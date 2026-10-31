Bellezza

Maschere viso: 10 novità da provare in autunno per una pelle idratata e luminosa

Dalle maschere in tessuto alle formule jelly, passando per trattamenti esfolianti e maschere notte: 10 novità da scegliere in base alle esigenze della pelle, per contrastare secchezza e incarnato spento durante la stagione fredda

Foto di Simona Cortopassi Simona Cortopassi31 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre 2026
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Maschere viso: 10 novità da provare in autunno per una pelle idratata e luminosa - www.ok-salute.it

Una maschera viso non è soltanto una coccola da concedersi ogni tanto, ma un trattamento da scegliere in base alle esigenze della propria pelle. In autunno, quando freddo e sbalzi di temperatura iniziano a favorire secchezza e disidratazione, puntare sulla formula giusta aiuta a prendersi cura dell’incarnato, migliorare l’idratazione e la compatezza del proprio volto.

Le novità non mancano: accanto alle classiche maschere in crema e in gel, ci sono le sheet mask, le maschere in tessuto ispirate alla beauty routine coreana, e le texture jelly, fresche e avvolgenti. Dalle formule nutrienti a quelle esfolianti e illuminanti, ecco 10 maschere viso da provare in questo periodo.

10 maschere viso da provare in autunno

Artistry Skin Nutrition: la maschera in tessuto con gli Omega

Artistry Skin Nutrition: la maschera in tessuto con gli Omega
Artistry Skin Nutrition: la maschera in tessuto con gli Omega – www.ok-salute.it

Se la pelle tira e appare secca, la Maschera in Tessuto Idratante Omega+ di Artistry Skin Nutrition™ offre un trattamento nutriente profondo in soli 15 minuti. Il supporto in fibre ultrafini di bambù aderisce al viso e trattiene la lozione, mentre la formula combina oli vegetali di chia bianca, mandorla, enotera e avocado, fonti di acidi grassi Omega-3, 6, 7 e 9. Al suo interno sono presenti anche ingredienti idratanti di origine vegetale e prebiotici, pensati proprio per contribuire al benessere della barriera cutanea. Ad azione idratante lunga, fino a 24 ore.

Prezzo: 32,96 euro per 5 maschere da 22 ml.

Lepo: la maschera jelly dall’effetto liftante

Lepo: la maschera jelly dall’effetto liftante
Lepo: la maschera jelly dall’effetto liftante – www.ok-salute.it

Morbida e avvolgente, la Lifting Jelly Mask di Lepo è una maschera in lipogel formulata con ciclodestrine e burro di karité che aiuta a mantenere la pelle morbida. La sua piacevole texture regala una sensazione di freschezza e, a contatto con l’acqua, si trasforma in un latte facile da risciacquare. La formula, rispettosa della pelle, contiene il 91% di ingredienti di origine naturale per un effetto levigato e tonico. Adatta anche alle cuti sensibili, la maschera è dermatologicamente testata, Nickel Tested e certificata VeganOK.

Prezzo: 5,20 euro, 16 ml.

AMBADUE’: la maschera lilla che si ispira allo yoga

AMBADUE’: la maschera lilla che si ispira allo yoga
AMBADUE’: la maschera lilla che si ispira allo yoga – www.ok-salute.it

Ispirata al mondo dello yoga, la Spiritual Face Mask di AMBADUE’ trasforma la skincare in un rituale multisensoriale: la texture lilla e le note di elicriso, olibano, gelsomino e labdano richiamano il mondo della meditazione. La formula contiene estratti di mano di Buddha e Ligustrum lucidum, oli vegetali fermentati, fitoglicogeno e acido ialuronico ad alto peso molecolare, ingredienti scelti per contribuire all’idratazione e a una pelle dall’aspetto più levigato e luminoso. Si applica in uno strato uniforme, si lascia agire per 15 minuti e si risciacqua. La formula è vegana.

Prezzo: 57 euro, 30 ml.

Ondo Beauty 36.5: la maschera notte con bakuchiol e niacinamide

Ondo Beauty 36.5: la maschera notte con bakuchiol e niacinamide
Ondo Beauty 36.5: la maschera notte con bakuchiol e niacinamide – www.ok-salute.it

Da applicare la sera, la maschera notte con Bakuchiol e Niacinamide di Ondo Beauty 36.5, disponibile da MiiN Cosmetics, aiuta a nutrire la pelle sfruttando il “sonno di bellezza“. La formula contiene il 2% di squalano, emolliente che contribuisce a limitare la perdita d’acqua, insieme a bakuchiol e niacinamide. Il primo è apprezzato come alternativa cosmetica al retinolo, mentre la seconda aiuta a migliorare l’aspetto del tono cutaneo e a sostenere la barriera della pelle. Efficace e nutriente.

Prezzo: da rivenditore.

The Organic Pharmacy: la maschera enzimatica che illumina in 10 minuti

The Organic Pharmacy: la maschera enzimatica che illumina in 10 minuti
The Organic Pharmacy: la maschera enzimatica che illumina in 10 minuti – www.ok-salute.it

Per una pelle dall’aspetto più liscio e luminoso, la Enzyme Peel Mask di The Organic Pharmacy combina esfoliazione enzimatica e attivi perfezionatori. La papaina, enzima estratto dalla papaya, aiuta a rimuovere le cellule morte; l’acido lattobionico favorisce il rinnovamento superficiale, mentre vitamina C stabilizzata e glucosamina completano la formula. Si lascia agire per 10 minuti e si rimuove con un panno di mussola inumidito con acqua tiepida. Da utilizzare una o due volte alla settimana.

Prezzo: 35 euro, 60 ml.

Narika: la maschera jelly illuminante con vitamina E e glutatione

Narika: la maschera jelly illuminante con vitamina E e glutatione
Narika: la maschera jelly illuminante con vitamina E e glutatione – www.ok-salute.it

Quando l’incarnato appare spento, la Face Jelly Mask Shine-Age Effect di Narika punta su freschezza, idratazione e luminosità. La texture in lyogel avvolge il viso, mentre la formula combina vitamina E e glutatione, ingredienti antiossidanti, con un attivo biotecnologico derivato dalla curcuma. Acido ialuronico e allantoina completano il trattamento, contribuendo rispettivamente all’idratazione e al comfort cutaneo. Da provare per la texture jelly fresca e avvolgente, che rende l’applicazione più piacevole e lascia la pelle morbida al tatto.

Prezzo: 4,99 € in farmacia e parafarmacia.

Diego dalla Palma Milano: la maschera esfoliante in gel

Diego dalla Palma Milano: la maschera esfoliante in gel
Diego dalla Palma Milano: la maschera esfoliante in gel – www.ok-salute.it

La Maschera Esfoliante di Diego dalla Palma Milano è un trattamento in gel con il 5% di AHA, ovvero gli acidi utilizzati in cosmetica per favorire il rinnovamento superficiale e migliorare la grana della pelle. Il pratico formato, con spatola in silicone integrata, permette di distribuire il prodotto in modo uniforme. Secondo i test clinico-strumentali, il 100% dei soggetti esaminati ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo della luminosità, con una riduzione media del 15% delle imperfezioni della grana cutanea.

Prezzo: 36 euro, 45 ml.

LOVRÉN: la maschera viso Hydra-Spa Effect con acqua di rose e acido ialuronico

LOVRÉN: la maschera viso Hydra-Spa Effect con acqua di rose e acido ialuronico
LOVRÉN: la maschera viso Hydra-Spa Effect con acqua di rose e acido ialuronico – www.ok-salute.it

La MV4 Maschera Viso Hydra-Spa Effect di LOVRÉN è pensata per restituire comfort e morbidezza alla pelle. La formula combina acqua di rose fermentata, estratto di goji e succo di pesca con acido ialuronico, olio di avocado e burro di karité. Il pullulan contribuisce a un effetto tensore cosmetico immediato, mentre la vitamina E completa il trattamento con la sua azione antiossidante.

Prezzo: 3,99 euro in farmacia e parafarmacia.

FGM04: la maschera viso Biobotox effetto lifting

FGM04: la maschera viso Biobotox effetto lifting
FGM04: la maschera viso Biobotox effetto lifting – www.ok-salute.it

La Maschera Viso Biobotox di FGM04 è un trattamento monouso pensato per donare al viso un aspetto più fresco e disteso. Secondo il marchio, la maschera crea una barriera sulla superficie cutanea che favorisce la penetrazione del siero, aiutando a migliorare l’aspetto di idratazione, elasticità e compattezza. È una proposta da provare prima di un’occasione speciale, quando si desidera attenuare visivamente i segni di stanchezza.

Prezzo: 14,90 euro per una maschera monouso.

L’Oréal Paris: la maschera in idrogel Glass Skin per un extra glow

L’Oréal Paris: la maschera in idrogel Glass Skin per un extra glow
L’Oréal Paris: la maschera in idrogel Glass Skin per un extra glow – www.ok-salute.it

Ispirata alla glass skin coreana, la Revitalift Filler Glass Skin Maschera Illuminante in Idrogel di L’Oréal Paris punta su un incarnato dall’aspetto luminoso, liscio e rimpolpato. La formula combina acido ialuronico e glicerina, che contribuiscono a mantenere la pelle idratata, e centella asiatica, apprezzata per le sue proprietà lenitive. Il supporto in idrogel aderisce al viso e il trattamento si lascia agire per 90 minuti, secondo le indicazioni del marchio.

Prezzo: 5,99 euro per una maschera monouso.

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Foto di Simona Cortopassi Simona Cortopassi31 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre 2026
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Foto di Simona Cortopassi

Simona Cortopassi

Classe 1980, è una giornalista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Toscana d’origine, vive a Milano e collabora con testate nazionali cartacee e digitali, occupandosi principalmente di benessere.È fondatrice di The Good Nighter, un blog dedicato al mondo del sonno, nato con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sui disturbi del sonno e sull’insonnia.

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