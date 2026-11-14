Sonno, gli italiani dormono meno degli altri europei: ecco quanto riposiamo ogni notte

C’è chi considera le 22:30 l’ora giusta per spegnere la luce e chi, invece, difficilmente riesce ad abbandonare la giornata prima di mezzanotte. Anche quando si tratta di dormire, gli europei hanno abitudini diverse: in Germania la notte comincia prima, in Spagna si fa più tardi, mentre l’Italia si trova a metà strada. Ma quanto si riposa davvero?

Gli orari del sonno in Europa: cosa racconta la ricerca

A provare a rispondere è un’analisi realizzata da DuckDik, azienda spagnola che sviluppa dispositivi tecnologici per il benessere, attraverso i dati raccolti dal suo braccialetto senza schermo DuckDik Sense. Sono state esaminate 36.727 notti di 1.322 persone in cinque Paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Germania. Un osservatorio che ha dato risultati interessanti sulle abitudini notturne europee, che permette di scoprire non soltanto a che ora ci addormentiamo, ma anche quanto dormiamo effettivamente.

La Germania va a letto presto

Se c’è un Paese in cui la giornata sembra concludersi prima, è la Germania. Qui l’orario medio di addormentamento è alle 23:25, il più anticipato tra quelli rilevati. Gli utenti tedeschi si svegliano alle 07:14 e dormono mediamente 7 ore e 29 minuti.

La Francia è il Paese dove si dorme di più

Poco dopo la Germania troviamo la Francia, dove ci si addormenta mediamente alle 23:57 e ci si sveglia alle 07:49. Ma c’è un dato che la distingue dagli altri Paesi: con 7 ore e 35 minuti di sonno per notte, i francesi sono quelli che dormono più a lungo tra i cinque campioni analizzati. Anche la percentuale di notti inferiori alle sette ore è la più contenuta: riguarda il 33% delle registrazioni, contro il 35% della Germania.

L’Italia va a letto a mezzanotte

E noi italiani? La nostra buonanotte arriva mediamente alle 00:04, un orario che ci colloca tra i francesi e i portoghesi. Ci svegliamo alle 07:38 e dormiamo 7 ore e 19 minuti: il valore più basso tra i cinque Paesi analizzati.

Il dato più significativo è che il 40% delle notti registrate non raggiunge le sette ore di riposo. E nel 16% dei casi non si arriva nemmeno a sei ore.

Il Portogallo va a dormire dopo mezzanotte

Spostandoci più a ovest, troviamo il Portogallo. Qui ci si addormenta mediamente alle 00:22 e ci si sveglia alle 08:01, con una durata del sonno di 7 ore e 21 minuti. Il dato è interessante anche dal punto di vista geografico. Il Portogallo condivide con la Spagna una posizione relativamente meridionale, ma utilizza un fuso orario diverso. Questo significa che, pur trovandosi a longitudini simili, i due Paesi possono avere orari ufficiali differenti per le stesse condizioni di luce solare.

Una ricerca pubblicata nel 2022 sulla rivista scientifica Biology ha confrontato proprio gli effetti del tempo ufficiale e di quello solare sulla sincronizzazione dei ritmi biologici in popolazioni anziane della Spagna occidentale e del Portogallo. I risultati hanno evidenziato una maggiore stabilità dei ritmi circadiani nei partecipanti portoghesi, suggerendo che la corrispondenza tra orario ufficiale, luce naturale e abitudini quotidiane può avere un ruolo importante.

La Spagna è il Paese dei nottambuli

La medaglia per l’addormentamento più tardivo va alla Spagna: qui il sonno comincia mediamente alle 00:30 e il risveglio arriva alle 08:05. Il sonno effettivo è di 7 ore e 20 minuti, mentre il 41% delle notti non raggiunge le sette ore.

La Spagna è un caso particolarmente interessante perché, nonostante si trovi geograficamente più a ovest rispetto a gran parte dell’Europa centrale, adotta lo stesso fuso orario di Paesi come Germania e Italia. Una scelta storica che fa sì che l’orario ufficiale non coincida perfettamente con quello solare. A questo si aggiungono abitudini sociali che tendono a spostare più avanti diversi momenti della giornata, dai pasti agli appuntamenti serali.

Il weekend cambia il nostro orologio biologico

C’è un momento della settimana in cui le differenze tra le abitudini quotidiane e quelle del nostro corpo diventano particolarmente evidenti: il fine settimana.