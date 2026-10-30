Prevenire l’influenza in 7 mosse. Ecco come fare

L’influenza è una malattia infettiva, causata da un virus particolarmente contagioso. In più muta da stagione a stagione, il che rende difficile – se non impossibile – l’immunizzazione da un anno all’altro. Ecco perché ad esempio il vaccino, a differenza di quello che accade con altre malattie virali, si deve ripetere a ogni stagione con formulazioni aggiornate sui ceppi circolanti. Prevenire l’influenza può quindi essere estremamente utile.

I sintomi principali sono:

febbre,

dolori muscolari e articolari,

congestione nasale,

cefalea.

Di solito ha un decorso di 5-7 giorni e tende a guarire spontaneamente. È bene però fare molta attenzione alle eventuali complicanze nelle persone a rischio, come anziani, pazienti con patologie croniche, bambini. Ad oggi si consiglia grande cautela anche per l’insorgenza di sovrainfezioni batteriche o per la co-circolazione di altri virus respiratori come il Sars-CoV-2 e il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV).

Gli integratori funzionano?

Gli integratori alimentari non rappresentano uno scudo diretto contro il virus dell’influenza né possono sostituire l’efficacia della vaccinazione stagionale. La letteratura scientifica evidenzia che, per le persone in salute che seguono una dieta equilibrata, l’assunzione di dosi extra di vitamine o minerali non previene il contagio. Sostanze come la vitamina D o lo zinco mostrano un’utilità clinica reale solo in presenza di carenze nutrizionali documentate o per ridurre lievemente la durata dei sintomi già insorti. In assenza di deficit diagnosticati, la prevenzione dell’influenza non passa dall’uso indiscriminato di integratori, ma dal supporto al sistema immunitario garantito da uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e le adeguate misure di igiene.

Prevenire l’influenza: vaccinati

Fai il vaccino antinfluenzale: è raccomandato soprattutto a donne in gravidanza e nel postpartum, ultrasessantenni (con la soglia d’età abbassata e l’introduzione di vaccini ad alto dosaggio potenziati), malati cronici, immunodepressi e bambini compresi tra i 6 mesi e i 6 anni. Ricorda che il vaccino va ripetuto ogni anno, per la capacità del virus di mutare ogni stagione. Le categorie a rischio accedono prima delle altre alla possibilità di vaccinarsi.

Oggi la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale insieme a quello contro il Covid-19 e contro lo Pneumococco è la norma raccomandata, ed è possibile effettuarla nella stessa seduta in sedi di iniezione diverse o presso i medici di base e le farmacie aderenti. La raccomandazione ad ampia estensione resta fondamentale per due motivi essenziali:

i sintomi delle due infezioni sono praticamente sovrapponibili. Meglio non ammalarsi d’influenza per non sovraccaricare i metodi di diagnosi; in alcuni casi anche l’influenza stagionale richiede il ricovero in ospeda le. L’obiettivo attuale della campagna di prevenzione è evitare la saturazione dei reparti di pronto soccorso e proteggere la popolazione fragile dalle complicazioni severe; i sintomi delle due infezioni sono praticamente sovrapponibili. Meglio non ammalarsi d’influenza per non sovraccaricare i metodi di diagnosi; in alcuni casi anche l’influenza stagionale richiede il ricovero in ospedale. In questo momento è meglio lasciare i letti liberi per le eventuali complicanze da Covid-19.

Stai alla larga da chi è già ammalato

Evita i luoghi affollati e il contatto ravvicinato con persone malate. Spingi colleghi e amici che sono ammalati a stare a casa per evitare di trasmettere il virus a molte più persone. È un atteggiamento molto importante. In presenza di sintomi respiratori acuti, se devi assolutamente uscire o frequentare luoghi affollati, è consigliato l’uso di una mascherina di protezione FFP2.

Prevenire l’influenza: a rieggia le stanze

In molti restano chiusi in casa con raffreddore e influenza senza aprire mai la finestra, spaventati dal possibile colpo d’aria. È un errore grossolano. Cambia regolarmente aria nelle stanze dove soggiorni e sostituisci la biancheria con frequenza. Ma ogni quanto togliere lenzuola e asciugamani per metterne di puliti? Ecco la risposta.

Prevenire l’influenza: d etergi le mani

Lavati spesso le mani con acqua e sapone, gel alcolici o salviettine disinfettanti. Qui la guida per detergere le mani correttamente. Ricorda che devi strofinare ogni parte delle mani per almeno una ventina di secondi.

Non toccarti con le mani sporche

Evita di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca. Questo è ancora più vero quando sei in giro e non ti sei lavato le mani. Fai grande attenzione.

Prevenire l’influenza: b utta via i fazzoletti sporchi

Copri naso e bocca con un fazzoletto di carta quando tossisci e starnutisci, poi getta il fazzoletto nella spazzatura, evitando di tenerlo in borse, tasche o maniche. Se non hai a disposizione un fazzoletto di carta, tossisci o starnutisci direttamente nell’incavo del gomito per evitare di contaminare le mani.

Studi scientifici e fonti di riferimento

Per approfondire l’efficacia delle raccomandazioni e delle misure preventive citate nell’articolo, si rimanda alle principali pubblicazioni scientifiche e istituzionali internazionali: