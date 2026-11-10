Bicarbonato di sodio: i rimedi casalinghi promossi dalla scienza e i falsi miti da sfatare

Costa pochissimo, ma è uno dei prodotti più versatili in assoluto. Il bicarbonato di sodio è utile per il nostro benessere, dallo stomaco alla pelle, ma è utile anche per lavare frutta e verdura e per l’igiene di casa. Unito all’aceto diventa un portento per togliere le macchie e ad esempio pulire il forno senza fare fatica. È spesso usato come disinfettante, ma non ci sono prove scientifiche che ne dimostrino l’efficace contro virus e batteri. Quindi è meglio usare l’acqua e il sapone per lavarci bene le mani e prodotti a base di alcol o candeggina per disinfettare le superfici.

La fondamentale precisazione scientifica e di sicurezza: il bicarbonato viene spesso impropriamente definito un “disinfettante”. In realtà non esistono prove scientifiche che ne attestino un’azione germicida o virucida sufficiente a sanificare. Non è un presidio medico-chirurgico: per l’igiene personale la misura d’elezione rimane il lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi, mentre per la disinfezione delle superfici occorre ricorrere a soluzioni a base di alcol etilico (almeno al 70%) o ipoclorito di sodio (candeggina).

Il bicarbonato contro l’acidità di stomaco

L’acidità di stomaco è la sensazione di dolore e bruciore che colpisce la parte alta dello stomaco e può raggiungere anche la gola. È causata dall’acido che generalmente resta nello stomaco che invece esce e arriva nell’esofago, che collega appunto la bocca allo stomaco. Le cause principali sono stress e una dieta scorretta e sbilanciata.

Uno studio americano ha dimostrato che il bicarbonato possa aiutare a neutralizzare l’acido. Ne basta un cucchiaino sciolto in un bicchiere d’acqua. Bisogna berlo lentamente. Attenzione: il bicarbonato può essere utile per alleviare i sintomi, ma se ci capita spesso dobbiamo rivolgerci a un medico.

Come assumerlo: sciogliere un cucchiaino raso (circa 3-5 grammi) in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente e bere lentamente.

sciogliere in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente e bere lentamente. Avvertenza medica: il bicarbonato dona un sollievo sintomatico temporaneo, ma non cura le cause sottostanti del reflusso o dell’ulcera. Se il bruciore si presenta con frequenza o diventa cronico, è indispensabile consultare il medico. Inoltre, l’assunzione ripetuta apporta elevate quantità di sodio (da evitare in caso di ipertensione arteriosa o patologie renali) ed innesca un possibile “effetto rimbalzo” (ipersecrezione acida reattiva).

Collutorio

Diversi studi hanno dimostrato che possa essere utilizzato al posto dei collutori che vengono venduti in farmacia o nei negozi. Aiuta a rinfrescare l’alito e ha blande proprietà antibatteriche e antimicrobiche. È sufficiente aggiungerne mezzo cucchiaino a mezzo bicchiere di acqua calda e poi sciacquare.

Come si prepara: sciogliere mezzo cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua tiepida, effettuare sciacqui e gargarismi per 30 secondi per poi sputare la soluzione.

Il bicarbonato dà sollievo alle ferite della bocca

Si tratta di lesioni piccole e dolorose che si formano sulla mucosa della bocca. Molti studi hanno confermato che il bicarbonato sia in grado di ridurre lo stato infiammatorio, di calmare la sensazione di bruciore ed accelerare i tempi di cicatrizzazione. Si prepara ed applica con le medesime modalità descritte per il collutorio.

Sbianca i denti, ma attenzione

È uno dei metodi casalinghi più popolari. Infatti diversi studi ne confermano l’efficacia. Questo perché ha proprietà abrasive, che aiutano a staccare dai denti le macchie. Come abbiamo già detto ha anche proprietà antibatteriche e antimicrobiche che possono aiutare a combattere i batteri dannosi.

Bisogna però fare attenzione e usarlo raramente, perché può danneggiare la superficie dei denti se utilizzato spesso.

Avvertenza odontoiatrica: NON bisogna mai utilizzare il bicarbonato puro direttamente sullo spazzolino con frequenza quotidiana. L’effetto abrasivo (misurato dall’indice RDA) rischia di assottigliare irreversibilmente lo smalto dei denti ed irritare le gengive, esponendo la dentina sottostante e aumentando la sensibilità al caldo ed al freddo. L’uso deve essere limitato ad un massimo di una volta ogni due settimane.

Deodorante

Il sudore umano in realtà è privo di odore. Quello che noi sentiamo è responsabilità dei batteri che abbiamo sulla pelle, che trasformano il sudore in un prodotto di scarto acido. Il bicarbonato può eliminare questo odore, rendendolo meno acido. È sufficiente metterne un po’ sotto le ascelle, come dimostra uno studio dell’Università dell’Oklahoma.

Il bicarbonato può migliorare le performance sportive?

È molto popolare tra gli atleti come integratore. Alcuni studi in effetti hanno dimostrato che riesce a dare più resistenza, specie durante gli allenamenti anaerobici, come i pesi, il tennis o il calcio. Le conclusioni però sono controverse e servono nuove ricerche per poter essere sicuri di affermare che sia veramente utile per le prestazioni sportive.

Sollievo per prurito, punture d’insetto e scottature solari

Molti trial ed evidenze cliniche confermano che il bicarbonato allevia l’irritazione cutanea ed il prurito causato da punture di insetti, orticaria o dermatiti.

Bagno lenitivo: aggiungere 1-2 tazze di bicarbonato di sodio nell’acqua tiepida della vasca (magari abbinato a farina d’avena colloidale) ed immergersi per 15-20 minuti per calmare l’arrossamento da scottature solari.

aggiungere (magari abbinato a farina d’avena colloidale) ed immergersi per 15-20 minuti per calmare l’arrossamento da scottature solari. Pasta lenitiva per punture: mischiare un cucchiaino di bicarbonato con pochissima acqua fino a creare una pasta densa ed applicarla direttamente sulla puntura d’insetto per 10 minuti.

Il bicarbonato aiuta a curare i calli?

Mettere a bagno i piedi in acqua tiepida arricchita con bicarbonato (2-3 cucchiai per bacinella) aiuta ad ammorbidire la cute ispessita, facilitando la successiva rimozione di calli e duroni con la pietra pomice e riducendo la sensazione di stanchezza ed affaticamento ai piedi.

Bicarbonato e tumori

L’idea che il bicarbonato di sodio possa prevenire o curare i tumori è una delle fake news più pericolose e prive di fondamento diffusesi sul web.

Non esiste alcuno studio scientifico condotto sull’uomo che dimostri l’efficacia del bicarbonato nel curare le neoplasie. Alcuni studi sperimentali in vitro ed in vitro su modelli animali hanno indagato se la modulazione del pH del microambiente tumorale potesse potenziare la risposta a determinati chemioterapici, ma si tratta di ricerche di laboratorio ben lontane dall’avere un’applicazione clinica o dall’autorizzare terapie casalinghe. Affidarsi al bicarbonato invece delle terapie oncologiche ufficiali mette a grave rischio la vita.

Pulisce la frutta e la verdura

Per rimuovere i residui di sostanze chimiche e pesticidi dalla buccia di frutta e verdura, il bicarbonato si rivela il rimedio più efficace in assoluto.

Un celebre studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry dall’Università del Massachusetts ha dimostrato che immergere la frutta in una soluzione di acqua e bicarbonato è nettamente più efficace rispetto all’uso di sola acqua o di soluzioni a base di candeggina/amuchina.

I dati dello studio

Dopo 12-15 minuti di immersione in una soluzione al 1% di bicarbonato di sodio, era stato rimosso l’ 80% del tiabendiazolo (un fungicida) ed il 96% del fosmet (un insetticida organofosforico) dalla superficie delle mele.

in una soluzione al 1% di bicarbonato di sodio, era stato rimosso l’ (un fungicida) ed il (un insetticida organofosforico) dalla superficie delle mele. Il semplice lavaggio sotto acqua corrente o l’uso di ipoclorito per 2 minuti si è rivelato decisamente meno efficace nel degradare chimicamente tali molecole.

Igiene della casa e deodorizzazione domestica

Sono molti gli impieghi del bicarbonato di sodio in casa.

Neutralizzare gli odori del frigorifero: mettere una tazza aperta piena di bicarbonato all’interno del frigorifero. La polvere assorbirà e neutralizzerà gli odori sgradevoli senza alterare i cibi.

mettere una tazza aperta piena di bicarbonato all’interno del frigorifero. Deodorante per ambienti Fai-da-Te: inserire in un barattolo 1/3 di tazza di bicarbonato e 10-15 gocce di un olio essenziale a scelta (es. lavanda o limone). Coprire il vaso con un panno traspirante bloccato da un nastro. Il bicarbonato neutralizza gli odori invece di coprirli semplicemente.

inserire in un barattolo di tazza di bicarbonato e 10-15 gocce di un olio essenziale a scelta (es. lavanda o limone). Coprire il vaso con un panno traspirante bloccato da un nastro. Il bicarbonato neutralizza gli odori invece di coprirli semplicemente. Detersione della cucina e del bagno: creare una pasta con bicarbonato ed poca acqua ed applicarla con una spugna su lavelli, piani cottura e sanitari. Rimuove lo sporco, il calcare leggero e gli odori. Nota di sicurezza: Non disinfetta né elimina virus o batteri.

creare una pasta con bicarbonato ed poca acqua ed applicarla con una spugna su lavelli, piani cottura e sanitari. Rimuove lo sporco, il calcare leggero e gli odori. Non disinfetta né elimina virus o batteri. Cura della biancheria: aggiungere mezza tazza di bicarbonato al normale detersivo in lavatrice per potenziare l’azione antimacchia ed ammorbidire l’acqua dura.

aggiungere mezza tazza di bicarbonato al normale detersivo in lavatrice per potenziare l’azione antimacchia ed ammorbidire l’acqua dura. Eliminazione degli odori della spazzatura: cospargere un velo di bicarbonato sul fondo del secchio dell’immondizia riduce l’odore sgradevole fino al 70%.

cospargere un velo di bicarbonato sul fondo del secchio dell’immondizia riduce l’odore sgradevole fino al 70%. Pulizia di tappeti e tessuti: cospargere il bicarbonato sulla macchia ed avvalersi della combinazione con aceto di vino bianco. La reazione chimica effervescente (con formazione di acido carbonico ed anidride carbonica) scioglie lo sporco ostinato consentendo di spazzolarlo via dopo l’asciugatura.

cospargere il bicarbonato sulla macchia ed avvalersi della combinazione con aceto di vino bianco. La reazione chimica effervescente (con formazione di acido carbonico ed anidride carbonica) scioglie lo sporco ostinato consentendo di spazzolarlo via dopo l’asciugatura. Lucidatura dell’argenteria: foderare una teglia con foglio di alluminio, disporvi gli oggetti d’argento, cospargere con un cucchiaio di bicarbonato e versare una miscela di acqua bollente ed aceto. La reazione redox ripulirà l’argento dall’ossidazione in pochissimi minuti.

foderare una teglia con foglio di alluminio, disporvi gli oggetti d’argento, cospargere con un cucchiaio di bicarbonato e versare una miscela di acqua bollente ed aceto. La reazione redox ripulirà l’argento dall’ossidazione in pochissimi minuti. Pentole bruciate e calzature: per disincrostare i fondi di pentole bruciate, coprire le aree con abbondante bicarbonato ed acqua e portare a bollore. Per eliminare il cattivo odore dalle scarpe, posizionare all’interno due garze chiuse contenenti due cucchiai di bicarbonato.

Studi e fonti scientifiche di riferimento