Libri, serie tv e podcast da non perdere a novembre 2026: i consigli di OK Salute

Ogni mese la redazione di OK Salute seleziona libri, film, spettacoli teatrali, serie tv e podcast per accompagnare i lettori alla scoperta delle novità nell’ambito della salute e del benessere. Tante idee per approfondire un tema scientifico, scovare contenuti curiosi e interessanti, stare al passo con le uscite editoriali o, semplicemente, per concedersi una pausa di qualità.

Libri da non perdere a novembre 2026

Racconti di farina

C’è un ingrediente che sembra non avere segreti e invece ne custodisce moltissimi: la farina. In Racconti di farina (Gribaudo, 19 €, 160 pp.), Althea Totonelli, formatrice con grande esperienza nell’insegnamento delle tecniche di panificazione e pasticceria, la mette al centro di ricette che uniscono tradizione e creatività. Dai tozzetti cioccolato e caffè alla crostata lime e mele verdi, passando per la pizza in padellino, il ciambellone zucca e yogurt e le frolle salate, l’autrice racconta preparazioni pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dalla colazione alla tavola delle occasioni speciali. A completare il racconto, fotografie bellissime e curate, che fanno venire voglia di mettersi subito all’opera.

Dentro la gogna

Al giorno d’oggi bastano un post, un commento o una ricondivisione social per mettere qualcuno alla berlina. In Dentro la gogna (Mimesis, 15,20 €, 140 pp), Raffaella Serini, giornalista con una lunga esperienza nel racconto della società e delle trasformazioni digitali, analizza il fenomeno della gogna online, prendendo in esame una serie di casi, alcuni celebri e altri con finali purtroppo tragici. L’autrice non si limita a fotografare questa pericolosa deriva sociale ma, mettendo a confronto giuristi, psicologi, esperti di reputazione e di piattaforme digitali, prova soprattutto a capire come nasce, chi la alimenta e come si può interrompere la catena prima che sia troppo tardi.

Trenta secondi per stare bene

Eli Susman è uno psicologo e un insegnante certificato di yoga, che si è formato ad Harvard e Berkeley, dove ha conseguito anche un dottorato di ricerca. Nei suoi studi si è focalizzato soprattutto sul metodo delle “micropratiche”, cioè azioni di brevissima durata, facilmente integrabili nella vita di tutti i giorni, in grado di modificare il nostro modo di pensare e agire. In Trenta secondi per stare bene (TEA, 16,90 €, 304 pp) l’autore propone esercizi semplici e soprattutto veloci – in controtendenza rispetto a chi sponsorizza programmi di crescita che richiedono grandi investimenti di tempo e risorse – per ritrovare serenità e giusto equilibrio.

Podcast da ascoltare a novembre 2026

Invincibile

Nel 2008, a 27 anni, la pallavolista riminese Paola Bagli scopre di avere un tumore legato a una mutazione del gene BRCA2 (che determina, appunto, la predisposizione all’insorgenza di alcuni tipi di tumore, come quelli a seno, ovaio, pancreas e prostata). Nonostante la forza con cui affronta la malattia, Paola viene a mancare nel 2015 ma la sua storia non si ferma lì: la scoperta della mutazione apre per la sua famiglia nuovi percorsi di prevenzione e diventa occasione per fare luce sulla diagnostica genetica. Il podcast Invincibile, prodotto da Gruppo Icaro e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto, ricostruisce la sua storia e mostra come questa si sia trasformata in un’immensa opportunità di salvezza.

Serie tv da guardare a novembre 2026

Scrubs

Se avete nostalgia del Sacro Cuore, preparatevi a tornare tra corsie, camici e situazioni surreali. Con la seconda stagione del revival di Scrubs, dal 18 novembre su Disney+, tornano J.D., Turk ed Elliot e, con loro, quella formula che ha reso la serie un cult e che, dopo vent’anni, ha ancora successo: ridere delle assurdità dell’ospedale – e dei suoi medici – per poi ritrovarsi, un attimo dopo, a riflettere sulla malattia e sui suoi risvolti nella vita dei pazienti. Tra vecchi amici e nuovi specializzandi (che abbiamo già conosciuto nella prima stagione del revival, ancora disponibile su Disney+), siamo pronti a viverci quella miscela irresistibile di ironia e malinconia.