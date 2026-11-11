Quali analisi fare per valutare le proprie difese immunitarie?

Forse è accaduto quando sei uscito sul balcone senza indossare la giacca, oppure quando l’hai dimenticata in macchina. Sta di fatto che ti ritrovi già alle prese con naso chiuso, starnuti e pizzicore alla gola. Se hai la sensazione che basti un minimo colpo di freddo per contrarre i malanni di stagione, fare delle indagini mirate per valutare l’efficienza delle tue difese immunitarie è un’ottima decisione.

Il medico di medicina generale o lo specialista immunologo possono infatti prescrivere analisi di laboratorio specifiche per verificare se lo “scudo immunitario” è efficiente o se, al contrario, ha abbassato la guardia. In questo articolo analizziamo quali sono i reali campanelli di allarme clinici, le analisi del sangue da effettuare per testare la risposta immunitaria ed i metodi naturali validati per sostenere l’organismo.

Difese immunitarie: cosa sono e come funzionano

Il nostro organismo è dotato di una complessa e sofisticata rete di protezione: il sistema immunitario. Si tratta di una struttura dinamica costituita da una complessa rete di cellule (globuli bianchi o leucociti), sostanze chimiche (citochine, sistema del complemento) ed organi linfoidei (midollo osseo, timo, linfonodi, milza e tonsille).

Quando un agente patogeno (virus, batterio, fungo) o una sostanza sconosciuta penetra nell’organismo, l’immunità innata (aspecifica) lo intercetta immediatamente. Successivamente entra in azione l’immunità adattativa (specifica), guidata dai linfociti T e B, che produce anticorpi ad azione mirata e crea la memoria immunologica. Questa memoria permetterà al sistema difensivo di reagire con estrema rapidità in caso di futuri attacchi dello stesso microrganismo.

Segnali che indicano difese immunitarie deboli

Benché non sia sempre immediato stimare la reattività del sistema immunitario senza esami di laboratorio, la presenza di determinati segnali clinici recidivanti può indicare che è giunto il momento di rivolgersi al medico.

Contrarre un’infezione influenzale o parainfluenzale una volta durante l’inverno rientra nella norma fisiologica per un adulto. Esistono tuttavia alcuni importanti “campanelli d’allarme” da non sottovalutare:

Infezioni respiratorie troppo frequenti: è sufficiente un leggero sbalzo termico o una corrente d’aria per scatenare raffreddori , faringiti , tracheiti e bronchiti a ripetizione (più di 4-5 episodi all’anno).

è sufficiente un leggero sbalzo termico o una corrente d’aria per scatenare , , e a ripetizione (più di 4-5 episodi all’anno). Astenia e spossatezza persistenti: dormi le ore sufficienti e cerchi di riposare, ma avverti una costante stanchezza non giustificata dall’attività fisica, accompagnata da dolori muscolari ( mialgie ) e sonno non riposante.

dormi le ore sufficienti e cerchi di riposare, ma avverti una dall’attività fisica, accompagnata da dolori muscolari ( ) e sonno non riposante. Irritazioni cutanee e lentezza nella cicatrizzazione: la pelle rappresenta la prima barriera fisica e chimica contro gli agenti esterni. Irritazioni cutanee, follicoliti o piccole ferite che faticano a cicatrizzare indicano un rallentamento della risposta immunitaria locale.

la pelle rappresenta la prima barriera fisica e chimica contro gli agenti esterni. indicano un rallentamento della risposta immunitaria locale. Recidive frequenti di Herpes Labiale: il virus dell’ Herpes Simplex di tipo 1 (HSV-1), una volta contratto, rimane latente nei gangli nervosi. Tende a riattivarsi manifestando le classiche vescicole proprio quando le difese calano : in concomitanza con periodi di forte stress psicofisico, cambi di stagione, stati febbrili o prolungata esposizione solare.

il virus dell’ di tipo 1 (HSV-1), una volta contratto, rimane latente nei gangli nervosi. manifestando le classiche vescicole : in concomitanza con periodi di forte stress psicofisico, cambi di stagione, stati febbrili o prolungata esposizione solare. Disturbi gastrointestinali cronici: oltre il 70% dell’intero sistema immunitario risiede nell’intestino, in particolare nel tessuto linfoide associato alla mucosa (GALT) e nel microbiota intestinale. Disturbi ricorrenti quali gonfiore addominale, diarrea frequente o alternanza stipsi-diarrea segnalano una disbiosi intestinale e una ridotta efficienza difensiva.

Quali analisi fare per testare l’immunità del tuo organismo

Quando i sintomi di debolezza persistono o si riscontrano infezioni ricorrenti, il medico può prescrivere un check-up immunologico per valutare quantitativamente e qualitativamente la risposta difensiva.

Esame Che cosa valuta Emocromo completo con formula leucocitaria Valuta il numero totale dei globuli bianchi (leucociti) e la percentuale dei relativi sottotipi (neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili e basofili) per evidenziare leucopenie (riduzione dei leucociti) o infezioni in corso. Conta e tipizzazione linfocitaria (citofluorimetria) Analizza le diverse popolazioni di linfociti: T CD4+, T CD8+, B e cellule Natural Killer (NK). Aiuta a individuare eventuali immunodeficienze. Dosaggio delle immunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgE) Misura la concentrazione dei diversi anticorpi, coinvolti nella protezione a lungo termine, nella difesa delle mucose e nella risposta alle infezioni. VES e PCR Sono indici di infiammazione che possono segnalare la presenza di processi infiammatori acuti o cronici. Dosaggio della 25-OH Vitamina D Misura le riserve di vitamina D nell’organismo, una sostanza coinvolta anche nella regolazione della risposta immunitaria. Test di risposta anticorpale post-vaccinale Nei casi indicati, valuta la capacità dell’organismo di produrre anticorpi specifici dopo una vaccinazione, attraverso il confronto dei livelli anticorpali prima e dopo la somministrazione

Come sostenere le difese immunitarie in modo naturale ed integrativo

Se gli esami confermano uno stato di debolezza funzionale o carenze nutrizionali, è possibile rafforzare lo scudo immunitario adottando precise strategie di stile di vita ed integrazione:

1. Alimentazione varia, bilanciata e salute intestinale

Una dieta equilibrata è la base fondamentale. Per assicurare il corretto apporto di micronutrienti occorre consumare quotidianamente:

Proteine magre (carne bianca, pesce, uova, legumi) per la sintesi degli anticorpi;

Acidi grassi essenziali Omega-3 (pesce azzurro, noci, semi di lino) ad azione antinfiammatoria;

(pesce azzurro, noci, semi di lino) ad azione antinfiammatoria; Frutta e verdura di stagione ricche di Vitamina C, Vitamina A e flavonoidi ;

; Cereali integrali e fibre prebiotiche per nutrire il microbiota intestinale.

2. Integrazione nutrizionale sinergica (Vitamina D, K2, E e Magnesio)

A causa di processi di coltivazione intensiva, raffinazione industriale e ridotta esposizione solare nei mesi invernali, introdurre la quota ideale di micronutrienti con la sola dieta può risultare difficile. Oltre il 50% della popolazione adulta presenta valori insufficienti o carenti di Vitamina D (sotto i 30 ng/ml).

Vitamina D (Colecalciferolo): oltre al benessere osseo, la Vitamina D è un potente immunomodulatore . Si lega ai recettori VDR presenti sui linfociti T e sui macrofagi, attivando la sintesi di peptidi antimicrobici (come la catelicidina) ed aiutando a prevenire le infezioni respiratorie ed influenzali.

oltre al benessere osseo, la Vitamina D è un potente . Si lega ai recettori VDR presenti sui linfociti T e sui macrofagi, attivando la sintesi di peptidi antimicrobici (come la catelicidina) ed aiutando a prevenire le infezioni respiratorie ed influenzali. Vitamina K2 (Menachinone-7): agisce in perfetta sinergia con la Vitamina D. Garantisce che il calcio mobilizzato venga veicolato correttamente verso ossa e denti, impedendo la deposizione ed la calcificazione nelle arterie.

agisce in perfetta sinergia con la Vitamina D. Garantisce che il calcio mobilizzato venga veicolato correttamente verso ossa e denti, impedendo la deposizione ed la calcificazione nelle arterie. Vitamina E (D-alfa-tocoferolo): antiossidante liposolubile d’elezione, protegge le membrane cellulari dei linfociti dallo stress ossidativo e ne migliora la proliferazione.

antiossidante liposolubile d’elezione, protegge le membrane cellulari dei linfociti dallo stress ossidativo e ne migliora la proliferazione. Magnesio: coattiva oltre 300 reazioni enzimatiche nell’organismo, ed è indispensabile per la conversione della Vitamina D nella sua forma biologicamente attiva (calcitriolo).

3. Vitamine naturali vs sintetiche ed avvertenze sui dosaggi

La letteratura scientifica indica che le vitamine estratte da fonti naturali (bio-identiche) ed i complessi ricchi di cofattori e minerali presentano una maggiore biodisponibilità ed assimilabilità intestinale rispetto alle forme di sintesi molecolare pura.

AVVERTENZA MEDICA SULL’INTEGRAZIONE: L’integrazione di Vitamina D ed immunomodulanti non deve sostituire una diagnosi medica né essere condotta a dosaggi eccessivi senza controllo sierico. Dosaggi elevati di Vitamina D presi per lunghi periodi senza il dosaggio del 25-OH-D possono innescare ipercalcemia e tossicità renale. Consulta sempre il medico di fiducia prima di intraprendere qualsiasi ciclo di integrazione.

Studi e fonti scientifiche di riferimento