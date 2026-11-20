Ti è mai capitato di svegliarti in una mattina d’inverno e avvertire la schiena rigida o il collo che fatica a girarsi? Con l’arrivo del freddo, possono tornare a farsi sentire piccoli fastidi e dolori: dalle spalle contratte alle gambe pesanti, fino ai disturbi legati a vecchi traumi o cicatrici, che sembrano improvvisamente ricordarsi di noi. Ma perché succede? E, soprattutto, cosa possiamo fare per affrontare al meglio la stagione fredda?

Il freddo è responsabile di questi dolori?

Sebbene le basse temperature non siano necessariamente la causa iniziale dei dolori, possono contribuire ad accentuare tensioni e disturbi già presenti. Infatti, quando l’organismo cerca di conservare il calore, la circolazione nelle estremità del corpo può ridursi rendendo i muscoli più rigidi. Senza accorgercene, tendiamo ad assumere posture contratte, con le spalle sollevate, il collo incassato e la schiena incurvata. A questo si aggiungono la sedentarietà tipica dei mesi freddi, la tendenza a trascorrere più tempo in casa e le giornate più corte che possono influire sull’umore e sulla percezione del dolore.

Dolori e rigidità: 5 consigli dei fisioterapisti per affrontare il freddo

Per prevenire questi fastidi e prendersi cura del proprio corpo, gli esperti del centro di fisioterapia Pagge-Dallarovere, polo medico e riabilitativo che riunisce oltre 20 professionisti tra medici, fisioterapisti, osteopati e specialisti, hanno stilato un piccolo vademecum.

Proteggi collo e zona lombare, non soltanto mani e piedi

Quando le temperature scendono, guanti e calze pesanti sono i primi alleati, ma è importante proteggere anche la zona cervicale e quella lombare, dove tendiamo ad accumulare tensione quando cerchiamo istintivamente di ripararci dal freddo. Ad esempio, una sciarpa avvolgente e una maglia infilata nei pantaloni aiutano a mantenere queste aree coperte e al riparo dagli sbalzi termici.

Dedica dieci minuti al movimento appena sveglio

Alzarsi dal letto e sentire il corpo ancora rigido è una sensazione familiare, soprattutto dopo una notte trascorsa nella stessa posizione. Prima di iniziare la giornata, può essere utile dedicare qualche minuto a movimenti dolci, come ruotare le spalle, piegare delicatamente il busto e fare qualche passo in casa, così da recuperare gradualmente la mobilità e ridurre la sensazione di rigidità.

Dolori e freddo: riscaldati prima di affrontare uno sforzo all’aperto

Una corsa al parco, una sessione di sport all’aperto o anche una giornata particolarmente attiva richiedono qualche attenzione in più quando fa freddo. Prima di iniziare, è meglio concedersi cinque o dieci minuti di riscaldamento graduale, aumentando poco alla volta l’intensità dei movimenti per preparare i muscoli allo sforzo ed evitare di passare bruscamente dall’inattività a un’attività più intensa.

Usa il calore per dare sollievo alle zone più rigide

Quando i muscoli sono contratti, una doccia calda o una borsa dell’acqua calda possono aiutare ad alleviare il fastidio e favorire il rilassamento muscolare. Applicare il calore per 15-20 minuti sulle zone interessate può aiutare a riattivare la circolazione, attenuare la sensazione di tensione e offrire sollievo, purché la temperatura sia confortevole e non eccessiva, per evitare irritazioni o ustioni della pelle.

Non andare in letargo: mantieniti attivo anche in inverno

Con il buio che arriva presto e la pioggia che invita a restare in casa, rinunciare alla passeggiata quotidiana può sembrare la scelta più naturale. Eppure, proprio nei mesi invernali, mantenere una certa regolarità nel movimento aiuta a preservare la mobilità articolare e può contribuire al buon umore. Non servono lunghe camminate o allenamenti impegnativi: l’importante è evitare che il cambio di stagione diventi una scusa per ridurre eccessivamente l’attività fisica.

Dolori e freddo: quando rivolgersi a un fisioterapista?

«Con l’arrivo del freddo è normale avvertire qualche tensione in più e sentirsi meno pronti a muoversi, soprattutto quando le basse temperature si accompagnano a giornate più sedentarie. L’obiettivo non è stravolgere le proprie abitudini, ma prestare attenzione ai segnali del corpo e continuare a dedicare spazio al movimento, perché anche piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza nel modo in cui affrontiamo l’inverno», spiega Samuel Dallarovere, fisioterapista e fondatore di Pagge-Dallarovere.

«Se, però, un dolore persiste per più di una o due settimane, interrompe il sonno oppure si accompagna a formicolii o perdita di forza, è importante rivolgersi a un professionista sanitario per individuarne la causa e capire quale percorso seguire».