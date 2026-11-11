Perché gli anziani hanno sempre freddo?

Con l’avanzamento dell’età, ci sono fattori come i cambiamenti nell’organismo associati all’invecchiamento che contribuiscono a modificare la propria sensibilità alle basse temperature. Infatti, spesso gli anziani hanno sempre freddo, più delle persone giovani. Vediamo quali possono essere i motivi per cui questo accade e alcuni accorgimenti utili a salvaguardare il proprio benessere durante i mesi più freddi dell’anno.

Come mai gli anziani hanno sempre freddo?

Esistono varie cause capaci di influenzare la capacità dell’organismo degli anziani di adattarsi al freddo. Ad esempio:

Rallentamento del metabolismo : dopo i 60 anni, il metabolismo, che influenza la termoregolazione, rallenta significativamente.

: dopo i 60 anni, il metabolismo, che influenza la termoregolazione, rallenta significativamente. Circolazione sanguigna : una cattiva circolazione può aumentare la sensibilità al freddo, che si può avvertire particolarmente alle estremità del corpo come le mani e i piedi.

: una cattiva circolazione può aumentare la sensibilità al freddo, che si può avvertire particolarmente alle estremità del corpo come le mani e i piedi. Perdita di tessuto adiposo : invecchiando, lo strato adiposo sottocutaneo, che funziona come isolante e previene la perdita di calore, si assottiglia. La riduzione di questo strato protettivo rende, di conseguenza, gli anziani più sensibili al freddo.

: invecchiando, lo strato adiposo sottocutaneo, che funziona come isolante e previene la perdita di calore, si assottiglia. La riduzione di questo strato protettivo rende, di conseguenza, gli anziani più sensibili al freddo. Patologie e farmaci : alcune malattie diffuse tra gli anziani, come le patologie cardiovascolari o l’ipotiroidismo, riducono l’efficienza del corpo nel reagire al freddo. Inoltre, l’assunzione di determinati farmaci può alterare la percezione del caldo e del freddo.

: alcune malattie diffuse tra gli anziani, come le patologie cardiovascolari o l’ipotiroidismo, riducono l’efficienza del corpo nel reagire al freddo. Inoltre, l’assunzione di determinati farmaci può alterare la percezione del caldo e del freddo. Inattività: il minore esercizio fisico, legato anche all’impossibilità o alla difficoltà a muoversi, riduce la produzione di calore generata dall’attività muscolare.

Gli effetti del freddo sulla salute

Come specificato nella guida per la prevenzione del Ministero della Salute, il freddo eccessivo può avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per i sottogruppi considerati a rischio come gli anziani. Tra questi, ce ne sono alcuni che possono verificarsi subito dopo l’esposizione e altri anche dopo diversi giorni. Mentre, di solito, gli individui sani riescono ad adattarsi al cambiamento delle temperature e sopportare il rigido clima invernale.

Oltre all’insorgenza di patologie da freddo, come geloni o ipotermia, negli anziani possono aggravarsi patologie croniche come le malattie cardiovascolari e quelle respiratorie. Inoltre, si può riacutizzare la sintomatologia di alcune malattie reumatiche. Aumenta il rischio di infarto del miocardio e ictus e di infezioni respiratorie come la polmonite e l’influenza. Si possono verificare più incidenti domestici per via della cattiva manutenzione degli impianti di riscaldamento e cadute dovute alle strade ghiacciate.

Anziani e freddo: i consigli del Ministero per tutelarsi

Ecco le principali raccomandazioni ed accorgimenti che gli anziani e i loro caregiver possono adottare per soffrire meno il freddo e ridurre i rischi per la salute durante i mesi invernali:

Riscaldare ed umidificare l’ambiente domestico: mantenere la temperatura di casa costante attorno ai 19-20°C , evitando sbalzi eccessivi e garantendo un tasso di umidità tra il 40% e il 50% con opportuni umidificatori.

mantenere la temperatura di casa costante attorno ai , evitando sbalzi eccessivi e garantendo un tasso di umidità tra il 40% e il 50% con opportuni umidificatori. Vestirsi a strati e coprire le estremità: indossare un abbigliamento caldo, comodo e stratificato, scegliendo tessuti naturali e isolanti (cotone, lana). Proteggere bene la testa con un cappello, oltre a mani (guanti) e piedi (calze termiche e calzature antiscivolo).

indossare un abbigliamento caldo, comodo e stratificato, scegliendo tessuti naturali e isolanti (cotone, lana). Proteggere bene la testa con un cappello, oltre a mani (guanti) e piedi (calze termiche e calzature antiscivolo). Mantenersi attivi anche a casa: fare leggeri esercizi di mobilizzazione o passeggiare all’interno delle mura domestiche. Evitare di stare fermi o seduti nella stessa posizione per più ore consecutive.

fare leggeri esercizi di mobilizzazione o passeggiare all’interno delle mura domestiche. Evitare di stare fermi o seduti nella stessa posizione per più ore consecutive. Alimentazione calda ed idratazione costante: alimentarsi in modo equilibrato con pasti caldi (zuppe, brodi, vellutate) ricchi di minerali e vitamine. Bere liquidi a sufficienza (acqua e tisane) anche in assenza di uno spiccato stimolo della sete. Evitare tassativamente le bevande alcoliche e i superalcolici, che provocano una falsa sensazione di calore ma aumentano la dispersione termica ed il rischio di ipotermia.

Studi e fonti scientifiche di riferimento