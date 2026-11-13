Acufene (tinnitus), il prof. Cianfone: «Ecco quali sono le terapie efficaci»

L’acufene (in ambito medico internazionale tinnitus) non è una malattia a sé stante, bensì un sintomo neurosensoriale caratterizzato dalla percezione di suoni o rumori nell’orecchio o nella testa in assenza di qualsiasi stimolo acustico esterno. Si tratta di un disturbo molto diffuso nella popolazione generale: circa il 15-20% degli adulti ne sperimenta almeno un episodio nel corso della vita, mentre per circa il 5% rappresenta una condizione invalidante e nell’1-2% determina un grave impatto sulla qualità della vita quotidiana.
Un problema che colpisce trasversalmente anche il mondo della musica e dello spettacolo, dove l’esposizione prolungata ai decibel sul palco espone gli artisti a rischi concreti per l’udito: un esempio emblematico è quello di Roger Taylor, storico batterista dei Duran Duran, che ha annunciato la decisione di lasciare l’attività dal vivo con la band proprio a causa di una grave forma di acufene, portando nuovamente sotto i riflettori quanto questo disturbo possa incidere sulla carriera e sulla quotidianità di chi ne soffre. Anche Piero Pelù, dopo un incidente in sala di registrazione, ha raccontato di soffrire di questo problema al quale ha dedicato anche un documentario.
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Quali sono le cause principali dell’acufene?
Dal punto di vista fisiopatologico, l’acufene corrisponde alla percezione da parte della corteccia uditiva di segnali elettrici endogeni anomali. Le cause principali si suddividono in cinque grandi categorie:
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Deficit uditivi e danni dell’orecchio interno (causa principale): L’acufene accompagna molto spesso un calo dell’udito (ipoacusia), anche lieve o limitato alle alte frequenze, dovuto a:
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Traumi acustici acuti o cronici (esposizione a rumori intensi, concerti e musica ad alto volume: un disturbo molto frequente tra musicisti, batteristi e cantanti);
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Presbiacusia (processi degenerativi delle cellule ciliate della coclea legati all’avanzare dell’età);
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Patologie dell’orecchio medio o interno, quali otiti, otosclerosi, malattia di Ménière o tappi di cerume;
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Farmaci ototossici: alcuni medicinali (come antibiotici aminoglicosidici, chemioterapici a base di platino, diuretici dell’ansa o salicilati ad alte dosi) possono danneggiare le strutture cocleari. Anche alcuni antidepressivi o antinfiammatori possono indurre acufeni transitori.
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Origini somatiche (acufene somatosensoriale): alterazioni biomeccaniche e tensioni muscolari del distretto cranio-cervicale o dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) (come bruxismo o malocclusioni) possono generare segnali somatosensoriali che convergono sulle vie nervose uditive del tronco encefalico.
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Cause vascolari (acufene pulsante): rumori generati dal flusso sanguigno turbolento in vasi adiacenti all’orecchio, legati ad ipertensione arteriosa, placche aterosclerotiche, malformazioni vascolari o aumento della pressione intracranica.
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Altre cause (lesioni retro-cocleari): più raramente, un acufene monolaterale persistente può rappresentare il primo campanello d’allarme di una neoplasia benigna del nervo acustico, come il neurinoma dell’acustico.
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Fattori psicologici e stress: eventi fortemente stressanti possono innescare o amplificare la percezione dell’acufene, alimentando un circolo vizioso in cui l’ansia aumenta l’attenzione verso il suono.
I sintomi: dai “rumori fantasma” alle ripercussioni sul sonno
Chi soffre di acufene può percepire, in un solo orecchio (monolaterale), in entrambi (bilaterale) o “al centro della testa”, una vasta gamma di suoni: ronzii, fischi acuti, sibili, tintinnii, fruscii, stridori o soffi.
Nella grande maggioranza dei casi si tratta di un acufene soggettivo (udibile esclusivamente dal paziente), costante o intermittente. Quando invece il suono è pulsante – ovvero segue ritmicamente il battito cardiaco – si parla spesso di acufene oggettivo o vascolare, che richiede sempre un approfondimento mirato. Sebbene invisibile all’esterno, il disturbo è reale e può causare insonnia, difficoltà di concentrazione, cefalea tensiva, irritabilità e stati ansioso-depressivi.
Come si diagnostica: dalla visita audiologica agli esami strumentali
Il percorso diagnostico inizia con una visita approfondita presso lo specialista otorinolaringoiatra o audiologo:
- Otoscopia: per ispezionare il condotto uditivo esterno e la membrana timpanica;
- Esame audiometrico tonale e vocale ed esame impedenzometrico: per valutare con precisione la soglia uditiva e la funzionalità dell’orecchio medio;
- Acufenometria: test psicoacustico utile a caratterizzare frequenza ed intensità soggettiva del suono percepito;
- Valutazione gnatologica e cervicale: per ricercare eventuali disfunzioni mandibolari o contratture cervicali.
In presenza di acufeni monolaterali persistenti, asimmetrie uditive o acufeni pulsanti, lo specialista prescrive esami di secondo livello quali Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) dell’encefalo e dell’angolo ponto-cerebellare, Angio-RMN ed ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA).
Terapie efficaci e approcci personalizzati (Linee guida internazionali)
Non esiste una “pillola magica” valida per tutti, ma un approccio multidisciplinare e personalizzato volto a ridurre la percezione del disturbo fino a renderlo clinicamente irrilevante (abituazione):
- Tinnitus Retraining Therapy (TRT) ed arricchimento sonoro: è uno dei protocolli più validati. Combina il counseling direttivo (per rimuovere la reazione di allarme emotivo del cervello) con la terapia del suono tramite generatori indossabili di rumore bianco o suoni ambientali a bassa intensità, favorendo la naturale plasticità ed abituazione cerebrale.
- Protesi acustiche: se l’acufene è associato ad un calo dell’udito, l’amplificazione acustica tramite apparecchi moderni riduce lo sforzo uditivo e maschera efficacemente il ronzio.
- Terapia cognitivo-comportamentale (CBT): secondo le principali linee guida internazionali (AAO-HNSF ed europee), la terapia cognitivo-comportamentale è il trattamento con il più alto livello di evidenza scientifica nel migliorare la qualità della vita e ridurre lo stress ed i disturbi del sonno legati all’acufene cronico.
- Approccio farmacologico mirato: nelle forme ad insorgenza improvvisa (associate ad ipoacusia neurosensoriale acuta) lo specialista interviene tempestivamente con corticosteroidi. Nelle forme croniche non esistono farmaci specifici approvati per “spegnere” l’acufene, mentre possono essere impiegati integratori antiossidanti o terapie mirate solo per gestire ansia o insonnia correlate.
- Fisioterapia e gnatologia: nei pazienti con acufene somatosensoriale, la riabilitazione cervicale ed i bite gnatologici riducono significativamente l’intensità del sintomo.
Studi e fonti scientifiche di riferimento
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Linee guida cliniche internazionali sulla diagnosi e gestione dell’acufene:
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Otolaryngology–Head and Neck Surgery – Clinical Practice Guideline: Tinnitus (AAO-HNSF) (Linee guida cliniche sull’iter audiologico, sulle indicazioni alla RMN, sull’efficacia della terapia cognitivo-comportamentale ed apparecchi acustici e sull’inappropriatezza di farmaci non validati)
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European Archives of Oto-Rhino-Laryngology – Multidisciplinary European Guideline for Tinnitus: Diagnostics, Assessment, and Treatment (Documento di consenso europeo sulla classificazione dell’acufene soggettivo, pulsante e somatosensoriale)
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Evidenze sulla terapia cognitivo-comportamentale e sulla terapia del suono:
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Cochrane Database of Systematic Reviews – Cognitive behavioural therapy for tinnitus (Revisione sistematica che conferma l’efficacia della CBT nel ridurre l’impatto dell’acufene sulla qualità della vita)
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Focus di Giancarlo Cianfrone, presidente emerito dell’Associazione italiana per la ricerca sulla sordità e fondatore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità (AIRS Onlus)