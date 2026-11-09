Basta notizie negative sui social: cos’è il bloomscrolling e perché può farci bene

Quante volte capita di aprire i social media con la voglia di concedersi qualche minuto di svago e leggerezza, per poi ritrovarsi a scorrere post che suscitano preoccupazione o alimentano pensieri negativi? Quello che doveva essere un momento di distrazione, può così trasformarsi in una fonte di ansia e stress. È proprio in questo contesto che si inserisce il bloomscrolling, un approccio alla navigazione online che invita a scegliere consapevolmente a quali contenuti esporsi. Scopriamo di cosa si tratta.

Dal “doomscrolling” al “bloomscrolling”: come cambia il modo di stare online

Questo fenomeno si contrappone al cosiddetto doomscrolling, un’espressione che indica la tendenza a cercare e scorrere compulsivamente notizie negative o contenuti allarmanti, innescando un “loop” difficile da interrompere.

Il bloomscrolling, termine che nasce dall’unione di “bloom” (fioritura) e “scrolling”, descrive invece la ricerca intenzionale di contenuti capaci di ispirare e suscitare emozioni positive, che si tratti di immagini della natura, video divertenti, storie di gentilezza e solidarietà o post dedicati a hobby e passioni.

Bloomscrolling: perché può essere utile?

Alla base del doomscrolling può esserci il bisogno di rimanere costantemente aggiornati su ciò che accade, soprattutto nei periodi di incertezza o quando si percepiscono possibili minacce. Anche se può dare l’impressione di sentirsi preparati e avere un maggiore controllo sulla situazione, tale dinamica può finire per alimentare il senso di angoscia.

Come spiega la terapista Elizabeth Bodett Dresser a The Independent, la parte del cervello che spinge a fare doomscrolling «è una parte di te benintenzionata che lavora senza sosta. Se a questo si aggiunge un flusso infinito di contenuti, privo di un punto di arresto naturale, non sorprende che le persone ne vengano così risucchiate».

Il bloomscrolling può aiutare a interrompere questo circolo vizioso, attraverso un coinvolgimento attivo nella gestione del proprio feed.

Verso un uso più consapevole dei social media

Seguire profili e interagire con post che stimolano positivamente, così come utilizzare le funzioni delle piattaforme per ridurre la presenza di contenuti che generano malessere, sono azioni che possono contribuire a orientare l’algoritmo, influenzando i suggerimenti e le pubblicazioni che compaiono più frequentemente. In questo modo, è possibile rendere la propria esperienza sui social più piacevole e in linea con i propri interessi.

Tuttavia, mettere in pratica il bloomscrolling non significa smettere di informarsi o ignorare le cose brutte che accadono intorno a noi. L’obiettivo, piuttosto, è trovare un equilibrio tra il desiderio di restare informati e la necessità di tutelare il proprio benessere emotivo. Per riuscirci, può essere utile anche stabilire dei limiti al tempo da dedicare alla navigazione. Fruire dei social media in modo consapevole, infatti, non implica soltanto selezionare con attenzione cosa guardare e leggere online, ma anche saper riconoscere quando è il momento di mettere da parte il telefono e dedicarsi ad attività che fanno stare bene, lontano dallo schermo.