Dieta carnivora, funziona davvero? Cosa succede al corpo quando elimini quasi tutti i vegetali

La dieta carnivora ha conquistato piattaforme social come TikTok e Instagram, accumulando milioni di visualizzazioni. Basata sull’esclusione quasi totale di alimenti di origine vegetale, questo regime prevede il consumo esclusivo di carne (specialmente carne rossa), pesce, uova e, in alcuni casi, una selezione limitata di latticini.

Format televisivi di fact-checking e divulgazione scientifica come Clickbait Clinic – condotto da Stacey Dooley e dalla dottoressa Nighat Arif – hanno messo sotto la lente d’ingrandimento le affermazioni dei creator online. Molti supporter sostengono che eliminare carboidrati e fibre aiuti a curare patologie croniche, ridurre il gonfiore o contrastare il calo del testosterone negli uomini. Tuttavia, la comunità scientifica invita alla cautela: le testimonianze individuali non equivalgono a evidenze cliniche.

Effetti della dieta carnivora: perdere peso ed eliminare i cibi ultra-processati

I sostenitori della dieta carnivora attribuiscono al regime benefici rapidi sulla perdita di peso e sul benessere digestivo. Tuttavia, il calo ponderale iniziale è spesso legato al deficit calorico spontaneo o all’eliminazione generalizzata degli alimenti ultra-processati (UPF).

L’elevato consumo di cibi ultra-processati rappresenta un problema nutrizionale documentato a livello globale. Eliminare prodotti industriali complessi garantisce un apporto di ingredienti più semplici, ma gli esperti sottolineano come non sia necessario ricorrere a un regime estremo. La soluzione per ridurre gli UPF consiste nell’incrementare l’apporto di alimenti integrali, alternando proteine magre, legumi, verdure e carboidrati non raffinati, anziché eliminare interi gruppi alimentari.

Inoltre, per quanto riguarda le reazioni avverse al cibo o i problemi gastrointestinali, la dieta carnivora funziona temporaneamente come una dieta di eliminazione estrema, rimuovendo allergeni diffusi come glutine o lattosio. Le linee guida mediche suggeriscono tuttavia la successiva reintroduzione graduale degli alimenti per individuare la specifica intolleranza senza privare l’organismo dei nutrienti essenziali nel lungo termine.

Rischi per il cuore e tumori al colon

L’assenza prolungata di fibre e micronutrienti vegetali presenta rischi per la salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) collegano da tempo un consumo elevato di carne rossa e processata a un aumento del rischio di tumore del colon-retto.

Sotto il profilo cardiovascolare, un apporto elevato di grassi saturi tende a incrementare i livelli di colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”) nel sangue, favorendo la formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie. L’assenza prolungata di alimenti vegetali priva inoltre l’organismo di sostanze antiossidanti e fibre, necessarie per il corretto mantenimento del microbiota intestinale, con possibili impatti negativi su sistema immunitario, pelle e salute mentale.

Effetti della dieta carnivora: le alternative validate dalla scienza

In risposta alle tesi prive di riscontro clinico diffuse sui social, i nutrizionisti indicano modelli alimentari supportati da ampie metanalisi e studi clinici, come la dieta mediterranea. Ricca di verdure, frutta, cereali integrali, legumi, olio extravergine d’oliva e proteine bilanciate, la dieta mediterranea è associata nei principali studi internazionali a una riduzione del rischio cardiovascolare e a una maggiore longevità.

Prima di apportare variazioni radicali alle proprie abitudini alimentari sulla base di contenuti brevi pubblicati sui social network, i medici raccomandano di consultare professionisti della salute e valutare il consenso scientifico generale.

Studi e fonti citate