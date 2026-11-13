Prostata ingrandita (IPB): il prof. Porreca spiega la svolta delle tecniche endoscopiche e robotiche

L’Ipertrofia prostatica benigna (IPB) è un ingrossamento progressivo della porzione centrale della prostata. Non si tratta di una lesione precancerosa o tumorale, ma la sua incidenza aumenta significativamente con il progredire dell’età, interessando la quasi totalità della popolazione maschile oltre i 70 anni. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, illustra l’evoluzione dei trattamenti, dai farmaci alle moderne opzioni mininvasive.
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Ipertrofia prostatica benigna: il quadro sintomatologico e il rischio di complicanze
L’ingrossamento della ghiandola prostatica ostacola il normale deflusso dell’urina attraverso l’uretra. I sintomi principali comprendono:
- Indebolimento e rallentamento del getto urinario.
- Nicturia (frequenti risvegli notturni per urinare).
- Urgenza minzionale e incontinenza post-minzionale.
Se trascurata, l’IPB può condurre a complicanze severe come la ritenzione acuta d’urina, infezioni ricorrenti e danni alla funzionalità renale.
Ipertrofia prostatica benigna: dai farmaci alle nuove opzioni chirurgiche (HoLEP e Aquablation)
Nelle fasi iniziali la patologia viene gestita con terapia farmacologica. Quando i farmaci non riescono più a garantire una buona qualità di vita, si ricorre all’intervento chirurgico mininvasivo per via transuretrale (senza incisioni esterne):
- Laser all’Olmio (HoLEP): consente l’enucleazione dell’adenoma prostatico tramite fibra laser. È un intervento risolutivo che garantisce il rispetto della continenza e dell’erezione, pur determinando solitamente l’eiaculazione retrograda.
- Aquablation (Hydro-ablazione robotica): è una tecnica innovativa che impiega un getto d’acqua ad alta pressione combinato con ecografia in tempo reale e intelligenza artificiale. Questo sistema consente di asportare il tessuto in eccesso preservando l’eiaculazione in un’elevata percentuale di pazienti.
Ipertrofia prostatica benigna: studi scientifici a supporto
- Efficacia della tecnica HoLEP: Una metanalisi pubblicata su World Journal of Urology conferma l’efficacia a lungo termine e la sicurezza dell’enucleazione laser dell’adenoma prostatico.
- Risultati clinici dell’Aquablation (WATER Study): I risultati dello studio clinico WATER, pubblicati sul Journal of Urology, evidenziano la capacità dell’idro-ablazione di preservare la funzione eiaculatoria rispetto alle tecniche resettive tradizionali.