Manuela Mallamaci, 37 anni, ricercatrice universitaria, vive a Palermo con il marito Giovanni e i loro due bambini: Mario, 5 anni, affetto dalla sindrome di Chops, e Antonio, 1 anno. È presidente della Fondazione Chops Malattie Rare Ets, che ha fondato nel 2023. A OK Salute ha raccontato la sua storia.

Sindrome di Chops: la diagnosi di Mario prima dei due anni

«Sono meno di 40 nel mondo le persone con la sindrome di Chops e mio figlio Mario di cinque anni è una di queste. Si tratta di una patologia ultra-rara, scoperta solo undici anni fa dal professore Ian Krantz e dal dottor Kosuke Izumi, al Children’s Hospital di Philadelphia. Oggi è ancora così poco conosciuta che persino i medici più esperti faticano a diagnosticarla. Noi abbiamo ricevuto il verdetto a gennaio 2023: Mario non aveva nemmeno due anni e ci è crollato il mondo addosso. Io e mio marito abbiamo iniziato ad accorgerci dei suoi problemi quando aveva pochi mesi: vedendolo al mare con altri bambini della stessa età avevamo notato un ritardo psicomotorio. Era poco reattivo, temevamo un deficit visivo e uditivo».

«Complice una bronchite, lo portammo da un pediatra di Caserta: all’epoca vivevamo a Padova, dove mio marito lavorava, ma d’estate tornavamo dalle nostre famiglie in Campania e in Calabria. È stato così che, durante diversi controlli, i medici hanno notato una malformazione cardiaca congenita, tanto che nel giro di un mese Mario ha subito il primo intervento al cuore e poi un’altra operazione l’anno successivo. Sono stati poi gli esami genetici a rivelare che i disturbi di nostro figlio erano riconducibili alla sindrome di Chops, di cui non avevamo mai sentito parlare».

La mamma di Mario: «Abbiamo fondato una Fondazione per finanziare la ricerca»

«Dopo un primo momento di totale smarrimento, ho iniziato a fare ricerche e a documentarmi a livello internazionale, per capire cosa avremmo potuto fare per aiutarlo. Tempo due mesi, e abbiamo creato la Fondazione Chops Malattie Rare Ets per finanziare la ricerca scientifica e individuare percorsi terapeutici mirati per la sindrome di Chops e patologie affini. Nello stesso anno, ho conosciuto Lainey Moseley, la mamma della prima paziente Chops diagnosticata al mondo, prima in videochiamata e poi di persona, a Siena, dove ho incontrato anche il professor Krantz. Poco tempo dopo, siamo andati a Philadelphia per un simposio: non ci siamo mai rassegnati al fatto che l’unica possibilità per aiutare Mario fosse intervenire con dei palliativi».

Intanto i problemi del piccolo Mario sono aumentati

«Purtroppo, con la crescita, i suoi problemi sono aumentati: Mario è un bambino meraviglioso, ma non cammina, non parla. Usa il corpo e i suoi bellissimi occhioni per comunicare con un linguaggio non verbale che solo noi genitori e i nonni riescono a capire. Ha un deficit dell’udito e una fortissima miopia. La sindrome è multiorgano e Mario deve essere monitorato da diversi specialisti: una delle principali difficoltà di gestione della malattia è doverci recare nei vari ospedali dove è seguito, oltre ai centri dove esegue le terapie riabilitative. Senza considerare le lunghe liste d’attesa per cui spesso dobbiamo provvedere privatamente».

La mamma di Mario: «Non mi arrenderò finché non verrà trovato un trattamento per la sindrome di Chops»

«Lo scorso giugno, con la Fondazione, abbiamo organizzato per la prima volta in Europa “Chops and rare diseases”, un simposio internazionale presso l’Università degli Studi di Milano che ha unito scienza, arte e comunità in modo unico. Accanto alle sessioni scientifiche di altissimo livello, abbiamo ospitato una mostra d’arte e la proiezione di un documentario sulle malattie rare, perché sensibilizzare significa anche emozionare. Al centro dei lavori, i progetti di ricerca finanziati dalla nostra Fondazione e il ruolo del gene Aff4 – responsabile della sindrome Chops, ma coinvolto anche in leucemie e tumori del sangue – un dettaglio che rende la nostra ricerca rilevante anche per altri gruppi di pazienti. Gli esperti sono unanimi: un trattamento mirato è possibile. E io non mi arrenderò finché non verrà trovato. Perché Mario, come tutti i bambini Chops, merita un’opportunità».