giallastro sulle tonsille (placche) può identificare sia una tonsillite batterica, sia forme virali frequenti (come la Mononucleosi infettiva da virus di Epstein-Barr, l’Adenovirus o l’Enterovirus)».

Per prescrivere l’antibiotico occorre una conferma diagnostica oggettiva tramite un test antigenico rapido (RADT) eseguibile direttamente nello studio pediatrico o in farmacia, oppure con un esame colturale del tampone faringeo di laboratorio.

Solo il 30% circa delle tonsilliti pediatriche richiede l’uso dell’antibiotico (infezioni sostenute da Streptococco Beta-Emolitico di Gruppo A – SBEGA ).

(infezioni sostenute da ). Trattamento antibiotico d’elezione: se il test rapido è positivo, il pediatra prescriverà la terapia mirata. La prima linea terapeutica raccomandata dalle linee guida internazionali rimane l’ Amoxicillina per 10 giorni continuativi (oppure l’associazione amoxicillina/acido clavulanico se indicato). In specifici contesti o allergie alla penicillina, possono essere prescritte le cefalosporine di seconda o terza generazione per 5 giorni.

se il test rapido è positivo, il pediatra prescriverà la terapia mirata. La prima linea terapeutica raccomandata dalle linee guida internazionali rimane l’ (oppure l’associazione amoxicillina/acido clavulanico se indicato). In specifici contesti o allergie alla penicillina, possono essere prescritte le cefalosporine di seconda o terza generazione per 5 giorni. Test negativo: se il tampone faringeo risulta negativo, l’antibiotico è del tutto inutile ed esone il bambino a rischi per la flora batterica e l’antibiotico-resistenza. In questo caso il trattamento si basa su paracetamolo o ibuprofene ai dosaggi ponderali corretti per far scendere la febbre ed attenuare il dolore alla deglutizione.

Togliere le tonsille: convalescenza e rientro a scuola

Quello del rientro a scuola o all’asilo è un tasto dolente ed un nodo organizzativo per le famiglie, specialmente quando entrambi i genitori lavorano o in presenza di genitori single.

«Spesso, sbagliando, il bambino viene rispedito a scuola o all’asilo non appena si nota un temporaneo miglioramento generale», osserva la pediatra. «Esiste invece una fondamentale fase di convalescenza che va rispettata per tutte le infezioni acute. Per le forme batteriche trattate con antibiotico, occorrono almeno 24-48 ore dall’inizio della terapia affinché il piccolo non sia più contagioso. Per le infezioni virali occorrono almeno 5-7 giorni complessivi, e mai prima che siano trascorse almeno 72 ore (3 giorni) dalla completa scomparsa della febbre».

Rimettere in comunità un bambino non del tutto guarito significa non solo facilitare la trasmissione del virus agli altri compagni, ma esporre il suo sistema immunitario debole ad immediate sovrainfezioni. Questo principio vale rigorosamente per i bambini al di sotto dei sei anni.

Tonsilliti ricorrenti ed il ruolo del Mycoplasma pneumoniae

Quando la tonsillite si ripresenta frequentemente nell’arco di pochi mesi, occorre approfondire l’indagine eziologica ed escludere infezioni da Mycoplasma pneumoniae, un batterio atipico responsabile di tonsilliti recalcitranti, tracheobronchiti e polmoniti.

«Per identificare la presenza del Mycoplasma il test rapido per Streptococco non è sufficiente», precisa Esposito. «Occorre eseguire indagini sierologiche o molecolari (PCR) più approfondite. Se invece le recidive sono sostenute da Streptococco batterico confermato, si applicano i protocolli per valutare l’indicazione all’asportazione chirurgica».

Togliere le tonsille: i Criteri di Paradise ed il cambio di paradigma chirurgico

Fino alla fine degli anni ’70, la tonsillectomia rappresentava uno degli interventi chirurgici pediatrici più eseguiti in assoluto.

«Si interveniva chirurgicamente con estrema facilità perché in passato le tonsille venivano considerate un organo accessorio ed un ostacolo al corretto sviluppo fisico del bambino», spiega il Dott. Corrado Borsi, medico otorinolaringoiatra presso l’Istituto Auxologico Italiano di Milano. «Oggi la decisione chirurgica viene presa sulla base di rigorose evidenze scientifiche. Le tonsille sono infatti organi linfoepiteliali fondamentali che costituiscono la prima barriera immunitaria delle vie aeree superiori».

I Criteri di Paradise per la tonsillectomia nelle infezioni ricorrenti:

La decisione di intervenire chirurgicamente viene ponderata valutando i Criteri internazionali di Paradise, aggiornati e confermati dalle linee guida pediatriche:

Almeno 7 episodi di tonsillite acuta batterica ben documentata nell’ultimo anno; oppure

di tonsillite acuta batterica ben documentata nell’ultimo anno; Almeno 5 episodi all’anno per due anni consecutivi; oppure

per due anni consecutivi; Almeno 3 episodi all’anno per tre anni consecutivi.

Oltre alla frequenza delle infezioni, l’indicazione alla tonsillectomia o all’adenotonsillectomia si pone nei seguenti casi clinici:

Ostruzione respiratoria ed apnee notturne (OSAS pediatrica): tonsille gravemente ipertrofiche (grado 3-4) che ostruiscono il canale respiratorio, provocando russamento cronico, sonno frammentato, apnee notturne e deficit di attenzione diurni; Complicanze suppurative: pregressi episodi di ascesso peritonsillare o flemmone recidivante; Sequele otitiche: ipertrofia tonsillare ed adenoidea che ostacola il drenaggio della Tuba di Eustachio, provocando otiti medie effusive ricorrenti e deficit uditivo.

Tonsille “spugna”, Titolo Antistreptolisinico (TAS) e Malattie Reumatiche

Esiste poi un’ulteriore motivazione clinica che può rendere indispensabile l’asportazione delle tonsille. «Le tonsille funzionano come vere e proprie spugne di tessuto linfatico», chiarisce il Dott. Borsi. «Il loro compito è bloccare ed azzerare le colonie virali e batteriche. Può accadere tuttavia che, a causa di infezioni ripetute, le tonsille perdano la loro funzione filtro e diventino esse stesse un focolaio infettivo cronico».

Essendo riccamente vascolarizzate ed in diretta connessione con il circolo sanguigno sistemico, le tonsille cronicamente infette possono consentire la disseminazione ematica dei batteri (o dei loro complessi immuni). Le tossine dello Streptococco Beta-Emolitico di Gruppo A tendono a depositarsi a livello delle valvole cardiache, delle sinoviali articolari e dei glomeruli renali, predisponendo il bambino al rischio di Febbre Reumatica Acuta (FRA), glomerulonefrite post-streptococcica ed artrite reumatica.

Il monitoraggio del Titolo Antistreptolisinico (TAS) nel sangue aiuta il clinico a valutare il contatto pregresso o la risposta immunitaria verso le tossine dello streptococco (quali la streptolisina O); tuttavia, la sola elevazione del TAS senza sintomi clinici non costituisce più un’indicazione automatica all’intervento chirurgico, che viene riservato ai casi con documentato danno d’organo o infezioni non controllabili.

Come si esegue la Tonsillectomia: tecniche moderne e decorso post-operatorio

Se l’intervento chirurgico si rende necessario, come si procede oggi? «Un tempo la tonsillectomia si eseguiva in anestesia locale o senza sedazione profonda nel bambino sveglio», ricorda l’Otorinolaringoiatra dell’Auxologico, «con forti traumi psicologici e rilevanti rischi di emorragia acuta. Oggi l’intervento viene eseguito in anestesia generale pediatrica, ha una durata di circa 15-20 minuti e si avvale di strumenti di dissezione e coagulo a radiofrequenza o bisturi elettrico. Viene praticata un’incisione nella loggia tonsillare, si enucleano i due organi e si procede alla meticolosa emostasi mediante coagulazione».

Togliere le tonsille, la gestione del dolore e la convalescenza dopo l’intervento:

Decenni fa l’intervento era percepito come più traumatico al momento, ma il recupero appariva rapido ed ai bambini venivano somministrati grandi quantitativi di gelato. Il freddo intenso serviva a provocare vasocostrizione e prevenire i sanguinamenti.

«Oggi le tecniche chirurgiche garantiscono una sicurezza emostatica enormemente superiore rispetto al passato, ma comportano un dolore post-operatorio fisso ed intenso per 8-10 giorni», avverte il Dott. Borsi. «La cauterizzazione dei tessuti molli provoca infatti la formazione di croste fibrinose nella loggia tonsillare. Mangiare cibo troppo freddo o ghiacciato su una sede causticata può risultare estremamente doloroso: si raccomanda pertanto una dieta fresca, morbida e non acida (come budini, purè tiepido, yogurt, stracchino e frullati). Il recupero completo dei tessuti ed la ripresa delle normali attività si ottengono nell’arco di due settimane».

Togliere le tonsille: studi e fonti scientifiche di riferimento