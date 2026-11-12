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Libri, serie tv e podcast da non perdere a novembre 2026: i consigli di OK Salute

Ogni mese, le nostre scelte per conoscere, approfondire e concedersi una pausa di qualità

Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni12 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2026
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Libri, serie tv e podcast da non perdere a novembre 2026: i consigli di OK Salute
Libri, serie tv e podcast da non perdere a novembre 2026: i consigli di OK Salute - www.ok-salute.it

Ogni mese la redazione di OK Salute seleziona libri, film, spettacoli teatrali, serie tv e podcast per accompagnare i lettori alla scoperta delle novità nell’ambito della salute e del benessere. Tante idee per approfondire un tema scientifico, scovare contenuti curiosi e interessanti, stare al passo con le uscite editoriali o, semplicemente, per concedersi una pausa di qualità.

Libri da non perdere a novembre 2026

Racconti di farina

Tra i libri serie tv e podcast di novembre 2026 c'è anche Racconti di farina di Althea Totonelli
Racconti di farina di Althea Totonelli – www.ok-salute.it

C’è un ingrediente che sembra non avere segreti e invece ne custodisce moltissimi: la farina. In Racconti di farina (Gribaudo, 19 €, 160 pp.), Althea Totonelli, formatrice con grande esperienza nell’insegnamento delle tecniche di panificazione e pasticceria, la mette al centro di ricette che uniscono tradizione e creatività. Dai tozzetti cioccolato e caffè alla crostata lime e mele verdi, passando per la pizza in padellino, il ciambellone zucca e yogurt e le frolle salate, l’autrice racconta preparazioni pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dalla colazione alla tavola delle occasioni speciali. A completare il racconto, fotografie bellissime e curate, che fanno venire voglia di mettersi subito all’opera.

Dentro la gogna

Dentro la gogna di Raffaella Serini
Dentro la gogna di Raffaella Serini – www.ok-salute.it

Al giorno d’oggi bastano un post, un commento o una ricondivisione social per mettere qualcuno alla berlina. In Dentro la gogna (Mimesis, 15,20 €, 140 pp), Raffaella Serini, giornalista con una lunga esperienza nel racconto della società e delle trasformazioni digitali, analizza il fenomeno della gogna online, prendendo in esame una serie di casi, alcuni celebri e altri con finali purtroppo tragici. L’autrice non si limita a fotografare questa pericolosa deriva sociale ma, mettendo a confronto giuristi, psicologi, esperti di reputazione e di piattaforme digitali, prova soprattutto a capire come nasce, chi la alimenta e come si può interrompere la catena prima che sia troppo tardi.

Trenta secondi per stare bene

Trenta secondi per stare bene di Eli Susman
Trenta secondi per stare bene di Eli Susman – www.ok-salute.it

Eli Susman è uno psicologo e un insegnante certificato di yoga, che si è formato ad Harvard e Berkeley, dove ha conseguito anche un dottorato di ricerca. Nei suoi studi si è focalizzato soprattutto sul metodo delle “micropratiche”, cioè azioni di brevissima durata, facilmente integrabili nella vita di tutti i giorni, in grado di modificare il nostro modo di pensare e agire. In Trenta secondi per stare bene (TEA, 16,90 €, 304 pp) l’autore propone esercizi semplici e soprattutto veloci – in controtendenza rispetto a chi sponsorizza programmi di crescita che richiedono grandi investimenti di tempo e risorse – per ritrovare serenità e giusto equilibrio.

Podcast da ascoltare a novembre 2026

Invincibile

Podcast Invincibile
Invincibile – www.ok-salute.it

Nel 2008, a 27 anni, la pallavolista riminese Paola Bagli scopre di avere un tumore legato a una mutazione del gene BRCA2 (che determina, appunto, la predisposizione all’insorgenza di alcuni tipi di tumore, come quelli a seno, ovaio, pancreas e prostata). Nonostante la forza con cui affronta la malattia, Paola viene a mancare nel 2015 ma la sua storia non si ferma lì: la scoperta della mutazione apre per la sua famiglia nuovi percorsi di prevenzione e diventa occasione per fare luce sulla diagnostica genetica. Il podcast Invincibile, prodotto da Gruppo Icaro e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto, ricostruisce la sua storia e mostra come questa si sia trasformata in un’immensa opportunità di salvezza.

Serie tv da guardare a novembre 2026

Scrubs

Scrubs
Scrubs – www.ok-salute.it

Se avete nostalgia del Sacro Cuore, preparatevi a tornare tra corsie, camici e situazioni surreali. Con la seconda stagione del revival di Scrubs, dal 18 novembre su Disney+, tornano J.D., Turk ed Elliot e, con loro, quella formula che ha reso la serie un cult e che, dopo vent’anni, ha ancora successo: ridere delle assurdità dell’ospedale – e dei suoi medici – per poi ritrovarsi, un attimo dopo, a riflettere sulla malattia e sui suoi risvolti nella vita dei pazienti. Tra vecchi amici e nuovi specializzandi (che abbiamo già conosciuto nella prima stagione del revival, ancora disponibile su Disney+), siamo pronti a viverci quella miscela irresistibile di ironia e malinconia.

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Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni12 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2026
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Foto di Chiara Caretoni

Chiara Caretoni

Giornalista pubblicista, lavora come redattrice per OK Salute e Benessere dal 2015 e dal 2021 è coordinatrice editoriale della redazione digital. È laureata in Lettere Moderne e in Filologia Moderna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha accumulato diverse esperienze lavorative tra carta stampata, web e tv. Nel 2018 vince il XIV Premio Giornalistico SOI – Società Oftalmologica Italiana, nel 2021 porta a casa la seconda edizione del Premio Giornalistico Umberto Rosa, istituito da Confindustria Dispositivi Medici e, infine, nel 2022 vince il Premio "Tabacco e Salute", istituito da SITAB e Fondazione Umberto Veronesi.

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