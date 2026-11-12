Tè verde per vivere più a lungo: cosa dicono gli studi e l’errore comune con l’acqua di rubinetto

Il tè verde per gli orientali è l’elisir di lunga vita per eccellenza. È costituito dai germogli delle foglie e dalle foglie giovani, che hanno una delle più alte quantità di antiossidanti tra gli alimenti che conosciamo. Per avere gli effetti benefici sperati però bisogna berne almeno un paio di tazze al giorno. Anche la sua qualità è importante: meglio utilizzare quello a foglie oppure se si utilizzano filtri, stare attenti che siano di ottima provenienza.

Migliora le performance del cervello

Il tè verde non ci rende solo più svegli, ma addirittura più intelligenti. Contiene infatti una quantità di caffeina sufficiente a stimolare una persona senza l’effetto di agitazione che può colpire quando se ne assume troppa. Uno studio dell’Università di Nancy, in Francia, ha dimostrato che la caffeina blocca l’adenosina, aumentando la concentrazione di dopamina e noradrenalina, due importanti neurotrasmettitori. Questo porta a un miglioramento dell’umore, della vigilanza, dei riflessi e della memoria.

Il tè verde contiene anche la L-teanina, un aminoacido capace di aumentare l’attività di un neurotrasmettitore, il GABA, che ha effetti contro l’ansia. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica the Journal of Nutrition ha dimostrato che caffeina e L-teaina possono avere un effetto sinergico. La loro combinazione è particolarmente potente nel migliorare le funzioni del cervello.

Metabolismo più veloce

Diversi studi hanno dimostrato che il tè verde sarebbe in grado di velocizzare il metabolismo. Una ricerca dell’Università di Ginevra ha evidenziato che chi lo beve aumenta la spesa energetica del 4%, bruciando più calorie.

Ma c’è di più. Questa bevanda può essere anche un toccasana per l’intestino e aiutare a lottare contro l’obesità. Il dato è emerso da uno studio condotto sui topi in Ohio, pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry. I topolini che seguivano una dieta a base di estratto di tè verde hanno avuto un miglioramento della salute intestinale rispetto agli altri. È stata dimostrata persino una maggiore presenza di batteri buoni e una minore permeabilità delle pareti intestinale. La qauantità di tè verde somministrata durante l’esperimento, però, equivarrebbe a circa 10 tazze a persona.

La ricerca ha evidenziato un arricchimento della flora batterica benefica (eubiosi), una riduzione dello stato infiammatorio endotessutale ed un rafforzamento delle giunzioni occludenti (con minore permeabilità della parete intestinale o leaky gut).

Prevenzione dei tumori e protezione dallo stress ossidativo

I danni ossidativi provocati dai radicali liberi sulle strutture cellulari e sul DNA contribuiscono ad incrementare il rischio di sviluppo oncologico. In questo contesto, le catechine (ed in particolare l’EGCG) svolgono un’intensa azione protettiva.

Tumore al seno: uno studio clinico condotto su ampi campioni di popolazione ha rilevato che le donne che consumano regolarmente più tazze di tè verde al giorno riducono fino al 22% il rischio di sviluppare un tumore al seno.

uno studio clinico condotto su ampi campioni di popolazione ha rilevato che le donne che consumano regolarmente più tazze di tè verde al giorno riducono fino al il rischio di sviluppare un tumore al seno. Tumore alla prostata: una ricerca pubblicata sull’ American Journal of Epidemiology ha evidenziato che negli uomini che consumano abitualmente tè verde il rischio di cancro alla prostata si riduce di quasi il 50% .

una ricerca pubblicata sull’ ha evidenziato che negli uomini che consumano abitualmente tè verde il rischio di cancro alla prostata si riduce di quasi il . Altre neoplasie: evidenze scientifiche e trial di laboratorio confermano effetti protettivi anche nei confronti del tumore del colon-retto, del polmone e dello stomaco. Sebbene molti dati derivino da studi osservazionali o in vitro, la comunità oncologica ne riconosce il forte valore chemiopreventivo nel contesto di uno stile di vita sano.

Abbassa il rischio di Alzheimer e Parkinson

Consumare tè verde non solo può migliorare la funzione del cervello, ma può anche proteggere da due malattie neurodegenerative particolarmente gravi come Alzheimer e Parkinson. Il merito sarebbe ancora una volta degli antiossidanti, le catechine, che in questo caso specifico hanno un’azione protettiva sui neuroni.

Protegge dall’influenza

Le catechine contenute nel tè sono anche in grado di inibire i virus e uccidere i batteri, diminuendo quindi il rischio di influenza e altre infezioni.

Migliora la salute della bocca

Lo streptococco mutans è il principale batterio presente nella bocca. Causa la formazione della placca batterica e porta a carie e caduta dei denti. Alcuni lavori scientifici hanno dimostrato che le catechine presenti nel tè verde inibiscono la crescita di questi batteri, abbassando il rischio di carie. Una ricerca canadese ha inoltre dimostrato che il tè verde combatte l’alito cattivo.

Diminuisce il rischio di diabete 2

Uno studio cinese ha dimostrato che il tè verde migliora la sensibilità all’insulina e riduce i livelli di zucchero nel sangue. Un’importante meta analisi che ha analizzato i dati di quasi 300.000 persone ha dimostrato invece che chi beve regolarmente tè verde abbassa di un quinto il rischio di sviluppare diabete.

Previene le malattie cardiovascolari

Sembra che bere regolarmente tè verde migliora i valori di colesterolo e trigliceridi, tutti fattori di rischio per la salute del nostro cuore. Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica The Journal of Nutrition ha dimostrato che bere questo tipo di tè abbassa fino a un terzo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Effetto sulla longevità: un imponente studio epidemiologico condotto in Giappone su oltre 40.000 individui ha dimostrato che chi consuma fino a 5 tazze di tè verde al giorno per lunghi periodi riduce significativamente la mortalità per tutte le cause: del 23% nelle donne e del 12% negli uomini.

Con quale acqua prepararlo? Lo studio della Cornell University

Come preparare la tazza di tè verde perfetta sotto il profilo del gusto e della salute? A questa domanda risponde uno studio della Cornell University pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients.

Gli scienziati hanno testato l’infusione del tè verde e del tè nero con tre tipologie di acqua: in bottiglia (minerale), del rubinetto e demineralizzata. I risultati hanno dimostrato che il tipo di acqua influenza drasticamente il sapore e la resa chimica del tè verde, mentre impatta solo lievemente sul tè nero.

La scelta del gusto: i consumatori hanno preferito il sapore del tè verde preparato con l’acqua del rubinetto , valutandolo più dolce e meno astringente. Il motivo risiede nella presenza di minerali (calcio, magnesio, ferro, rame) che interagiscono con l’epigallocatechina gallato (EGCG), abbattendone parzialmente la concentrazione ed estraendo meno nota amara.

i consumatori hanno preferito il sapore del tè verde preparato con , valutandolo più dolce e meno astringente. Il motivo risiede nella presenza di minerali (calcio, magnesio, ferro, rame) che interagiscono con l’epigallocatechina gallato (EGCG), abbattendone parzialmente la concentrazione ed estraendo meno nota amara. La scelta per la salute: da un punto di vista strettamente terapeutico, il tè verde preparato con acqua in bottiglia a basso tenore di minerali (oligominerale) contiene il doppio della quantità di EGCG estratta.

«Chi beve il tè verde per le sue spiccate proprietà salutari deve utilizzare l’acqua in bottiglia», sottolinea il Prof. Robin Dando, docente di scienze alimentari alla Cornell University. «Nell’acqua imbottigliata i sali di calcio e magnesio sono ridotti e la concentrazione di ferro è minima: questo permette di estrarre l’EGCG in modo nettamente più efficiente ed intatto».

Tempo di infusione: Le bustine o le foglie di tè verde non vanno lasciate in infusione troppo a lungo: massimo 2-3 minuti in acqua a 80°C (senza portarla a bollore) per evitare la degradazione termica degli antiossidanti e l’eccessiva estrazione di tannini amari.

Quante tazze berne ed avvertenza sulla sicurezza (EFSA 2026)

Per garantirsi i benefici documentati, l’ideale sarebbe consumare dalle 3 alle 5 tazze al giorno, preferibilmente senza aggiungere zucchero o latte (le proteina del latte, come la caseina, si legano ai polifenoli riducendone l’assorbimento intestinale). Fortuna vuole che la Dieta Mediterranea offra già moltissimi cibi ricchi di antiossidanti, per cui il tè verde va inserito piacevolmente senza forzature.

AVVERTENZA MEDICA E LIMITE DI SICUREZZA SULLE CATECHINE: se l’infuso tradizionale di tè verde è sicuro per la popolazione generale, occorre prestare massima attenzione agli integratori alimentari ed agli estratti secchi concentrati. In conformità con i regolamenti dell’Unione Europea ed i pareri scientifici dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), l’assunzione giornaliera di epigallocatechina gallato (EGCG) derivante da estratti di tè verde NON deve superare gli 800 mg al giorno. Assunzioni pari o superiori a tale soglia a partire da integratori possono provocare danni epatici acuti (epatotossicità). Inoltre, il tè verde in estratto secco va assunto a stomaco pieno ed è sconsigliato in gravidanza, allattamento ed ai minori di 18 anni senza parere medico.

Studi e fonti scientifiche di riferimento