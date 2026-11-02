Gli integratori servono a prevenire l’influenza? Ecco cosa dice davvero la scienza

Ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda e la diffusione dei virus respiratori, le vendite di integratori alimentari subiscono un’impennata. Pillole a base di vitamina C, dosi massicce di vitamina D, zinco, echinacea e fermenti lattici vengono spesso pubblicizzati come “scudi naturali” in grado di rinforzare le difese immunitarie e prevenire l’influenza stagionale.

Ma cosa c’è di vero secondo le evidenze scientifiche? Gli integratori possono davvero evitare il contagio? La risposta della comunità medico-scientifica internazionale è chiara: per la popolazione generale e sana che segue una dieta equilibrata, gli integratori non servono a prevenire l’influenza.

Gli integratori servono a prevenire l’influenza? Le sostanze più comuni sotto la lente della ricerca scientifica

Per capire l’effettiva utilità di questi prodotti, occorre analizzare le evidenze prodotte dai principali trial clinici e dalle meta-analisi internazionali:

Vitamina C : è il rimedio popolare per eccellenza, ma la revisione sistematica della Cochrane Collaboration ha dimostrato che la vitamina C non previene né l’influenza né il raffreddore nella popolazione generale. Se assunta regolarmente prima dell’infezione, può solo ridurre leggermente la durata dei sintomi (circa l’8%), ma non evita in alcun modo che il virus infetti l’organismo.

: è il rimedio popolare per eccellenza, ma la revisione sistematica della ha dimostrato che la vitamina C nella popolazione generale. Se assunta regolarmente prima dell’infezione, può solo ridurre leggermente la durata dei sintomi (circa l’8%), ma non evita in alcun modo che il virus infetti l’organismo. Vitamina D : ha un ruolo fondamentale nella modulazione della risposta immunitaria , ma la sua integrazione è utile solo in presenza di una carenza accertata tramite analisi del sangue. Negli individui con livelli ematici fisiologici, dosi extra di vitamina D non forniscono alcuna protezione aggiuntiva contro i virus respiratori.

: ha un ruolo fondamentale nella , ma la sua integrazione è utile tramite analisi del sangue. Negli individui con livelli ematici fisiologici, dosi extra di vitamina D non forniscono alcuna protezione aggiuntiva contro i virus respiratori. Zinco : non impedisce l’infezione. Se assunto sotto forma di compresse o lozonghe entro 24 ore dall’esordio dei primi sintomi, può ridurre di circa un giorno la durata del malessere , ma non ha un’azione preventiva a priori.

: non impedisce l’infezione. Se assunto sotto forma di compresse o lozonghe entro 24 ore dall’esordio dei primi sintomi, , ma non ha un’azione preventiva a priori. Echinacea e fito-complessi : i dati della letteratura scientifica rimangono deboli e discordanti. Sebbene mostrino alcune proprietà immunomodulanti in vitro , mancano conferme solide sulla loro capacità di bloccare il virus dell’influenza nell’uomo.

: i dati della letteratura scientifica rimangono deboli e discordanti. Sebbene mostrino alcune proprietà immunomodulanti , mancano conferme solide sulla loro capacità di bloccare il virus dell’influenza nell’uomo. Probiotici e salute intestinale: poiché circa il 70% del sistema immunitario risiede nel microbiota intestinale, i fermenti lattici contribuiscono all’equilibrio dell’organismo, ma non rappresentano una barriera specifica contro il virus influenzale.

Quando gli integratori sono davvero utili?

Gli integratori non vanno demonizzati, ma utilizzati con criterio clinico. La scienza ne riconosce l’efficacia in specifiche situazioni:

Stati di carenza nutrizionale documentata: negli anziani, nelle persone affette da sindromi da malassorbimento o in chi segue diete estremamente restrittive e sbilanciate. Soggetti sottoposti a forte stress fisico: atleti di élite o lavoratori sottoposti a sforzi estremi al freddo (condizioni in cui la vitamina C ha mostrato una riduzione del rischio di contagio fino al 50%). Pazienti fragili sotto controllo medico: come supporto terapeutico personalizzato e prescritto dallo specialista.

Gli integratori servono a prevenire l’influenza: le uniche armi preventive con efficacia dimostrata

Il sistema immunitario non ha bisogno di essere “iper-stimolato” con megadosi vitaminiche, ma di essere protetto e istruito. Le uniche misure preventive validate dalle organizzazioni sanitarie internazionali per ridurre il rischio di influenza e le sue complicanze sono:

La vaccinazione antinfluenzale stagionale : è l’unico strumento in grado di insegnare al sistema immunitario a riconoscere e neutralizzare i ceppi virali dell’anno.

: è l’unico strumento in grado di insegnare al sistema immunitario a riconoscere e neutralizzare i ceppi virali dell’anno. L’igiene e le barriere fisiche : lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, aerazione costante degli ambienti chiusi e uso della mascherina FFP2 nei luoghi affollati se si hanno sintomi.

: lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, aerazione costante degli ambienti chiusi e uso della mascherina FFP2 nei luoghi affollati se si hanno sintomi. Uno stile di vita sano: sonno regolare (7-8 ore a notte), alimentazione varia ricca di frutta, verdura e fibre, ed esercizio fisico moderato.

Gli integratori servono a prevenire l’influenza: studi scientifici di riferimento

I dati relativi all’efficacia delle sostanze integrative e alle misure di prevenzione virale trovano riscontro nelle seguenti pubblicazioni scientifiche internazionali: