Maschere viso: 10 novità da provare in autunno per una pelle idratata e luminosa

Una maschera viso non è soltanto una coccola da concedersi ogni tanto, ma un trattamento da scegliere in base alle esigenze della propria pelle. In autunno, quando freddo e sbalzi di temperatura iniziano a favorire secchezza e disidratazione, puntare sulla formula giusta aiuta a prendersi cura dell’incarnato, migliorare l’idratazione e la compatezza del proprio volto.

Le novità non mancano: accanto alle classiche maschere in crema e in gel, ci sono le sheet mask, le maschere in tessuto ispirate alla beauty routine coreana, e le texture jelly, fresche e avvolgenti. Dalle formule nutrienti a quelle esfolianti e illuminanti, ecco 10 maschere viso da provare in questo periodo.

10 maschere viso da provare in autunno

Artistry Skin Nutrition: la maschera in tessuto con gli Omega

Se la pelle tira e appare secca, la Maschera in Tessuto Idratante Omega+ di Artistry Skin Nutrition™ offre un trattamento nutriente profondo in soli 15 minuti. Il supporto in fibre ultrafini di bambù aderisce al viso e trattiene la lozione, mentre la formula combina oli vegetali di chia bianca, mandorla, enotera e avocado, fonti di acidi grassi Omega-3, 6, 7 e 9. Al suo interno sono presenti anche ingredienti idratanti di origine vegetale e prebiotici, pensati proprio per contribuire al benessere della barriera cutanea. Ad azione idratante lunga, fino a 24 ore.

Prezzo: 32,96 euro per 5 maschere da 22 ml.

Lepo: la maschera jelly dall’effetto liftante

Morbida e avvolgente, la Lifting Jelly Mask di Lepo è una maschera in lipogel formulata con ciclodestrine e burro di karité che aiuta a mantenere la pelle morbida. La sua piacevole texture regala una sensazione di freschezza e, a contatto con l’acqua, si trasforma in un latte facile da risciacquare. La formula, rispettosa della pelle, contiene il 91% di ingredienti di origine naturale per un effetto levigato e tonico. Adatta anche alle cuti sensibili, la maschera è dermatologicamente testata, Nickel Tested e certificata VeganOK.

Prezzo: 5,20 euro, 16 ml.

AMBADUE’: la maschera lilla che si ispira allo yoga

Ispirata al mondo dello yoga, la Spiritual Face Mask di AMBADUE’ trasforma la skincare in un rituale multisensoriale: la texture lilla e le note di elicriso, olibano, gelsomino e labdano richiamano il mondo della meditazione. La formula contiene estratti di mano di Buddha e Ligustrum lucidum, oli vegetali fermentati, fitoglicogeno e acido ialuronico ad alto peso molecolare, ingredienti scelti per contribuire all’idratazione e a una pelle dall’aspetto più levigato e luminoso. Si applica in uno strato uniforme, si lascia agire per 15 minuti e si risciacqua. La formula è vegana.

Prezzo: 57 euro, 30 ml.

Ondo Beauty 36.5: la maschera notte con bakuchiol e niacinamide

Da applicare la sera, la maschera notte con Bakuchiol e Niacinamide di Ondo Beauty 36.5, disponibile da MiiN Cosmetics, aiuta a nutrire la pelle sfruttando il “sonno di bellezza“. La formula contiene il 2% di squalano, emolliente che contribuisce a limitare la perdita d’acqua, insieme a bakuchiol e niacinamide. Il primo è apprezzato come alternativa cosmetica al retinolo, mentre la seconda aiuta a migliorare l’aspetto del tono cutaneo e a sostenere la barriera della pelle. Efficace e nutriente.

Prezzo: da rivenditore.

The Organic Pharmacy: la maschera enzimatica che illumina in 10 minuti

Per una pelle dall’aspetto più liscio e luminoso, la Enzyme Peel Mask di The Organic Pharmacy combina esfoliazione enzimatica e attivi perfezionatori. La papaina, enzima estratto dalla papaya, aiuta a rimuovere le cellule morte; l’acido lattobionico favorisce il rinnovamento superficiale, mentre vitamina C stabilizzata e glucosamina completano la formula. Si lascia agire per 10 minuti e si rimuove con un panno di mussola inumidito con acqua tiepida. Da utilizzare una o due volte alla settimana.

Prezzo: 35 euro, 60 ml.

Narika: la maschera jelly illuminante con vitamina E e glutatione

Quando l’incarnato appare spento, la Face Jelly Mask Shine-Age Effect di Narika punta su freschezza, idratazione e luminosità. La texture in lyogel avvolge il viso, mentre la formula combina vitamina E e glutatione, ingredienti antiossidanti, con un attivo biotecnologico derivato dalla curcuma. Acido ialuronico e allantoina completano il trattamento, contribuendo rispettivamente all’idratazione e al comfort cutaneo. Da provare per la texture jelly fresca e avvolgente, che rende l’applicazione più piacevole e lascia la pelle morbida al tatto.

Prezzo: 4,99 € in farmacia e parafarmacia.

Diego dalla Palma Milano: la maschera esfoliante in gel

La Maschera Esfoliante di Diego dalla Palma Milano è un trattamento in gel con il 5% di AHA, ovvero gli acidi utilizzati in cosmetica per favorire il rinnovamento superficiale e migliorare la grana della pelle. Il pratico formato, con spatola in silicone integrata, permette di distribuire il prodotto in modo uniforme. Secondo i test clinico-strumentali, il 100% dei soggetti esaminati ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo della luminosità, con una riduzione media del 15% delle imperfezioni della grana cutanea.

Prezzo: 36 euro, 45 ml.

LOVRÉN: la maschera viso Hydra-Spa Effect con acqua di rose e acido ialuronico

La MV4 Maschera Viso Hydra-Spa Effect di LOVRÉN è pensata per restituire comfort e morbidezza alla pelle. La formula combina acqua di rose fermentata, estratto di goji e succo di pesca con acido ialuronico, olio di avocado e burro di karité. Il pullulan contribuisce a un effetto tensore cosmetico immediato, mentre la vitamina E completa il trattamento con la sua azione antiossidante.

Prezzo: 3,99 euro in farmacia e parafarmacia.

FGM04: la maschera viso Biobotox effetto lifting

La Maschera Viso Biobotox di FGM04 è un trattamento monouso pensato per donare al viso un aspetto più fresco e disteso. Secondo il marchio, la maschera crea una barriera sulla superficie cutanea che favorisce la penetrazione del siero, aiutando a migliorare l’aspetto di idratazione, elasticità e compattezza. È una proposta da provare prima di un’occasione speciale, quando si desidera attenuare visivamente i segni di stanchezza.

Prezzo: 14,90 euro per una maschera monouso.

L’Oréal Paris: la maschera in idrogel Glass Skin per un extra glow

Ispirata alla glass skin coreana, la Revitalift Filler Glass Skin Maschera Illuminante in Idrogel di L’Oréal Paris punta su un incarnato dall’aspetto luminoso, liscio e rimpolpato. La formula combina acido ialuronico e glicerina, che contribuiscono a mantenere la pelle idratata, e centella asiatica, apprezzata per le sue proprietà lenitive. Il supporto in idrogel aderisce al viso e il trattamento si lascia agire per 90 minuti, secondo le indicazioni del marchio.

Prezzo: 5,99 euro per una maschera monouso.