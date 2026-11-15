Capelli grassi, lavarli tutti i giorni fa aumentare il sebo? La risposta della cosmetologa

Quante volte hai rimandato lo shampoo perché temevi di rendere i capelli ancora più grassi? È una convinzione piuttosto diffusa: lavare spesso la chioma, secondo questo falso mito, stimolerebbe il cuoio capelluto a produrre più sebo, innescando un circolo vizioso difficile da interrompere. Ma è davvero così?

Secondo Beatrice Marini, chimica cosmetologa e tecnica tricologa intervenuta durante il lancio di Eveir – il brand di haircare fondato da Paola Turani – nei negozi Douglas, non è necessario lavare i capelli meno spesso per evitare che diventino grassi. La frequenza dei lavaggi dovrebbe essere stabilita in base alle caratteristiche della cute e a quanto i capelli si sporcano, senza seguire regole rigide valide per tutti.

Capelli grassi: lavarli tutti i giorni fa aumentare il sebo?

No, lavare i capelli frequentemente non significa necessariamente stimolare una maggiore produzione di sebo. Come spiega Marini, la quantità di sebo prodotta dal cuoio capelluto dipende soprattutto da fattori genetici e ormonali, non dal numero di shampoo effettuati. La produzione di sebo, inoltre, può variare nel corso della vita e risentire delle oscillazioni ormonali. Nelle donne, per esempio, può cambiare anche in relazione alle diverse fasi del ciclo mestruale.

Questo significa che non esiste una frequenza di lavaggio universale: chi ha una cute che tende a sporcarsi rapidamente può avere bisogno di lavare i capelli più spesso rispetto a chi li ha secchi o produce meno sebo.

Ogni quanto bisogna lavare i capelli grassi?

La regola principale è semplice: i capelli vanno lavati quando sono sporchi, anche tutti i giorni se necessario. Non occorre aspettare che la cute diventi particolarmente untuosa per procedere con lo shampoo, né cercare di allungare a tutti i costi gli intervalli tra un lavaggio e l’altro.

La frequenza dipende da diversi fattori: le caratteristiche individuali, la quantità di sebo prodotta, l’attività fisica e le condizioni ambientali. Dopo un allenamento intenso, per esempio, può essere necessario lavare i capelli – sempre con lo shampoo e non solo con l’acqua – per rimuovere il sudore e i residui che si accumulano sulla cute.

L’importante è scegliere uno shampoo adatto alle proprie esigenze e utilizzarlo correttamente, evitando di eccedere con le quantità e prestando attenzione al risciacquo.

Shampoo e capelli grassi: gli errori da evitare

Quando i capelli tendono a sporcarsi rapidamente, non conta soltanto la frequenza dei lavaggi. Anche il modo in cui si applica lo shampoo può fare la differenza nella qualità della detersione.

Ecco alcuni accorgimenti utili.

Non trascurare nessuna zona del cuoio capelluto . Applicare lo shampoo soltanto sulla parte anteriore della testa non basta. È importante massaggiare delicatamente tutta la cute, comprese la nuca e le zone laterali, che possono essere trascurate durante il lavaggio.

. Applicare lo shampoo soltanto sulla parte anteriore della testa non basta. È importante massaggiare delicatamente tutta la cute, comprese la nuca e le zone laterali, che possono essere trascurate durante il lavaggio. Non esagerare con la quantità di prodotto . Usare più shampoo non significa necessariamente ottenere una pulizia migliore. Una quantità eccessiva può rendere più difficile il risciacquo e favorire la permanenza di residui sui capelli. La dose appropriata dipende anche dalla consistenza e dalla formulazione del prodotto.

. Usare più shampoo non significa necessariamente ottenere una pulizia migliore. Una quantità eccessiva può rendere più difficile il risciacquo e favorire la permanenza di residui sui capelli. La dose appropriata dipende anche dalla consistenza e dalla formulazione del prodotto. Risciacquare accuratamente . Il risciacquo è una fase fondamentale della routine. Occorre raggiungere tutte le zone della testa, passando le dita tra i capelli e sollevando le radici per eliminare eventuali residui di detergente e prodotti per lo styling.

. Il risciacquo è una fase fondamentale della routine. Occorre raggiungere tutte le zone della testa, passando le dita tra i capelli e sollevando le radici per eliminare eventuali residui di detergente e prodotti per lo styling. Non confondere la schiuma con il potere lavante. Uno shampoo che produce molta schiuma non è necessariamente più efficace di uno che ne produce poca. Come spiega Marini, la capacità detergente dipende dai tensioattivi e dalla formulazione del prodotto, mentre la produzione di schiuma è legata anche ad altri componenti. La schiuma, quindi, non è da sola un indicatore affidabile della capacità di pulire il cuoio capelluto.

I capelli si abituano allo shampoo? Perché a volte sembra non funzionare più

Un altro mito molto diffuso sostiene che i capelli si abituino ai prodotti utilizzati e che sia quindi necessario cambiarli periodicamente. Anche in questo caso, la cosmetologa invita a distinguere tra l’abitudine al prodotto e il cambiamento delle esigenze della cute.

«Non è vero che i capelli si abituano», spiega Marini. Può accadere, però, che uno shampoo che funzionava bene in un determinato periodo non sia più quello adatto alle necessità del momento. In estate, per esempio, il caldo e la sudorazione possono rendere necessari lavaggi più frequenti. Anche i cambiamenti ormonali o le variazioni delle condizioni ambientali possono influire sulle caratteristiche della cute e dei capelli.

Per questo, invece di cambiare shampoo seguendo una scadenza prestabilita, è preferibile osservare come reagiscono i capelli e scegliere i prodotti in funzione delle esigenze effettive.