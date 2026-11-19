Negli ultimi vent’anni la chirurgia ha vissuto una trasformazione epocale. L’urologia è stata la disciplina medica apripista per l’introduzione e la validazione dei sistemi robotici. Per comprendere il reale funzionamento di queste tecnologie e sfatare i miti che le circondano, abbiamo intervistato il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University.

Chirurgia robotica in urologia: il robot come amplificatore di precisione

Un equivoco comune tra i pazienti è pensare che il robot chirurgico operi in autonomia. «I sistemi robotici attuali rappresentano un’interfaccia ad alta precisione e un amplificatore delle capacità umane del chirurgo», spiega il Prof. Porreca.

Il chirurgo siede a una console di comando e controlla i bracci robotici all’interno del campo operatorio:

Visione 3D ad alta definizione : offre un ingrandimento del campo anatomico fino a 10-15 volte rispetto all’occhio umano.

: offre un ingrandimento del campo anatomico fino a 10-15 volte rispetto all’occhio umano. Annullamento del tremore : i movimenti delle mani del chirurgo vengono tradotti dal software in microscopici gesti fluidi e privi di tremore fisiologico.

: i movimenti delle mani del chirurgo vengono tradotti dal software in microscopici gesti fluidi e privi di tremore fisiologico. Snodabilità degli strumenti: gli strumenti robotici superano i limiti di movimento del polso umano, consentendo di operare all’interno di spazi anatomici ridotti come la pelvi maschile.

Il futuro: automazione e intelligenza artificiale

Mentre nella chirurgia oncologica (prostata, rene, vescica) il controllo umano rimane totale, per alcune procedure benigne si stanno affermando sistemi robotici parzialmente automatizzati. È il caso dell’Aquablation per l’ipertrofia prostatica, in cui il robot esegue la resezione del tessuto seguendo una mappa tridimensionale pianificata e supervisionata dall’urologo.

«Siamo di fronte a una strada segnata: la chirurgia robotica non è più una tecnologia sperimentale ma lo standard clinico imprescindibile», conclude il professore.

Studi scientifici a supporto della chirurgia robotica in urologia