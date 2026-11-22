Un’attesa, una pausa pranzo, qualche minuto prima di addormentarsi: ogni occasione sembra quella giusta per aprire i social media e iniziare a scorrere contenuti senza uno scopo preciso. Un gesto quasi automatico, che finisce spesso per riempire ogni momento libero della giornata. Ma, paradossalmente, proprio da piattaforme come Instagram e TikTok arriva una tendenza che invita a sostituire questa abitudine con qualcosa di diverso. Si chiama brain stacking e sta conquistando i social. Ma di cosa si tratta esattamente?

Cos’è il brain stacking?

Il principio alla base del brain stacking è piuttosto semplice e consiste nell’alternare o combinare una serie di attività mentalmente stimolanti, creando una sorta di “pila” di passatempi, da scegliere in alternativa allo scrolling compulsivo. Tra gli esempi più comuni ci sono la lettura di romanzi, la scrittura di un diario, i sudoku e i cruciverba, il disegno e i piccoli lavori manuali.

Le sessioni di brain stacking possono durare da pochi minuti a periodi più lunghi. Non ci sono tempi o sequenze prestabiliti: si può scegliere liberamente cosa fare e per quanto tempo, in base alle proprie preferenze e necessità.

Il fenomeno si inserisce in un trend più ampio di riscoperta degli hobby analogici, già emerso con l’analog bag, una borsa da portare con sé che può aiutare a ridurre l’uso dello smartphone. Tra i content creator maggiormente associati alla diffusione del brain stacking c’è Mandy Rulez, conosciuta anche per i suoi contenuti dedicati alla lettura e alle attività creative.

Coltivare interessi oltre lo schermo

Il successo del brain stacking riflette una crescente attenzione verso un rapporto più consapevole con la tecnologia. Quando l’utilizzo dei social media diventa eccessivo o difficile da controllare, può infatti incidere negativamente sul benessere, associarsi a livelli più elevati di stress e a una peggiore qualità del sonno. Il brain stacking incoraggia ad avere a disposizione delle attività, diverse e stimolanti, da privilegiare nei momenti in cui si tende a ricorrere allo scrolling automatico, per ritagliarsi momenti di svago, apprendimento e stimolazione mentale.

Come iniziare a fare brain stacking

Si può iniziare dedicando a questa pratica il tempo che si preferisce: non è necessario, né consigliabile, trasformare il brain stacking in una fonte di pressione. Dovrebbe essere soprattutto un momento piacevole, da organizzare secondo i propri ritmi e interessi.

Le possibilità sono tante e spaziano tra diverse opzioni, come:

Lettura: un romanzo, un saggio o anche poche pagine di una rivista.

un romanzo, un saggio o anche poche pagine di una rivista. Giochi di logica: sudoku, parole crociate, rebus e puzzle.

sudoku, parole crociate, rebus e puzzle. Journaling: scrivere pensieri, obiettivi o semplicemente raccontare la propria giornata.

scrivere pensieri, obiettivi o semplicemente raccontare la propria giornata. Creatività: disegno, pittura o ricamo.

disegno, pittura o ricamo. Apprendimento: esercitarsi con una lingua straniera o imparare qualcosa di nuovo.

Come si legge in un articolo del New York Times, Kostadin Kushlev, psicologo che studia gli effetti del doomscrolling presso la Georgetown University, considera la varietà di attività alla base del brain stacking un elemento utile per consolidare un’abitudine. «Ciò che trovo più promettente è la possibilità di accedere facilmente a una serie di attività diverse», afferma. «Non si tratta di stabilire, ad esempio, 15 minuti per una cosa e 15 minuti per un’altra». Inoltre, secondo Sharlen Moore, neuroscienziata presso la Johns Hopkins University, anche disporre di uno spazio dedicato a queste attività può essere d’aiuto.