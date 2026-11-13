Tumore alla gola da HPV: il caso di Paola Barale, i sintomi da non ignorare e come funziona la protonterapia

Tutto è iniziato da un piccolo, apparentemente innocuo fastidio alla gola: quel genere di irritazione persistente che nella frenesia quotidiana si tende a liquidare con una caramella al miele, attribuendone la colpa all’aria condizionata, a un colpo d’aria o alla voce affaticata. Paola Barale ha lasciato correre quel segnale per dodici mesi, prima di sottoporsi agli accertamenti specialistici che hanno portato a una diagnosi impegnativa: tumore dell’orofaringe provocato dal Papillomavirus umano (HPV).

Oggi, dopo un percorso fatto di sedute terapeutiche, attese ed esami di controllo, la conduttrice può finalmente guardare a quella parentesi con serenità. I referti sono puliti e la sua testimonianza pubblica nasce con un obiettivo preciso: sensibilizzare le donne, gli uomini e soprattutto i più giovani a non rimandare mai una visita medica e a proteggersi attraverso la vaccinazione.

Le cause del tumore alla gola: perché il Papillomavirus colpisce anche la gola

Quando si parla di Papillomavirus umano (HPV), il pensiero corre quasi esclusivamente alla salute ginecologica femminile ed alla prevenzione del tumore della cervice uterina. In realtà, come sottolineano gli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, l’HPV è una famiglia di oltre 200 virus – di cui circa una dozzina definiti “ad alto rischio oncogeno”, in particolare i ceppi HPV 16 e 18 – capaci di infettare diverse mucose dell’organismo.

Modalità di trasmissione: l’HPV si trasmette molto facilmente da una persona all’altra attraverso il contatto pelle contro pelle e mucosa contro mucosa durante i contatti intimi, rapporti orali compresi . Il preservativo riduce il rischio di contagio ma non lo azzera del tutto, poiché il virus può essere presente anche sulle aree cutanee non coperte.

l’HPV si trasmette molto facilmente da una persona all’altra attraverso il contatto pelle contro pelle e mucosa contro mucosa durante i contatti intimi, . poiché il virus può essere presente anche sulle aree cutanee non coperte. Un ospite silenzioso: nella stragrande maggioranza dei casi il sistema immunitario elimina spontaneamente il virus entro 1-2 anni. In una piccola percentuale di persone, tuttavia, l’infezione persiste in forma silente per molti anni, integrandosi nelle cellule della mucosa dell’orofaringe (la parte posteriore della gola, che comprende base della lingua, tonsille e palato molle) fino a innescare una trasformazione tumorale.

nella stragrande maggioranza dei casi il sistema immunitario elimina spontaneamente il virus entro 1-2 anni. In una piccola percentuale di persone, tuttavia, l’infezione persiste in forma silente per molti anni, integrandosi nelle cellule della mucosa dell’orofaringe (la parte posteriore della gola, che comprende base della lingua, tonsille e palato molle) fino a innescare una trasformazione tumorale. Un fenomeno in crescita: i dati epidemiologici europei ed italiani confermano che i tumori dell’orofaringe HPV-correlati sono più che raddoppiati negli ultimi trent’anni, colpendo persone mediamente più giovani rispetto ai tumori della gola legati a fumo e alcol, senza distinzione di genere (pur registrando una prevalenza superiore negli uomini).

I sintomi da non sottovalutare: quando il “mal di gola” merita attenzione

Il vero pericolo dei tumori dell’orofaringe sta nella loro capacità di mimare disturbi banalissimi nelle fasi iniziali. Proprio per questo è fondamentale applicare la “regola delle tre settimane”: qualsiasi sintomo a carico di bocca, gola o collo che non si risolve spontaneamente entro 20-21 giorni richiede sempre una valutazione specialistica otorinolaringoiatrica.

I campanelli d’allarme principali includono:

Fastidio o dolore persistente alla gola (spesso avvertito da un solo lato), sensazione di “corpo estraneo” o di avere qualcosa incastrato durante la deglutizione;

(spesso avvertito da un solo lato), sensazione di “corpo estraneo” o di avere qualcosa incastrato durante la deglutizione; Comparsa di un nodulo o gonfiore indolore sul collo (linfonodo ingrossato, che nei tumori da HPV rappresenta frequentemente il primo segno visibile);

(linfonodo ingrossato, che nei tumori da HPV rappresenta frequentemente il primo segno visibile); Difficoltà o dolore a deglutire ( disfagia o odinofagia ) cibi solidi o liquidi;

cibi solidi o liquidi; Mal d’orecchio riflesso ( otalgia ) da un solo lato, in assenza di infezioni dell’orecchio;

da un solo lato, in assenza di infezioni dell’orecchio; Alterazione persistente del tono della voce (voce ovattata o raucedine che dura oltre tre settimane).

Le terapie per il tumore alla gola: cos’è la protonterapia e perché è così precisa

Per curare il tumore, il percorso terapeutico seguito da Paola Barale si è avvalso della protonterapia (o adroterapia con protoni), una delle frontiere più avanzate della radioterapia oncologica moderna.

A differenza della radioterapia convenzionale che utilizza raggi X (fotoni) – i quali attraversano i tessuti cedendo energia anche prima e dopo aver colpito il bersaglio – la protonterapia impiega fasci di protoni accelerati che rilasciano la quasi totalità della loro energia esattamente in corrispondenza della massa tumorale (il cosiddetto picco di Bragg), arrestandosi subito dopo.

In un distretto anatomico estremamente delicato e ricco di strutture vitali come quello tra testa, gola e collo, questa precisione millimetrica offre vantaggi clinici decisivi:

Massima protezione dei tessuti sani circostanti , riducendo sensibilmente il danno a ghiandole salivari, corde vocali, muscoli della deglutizione, midollo spinale e mandibola;

, riducendo sensibilmente il danno a ghiandole salivari, corde vocali, muscoli della deglutizione, midollo spinale e mandibola; Minore incidenza di effetti collaterali a lungo termine , come la secchezza cronica della bocca ( xerostomia ), le alterazioni permanenti del gusto e le difficoltà nella deglutizione;

, come la secchezza cronica della bocca ( ), le alterazioni permanenti del gusto e le difficoltà nella deglutizione; Elevata efficacia oncologica, particolarmente favorevole nei carcinomi dell’orofaringe HPV-positivi, che rispondono in modo eccellente ai trattamenti radioterapici mirati.

Prevenzione per donne, uomini e ragazzi: vaccino HPV e screening

Il messaggio più importante che emerge dalla storia di Paola Barale riguarda la prevenzione primaria e secondaria, oggi alla portata di tutti:

Il vaccino anti-HPV (per ragazze e ragazzi): il vaccino nonavalente protegge contro i ceppi responsabili della quasi totalità dei tumori HPV-correlati (cervice uterina, orofaringe, ano, vulva, vagina e pene) e dei condilomi genitali. In Italia è offerto gratuitamente ed attivamente a ragazze e ragazzi nel dodicesimo anno di età (a partire dagli 11 anni compiuti), momento ideale perché la risposta immunitaria è massima e precede l’inizio dell’attività sessuale. Molte Regioni mantengono inoltre la gratuità o il co-pagamento agevolato fino ai 26-30 anni (e per determinate categorie a rischio). Anche in età adulta il vaccino resta sicuro ed utile per prevenire nuove infezioni da ceppi non ancora incontrati.

il vaccino nonavalente protegge contro i ceppi responsabili della quasi totalità dei tumori HPV-correlati (cervice uterina, orofaringe, ano, vulva, vagina e pene) e dei condilomi genitali. In Italia è (a partire dagli 11 anni compiuti), momento ideale perché la risposta immunitaria è massima e precede l’inizio dell’attività sessuale. Molte Regioni mantengono inoltre la gratuità o il co-pagamento agevolato fino ai 26-30 anni (e per determinate categorie a rischio). Anche in età adulta il vaccino resta sicuro ed utile per prevenire nuove infezioni da ceppi non ancora incontrati. Lo screening femminile resta insostituibile: per le donne, la vaccinazione non sostituisce i controlli periodici. Aderire regolarmente ai programmi di screening organizzati – con Pap test dai 25 ai 29 anni ed HPV-DNA test dai 30 ai 64 anni – permette di individuare ed eliminare le lesioni precancerose sul nascere, garantendo una protezione completa ed efficace nel tempo.

Tumore alla gola: studi e fonti scientifiche di riferimento