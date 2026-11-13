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Prostata ingrandita (IPB): il prof. Porreca spiega la svolta delle tecniche endoscopiche e robotiche

Diffusa tra oltre il 50% degli uomini over 50, l'ipertrofia prostatica benigna può essere trattata con successo grazie a laser e sistemi ad acqua guidati da intelligenza artificiale

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco13 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 13 Novembre 2026
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un medico spiega la situazione della prostata a un paziente
Prostata ingrandita (IPB): il prof. Porreca spiega la svolta delle tecniche endoscopiche e robotiche - www.ok-salute.it

L’Ipertrofia prostatica benigna (IPB) è un ingrossamento progressivo della porzione centrale della prostata. Non si tratta di una lesione precancerosa o tumorale, ma la sua incidenza aumenta significativamente con il progredire dell’età, interessando la quasi totalità della popolazione maschile oltre i 70 anni. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, illustra l’evoluzione dei trattamenti, dai farmaci alle moderne opzioni mininvasive.

Ipertrofia prostatica benigna: il quadro sintomatologico e il rischio di complicanze

un medico spiega la prostata a un paziente usando un modellino in plastica
Ipertrofia prostatica benigna: il quadro sintomatologico e il rischio di complicanze – www.ok-salute.it

L’ingrossamento della ghiandola prostatica ostacola il normale deflusso dell’urina attraverso l’uretra. I sintomi principali comprendono:

Se trascurata, l’IPB può condurre a complicanze severe come la ritenzione acuta d’urina, infezioni ricorrenti e danni alla funzionalità renale.

Ipertrofia prostatica benigna: dai farmaci alle nuove opzioni chirurgiche (HoLEP e Aquablation)

Nelle fasi iniziali la patologia viene gestita con terapia farmacologica. Quando i farmaci non riescono più a garantire una buona qualità di vita, si ricorre all’intervento chirurgico mininvasivo per via transuretrale (senza incisioni esterne):

  1. Laser all’Olmio (HoLEP): consente l’enucleazione dell’adenoma prostatico tramite fibra laser. È un intervento risolutivo che garantisce il rispetto della continenza e dell’erezione, pur determinando solitamente l’eiaculazione retrograda.
  2. Aquablation (Hydro-ablazione robotica): è una tecnica innovativa che impiega un getto d’acqua ad alta pressione combinato con ecografia in tempo reale e intelligenza artificiale. Questo sistema consente di asportare il tessuto in eccesso preservando l’eiaculazione in un’elevata percentuale di pazienti.

Ipertrofia prostatica benigna: studi scientifici a supporto

  • Efficacia della tecnica HoLEP: Una metanalisi pubblicata su World Journal of Urology conferma l’efficacia a lungo termine e la sicurezza dell’enucleazione laser dell’adenoma prostatico.
  • Risultati clinici dell’Aquablation (WATER Study): I risultati dello studio clinico WATER, pubblicati sul Journal of Urology, evidenziano la capacità dell’idro-ablazione di preservare la funzione eiaculatoria rispetto alle tecniche resettive tradizionali.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco13 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 13 Novembre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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