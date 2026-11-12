Vaccino contro la polmonite: a chi è consigliato, quando farlo e dove è gratuito

La polmonite è un’infezione che può avere conseguenze anche gravi, soprattutto in bambini, anziani e persone che convivono con patologie croniche e debilitanti. Stando ai dati del Global Burden of Diseases, il più vasto programma di ricerca epidemiologica al mondo, la polmonite si conferma essere la principale causa di morte per malattia infettiva a livello globale. Solo nel 2023, infatti, i decessi per polmonite nel mondo sono stati 2,5 milioni: 1,2 milioni negli over 70 e 600mila nei bambini di età inferiore ai 5 anni.

Tra le possibili cause c’è lo Streptococcus pneumoniae, un batterio conosciuto anche come pneumococco, responsabile di infezioni che possono interessare i polmoni e, nei casi più seri, raggiungere il sangue o le meningi. Le forme virali, fungine o da ingestione, invece, sono piuttosto rare.

Contro lo pneumococco esiste un vaccino efficace, che permette di prevenire una parte delle infezioni polmonari e, soprattutto, le forme invasive da pneumococco. La vaccinazione è raccomandata soprattutto ai bambini, agli adulti a partire dai 65 anni e alle persone che presentano particolari condizioni di rischio.

Che cos’è il vaccino contro la polmonite?

Quando si parla di vaccino contro la polmonite ci si riferisce generalmente alla vaccinazione antipneumococcica, che protegge dalle infezioni causate dallo Streptococcus pneumoniae. Questo batterio può provocare diverse malattie, tra cui:

polmonite pneumococcica , un’infezione che interessa il tessuto polmonare;

, un’infezione che interessa il tessuto polmonare; meningite , quando l’infezione raggiunge le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale;

, quando l’infezione raggiunge le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale; sepsi , una grave risposta dell’organismo a un’infezione che può coinvolgere diversi organi;

, una grave risposta dell’organismo a un’infezione che può coinvolgere diversi organi; otite media acuta e sinusite.

Lo pneumococco si trasmette da persona a persona attraverso le secrezioni respiratorie, per esempio con la tosse e gli starnuti. Può essere presente nelle prime vie respiratorie anche senza provocare sintomi, ma in alcune circostanze riesce a superare le difese dell’organismo e a causare un’infezione.

Esistono oltre 90 sierotipi di pneumococco, cioè varianti del batterio caratterizzate da una diversa composizione della capsula che lo riveste. Non tutti hanno la stessa capacità di provocare malattie gravi.

A chi è consigliato il vaccino contro la polmonite?

La vaccinazione antipneumococcica è raccomandata soprattutto alle persone che presentano un rischio maggiore di sviluppare infezioni gravi o complicanze. Ecco le categorie:

Bambini nei primi anni di vita : il vaccino è previsto dal calendario vaccinale dell’infanzia, perché il sistema immunitario dei più piccoli è ancora in fase di sviluppo.

: il vaccino è previsto dal calendario vaccinale dell’infanzia, perché il sistema immunitario dei più piccoli è ancora in fase di sviluppo. Over 65 : con l’avanzare dell’età aumenta la vulnerabilità alle infezioni e alle loro complicanze. Per questo la vaccinazione viene offerta attivamente a questa fascia di popolazione.

: con l’avanzare dell’età aumenta la vulnerabilità alle infezioni e alle loro complicanze. Per questo la vaccinazione viene offerta attivamente a questa fascia di popolazione. Persone con malattie croniche : alcune patologie aumentano il rischio di infezione pneumococcica e di un decorso più complicato.

: alcune patologie aumentano il rischio di infezione pneumococcica e di un decorso più complicato. Persone immunodepresse: chi ha difese immunitarie compromesse, per una malattia o per una terapia, può essere più esposto alle forme gravi.

Quante dosi del vaccino si devono fare?

Non esiste uno schema valido per tutti. Il numero di dosi e l’intervallo tra le somministrazioni dipendono dal vaccino utilizzato, dall’età e dalla storia vaccinale della persona.

Nei bambini, la vaccinazione antipneumococcica è inserita nel calendario dell’infanzia e viene effettuata nel primo anno di vita, secondo il ciclo previsto dal prodotto utilizzato e dal calendario regionale.

Negli adulti, lo schema può prevedere una sola somministrazione con un vaccino coniugato a più ampia copertura oppure una sequenza di vaccini differenti.

Quando si fa il vaccino contro la polmonite?

La vaccinazione antipneumococcica può essere effettuata durante tutto l’anno: non è necessario aspettare l’autunno o l’inizio della stagione influenzale.

Spesso viene proposta in occasione della campagna antinfluenzale, soprattutto alle persone anziane, perché influenza e infezioni pneumococciche possono favorirsi reciprocamente. Un’infezione influenzale, infatti, può compromettere le difese delle vie respiratorie e aumentare la suscettibilità alle infezioni batteriche secondarie. Il vaccino antipneumococcico può essere somministrato anche nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale, in sedi anatomiche differenti, secondo le indicazioni del prodotto e del personale sanitario.

Dove si fa il vaccino?

Il vaccino contro lo pneumococco viene somministrato presso i centri vaccinali delle ASL e, a seconda dell’organizzazione regionale e degli accordi locali, anche dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Il vaccino contro la polmonite è gratuito?

La vaccinazione antipneumococcica è offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale per alcune categorie:

• Neonati e bambini: offerto gratuitamente nel primo anno di vita (secondo il calendario vaccinale nazionale).

• Persone di età pari o superiore a 65 anni: offerto gratuitamente come dose singola.

• Categorie a rischio di tutte le età.

Le modalità concrete possono variare da una Regione all’altra, sia per quanto riguarda i vaccini utilizzati sia per l’organizzazione delle campagne e l’accesso alla prestazione. Per sapere se si ha diritto alla vaccinazione gratuita e quale schema sia previsto nel proprio caso, è quindi consigliabile rivolgersi al medico di famiglia o al centro vaccinale.