Pressione alta: cosa mangiare e cosa evitare per tenerla sotto controllo

Quando si riceve una diagnosi di ipertensione, più comunemente conosciuta come pressione alta, la prima reazione è spesso quella di pensare esclusivamente ai farmaci prescritti dallo specialista. In realtà, ciò che mangiamo ogni giorno rappresenta uno degli strumenti più potenti ed efficaci per ristabilire i valori corretti, proteggere le arterie e prevenire complicanze a lungo termine.

In questa guida pratica analizzeremo nel dettaglio quali cibi è opportuno evitare o limitare, come orientarsi tra le corsie del supermercato imparando a leggere le etichette, quali alternative sane adottare e come strutturare un piano alimentare equilibrato che aiuti a mantenere la pressione stabile senza sacrificare il piacere del buon cibo.

Perché quello che mangiamo influenza la pressione del sangue?

La pressione arteriosa misura la forza esercitata dal flusso sanguigno contro le pareti delle nostre arterie. Quando questa forza resta costantemente troppo alta nel tempo, i vasi si logorano, perdono la loro naturale elasticità e si irrigidiscono, aprendo la strada a problemi di salute molto severi: l’ipertensione arteriosa è, infatti, uno dei principali fattori di rischio per infarto del miocardio, ictus cerebrale e insufficienza renale cronica.

La correlazione tra alimentazione scorretta e aumento della pressione è stata ampiamente dimostrata. Quando, per esempio, assumiamo troppo sodio, l’organismo trattiene più liquidi all’interno del circolo sanguigno per diluirlo; questo volume extra affatica il cuore, che deve pompare con più violenza, e fa schizzare verso l’alto i valori pressori.

Le evidenze cliniche raccolte dai ricercatori mostrano numeri incoraggianti:

una modesta e costante riduzione del sale nella dieta quotidiana permette di abbassare la pressione sistolica (la cosiddetta “massima”) di circa 5,39 mmHg e la diastolica (la “minima”) di circa 2,82 mmHg;

attualmente, la maggior parte della popolazione occidentale consuma quasi il doppio della quantità di sodio raccomandata, superando abbondantemente la soglia di sicurezza di 2-2,3 grammi giornalieri.

Curare l’alimentazione non sostituisce le terapie farmacologiche prescritte dal medico di famiglia o dal cardiologo, ma le rende molto più efficienti, consentendo spesso di stabilizzare il quadro clinico ed evitare continui incrementi nei dosaggi dei farmaci.

Facciamo chiarezza su sale e sodio

Molte persone usano le parole “sale” e “sodio” come fossero la stessa cosa; tuttavia, dal punto di vista chimico e nutrizionale esiste una differenza fondamentale che è utile conoscere per gestire la propria spesa.

Il sodio è un minerale presente in piccole quantità naturali nei cibi freschi, mentre il sale da cucina (il cloruro di sodio) è il composto cristallino che usiamo per cucinare, formato per circa il 40% da sodio e per il 60% da cloruro. Ciò significa che 5 grammi di sale comune contengono esattamente i 2 grammi di sodio limite indicati per la nostra salute.

Per orientarti meglio nella vita di tutti i giorni, è utile ricordare i parametri stabiliti dalle linee guida ufficiali:

l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda di assumere meno di 2 grammi di sodio al giorno, pari a meno di 5 grammi di sale totale;

raccomanda di assumere meno di 2 grammi di sodio al giorno, pari a meno di 5 grammi di sale totale; l’ ESC 2024 (Società Europea di Cardiologia) consiglia di assumere circa 2 grammi di sodio al giorno o quantitativi inferiori;

consiglia di assumere circa 2 grammi di sodio al giorno o quantitativi inferiori; secondo l’AHA/ACC 2025 (linee guida americane per la dieta DASH) l’apporto ideale è compreso tra 1.500 mg e 2.300 mg di sodio al giorno per chi soffre di ipertensione.

Tenere a mente che un comune cucchiaino da tè raso di sale pesa circa 5 grammi aiuta a visualizzare concretamente il limite massimo giornaliero consentito, compreso sia quello aggiunto in cottura sia quello già presente nelle preparazioni.

Gli alimenti ricchi di sale da limitare fortemente

La maggior parte del sodio che assumiamo non viene dal sale che aggiungiamo a tavola, ma dagli alimenti processati e conservati dall’industria alimentare per prolungarne la durata o esaltarne il sapore. Per facilitare la gestione della dispensa, ecco la lista degli alimenti a elevata concentrazione di sodio da limitare fortemente:

salumi e carni conservate: prosciutto crudo e cotto, salame, bresaola, coppa, salsiccia fresca, wurstel e pancetta; bastano appena 6 fette di un comune affettato per coprire un terzo dell’intero fabbisogno giornaliero di sodio consentito;

prosciutto crudo e cotto, salame, bresaola, coppa, salsiccia fresca, wurstel e pancetta; bastano appena 6 fette di un comune affettato per coprire un terzo dell’intero fabbisogno giornaliero di sodio consentito; formaggi stagionati e fusi: parmigiano, pecorino romano, gorgonzola, provolone, sottilette e formaggini spalmabili industriali;

parmigiano, pecorino romano, gorgonzola, provolone, sottilette e formaggini spalmabili industriali; pesce conservato: acciughe sotto sale o sott’olio, sardine in scatola, tonno sott’olio ben sgocciolato ma comunque salato, merluzzo essiccato, baccalà e aringhe;

acciughe sotto sale o sott’olio, sardine in scatola, tonno sott’olio ben sgocciolato ma comunque salato, merluzzo essiccato, baccalà e aringhe; cibi in scatola e zuppe pronte: carni in scatola, legumi pronti non risciacquati, minestroni e vellutate liofilizzate o in barattolo;

carni in scatola, legumi pronti non risciacquati, minestroni e vellutate liofilizzate o in barattolo; piatti pronti industriali: pizze surgelate, burger pronti, sandwich confezionati, cibi da scaldare al microonde;

pizze surgelate, burger pronti, sandwich confezionati, cibi da scaldare al microonde; snack salati: patatine in busta, cracker salati in superficie, grissini conditi, arachidi, pistacchi e anacardi tostati e salati;

patatine in busta, cracker salati in superficie, grissini conditi, arachidi, pistacchi e anacardi tostati e salati; condimenti ed esaltatori di sapidità: salsa di soia classica, salsa barbecue, ketchup, dadi da brodo tradizionali ed estratti di carne concentrati;

salsa di soia classica, salsa barbecue, ketchup, dadi da brodo tradizionali ed estratti di carne concentrati; verdure conservate: sottaceti, verdure sott’olio, olive in salamoia, capperi conservati sotto sale e cetriolini;

sottaceti, verdure sott’olio, olive in salamoia, capperi conservati sotto sale e cetriolini; prodotti da forno: pane comune molto salato, cereali da colazione glassati, fette biscottate salate;

pane comune molto salato, cereali da colazione glassati, fette biscottate salate; frutta secca trattata: datteri e fichi secchi lavorati con conservanti a base di solfiti o sali aggiunti.

Ridurre la presenza di questi prodotti nel carrello della spesa è il modo più rapido per abbattere l’assunzione di sodio invisibile senza dover pesare ossessivamente ogni grammo di cibo cucinato a casa.

I cibi “insospettabili” che contengono sale (anche se non sembrano salati)

Un inganno comune riguarda quegli alimenti che al palato risultano dolci o del tutto neutri, ma che durante la lavorazione industriale richiedono l’aggiunta di elevate quantità di cloruro di sodio per esigenze tecniche di lievitazione o conservazione. Tra gli alimenti insospettabili a cui prestare molta attenzione troviamo:

pane bianco comune , cornetti da colazione , merendine industriali tipo pan di spagna e biscotti dolci confezionati;

, , tipo pan di spagna e biscotti dolci confezionati; cereali da colazione croccanti, inclusi i fiocchi di mais tradizionali;

da colazione croccanti, inclusi i fiocchi di mais tradizionali; alcuni latticini freschi lavorati: mentre ricotta magra e yogurt naturale contengono quote minime di sodio, formaggi come mozzarelle e fiocchi di latte possono contenere percentuali non trascurabili di sale nelle acque di governo.

Scegliere formaggi freschi a bassissimo contenuto di sodio come la ricotta vaccina fresca e preferire il pane toscano o umbro (tradizionalmente privo di sale) consente di colmare la quota di carboidrati e proteine senza sovraccaricare il sistema circolatorio.

Grassi saturi e grassi trans: perché peggiorano il lavoro del cuore?

Nel controllo della pressione arteriosa non bisogna focalizzarsi solo sul sale: anche i grassi giocano un ruolo biologico di primo piano. I grassi saturi di origine animale e i grassi trans (prodotti dall’idrogenazione industriale) non alzano la pressione con un meccanismo immediato, ma favoriscono la formazione delle placche aterosclerotiche sulle pareti delle arterie, restringendone il calibro e rendendole rigide. Per un paziente già iperteso, questo significa aumentare esponenzialmente il rischio di ostruzione dei vasi.

Gli alimenti ricchi di grassi dannosi che richiedono una forte limitazione comprendono:

carni rosse molto grasse : tagli non sgrassati di maiale, manzo, agnello e carni macinate ricche di scarti;

: tagli non sgrassati di maiale, manzo, agnello e carni macinate ricche di scarti; grassi animali da condimento : burro, panna da cucina, lardo e strutto;

: burro, panna da cucina, lardo e strutto; cibi fritti industriali o da asporto : patatine fritte, crocchette, pollo fritto preparato con oli esausti o riutilizzati più volte;

: patatine fritte, crocchette, pollo fritto preparato con oli esausti o riutilizzati più volte; oli vegetali idrogenati : margarine in panetto e grassi da pasticceria presenti in molte torte confezionate;

: margarine in panetto e grassi da pasticceria presenti in molte torte confezionate; pasticceria industriale: croissant a lunga conservazione, dolci da forno con oli di palma o grassi vegetali raffinati.

Sostituire regolarmente queste fonti lipidiche pesanti con grassi vegetali insaturi (come l’olio extravergine d’oliva utilizzato a crudo, una manciata di noci senza sale e il pesce azzurro ricco di omega-3) aiuta a proteggere il rivestimento interno dei vasi sanguigni (l’endotelio), preservandone la corretta dilatazione.

Zuccheri semplici e bibite dolci: il legame indiretto con l’ipertensione

Spesso si pensa che i dolci siano un problema riservato solo a chi soffre di diabete o a chi deve dimagrire. In realtà, la ricerca scientifica ha evidenziato come un consumo elevato di zuccheri semplici contribuisca in modo diretto e indiretto al peggioramento dei valori pressori, stimolando l’aumento di peso corporeo, la ritenzione renale di sodio e l’infiammazione delle pareti arteriose attraverso l’insulino-resistenza.

Detto questo, le categorie di alimenti dolci da evitare per mantenere equilibrati i livelli pressori includono:

bibite zuccherate gassate : cola, aranciate, limonate industriali ed energy drinks ricchi di sciroppo di glucosio-fruttosio;

: cola, aranciate, limonate industriali ed energy drinks ricchi di sciroppo di glucosio-fruttosio; tè freddi imbottigliati e succhi di frutta commerciali arricchiti con zuccheri occulti;

e arricchiti con zuccheri occulti; dolciumi da banco : caramelle gommose, gelati industriali confezionati, torte farcite e biscotti ripieni;

: caramelle gommose, gelati industriali confezionati, torte farcite e biscotti ripieni; dessert da frigo ipercalorici: budini, creme spalmabili, mousse zuccherate e sciroppi per guarnire.

Anche un uso massiccio di dolcificanti artificiali non è indicato sul lungo periodo: la strada più efficace e duratura per la salute resta quella di rieducare progressivamente il palato a sapori meno dolci, preferendo la frutta fresca intera e le bevande naturali.

Alcolici e pressione: quanto si può bere senza correre rischi?

Il rapporto tra consumo di bevande alcoliche e apparato cardiovascolare è spesso oggetto di false credenze o interpretazioni superficiali che possono spingere a sottovalutare i pericoli del bicchiere.

La letteratura scientifica dimostra un legame chiarissimo: il consumo di alcol è direttamente correlato all’aumento della pressione arteriosa, tanto che più di 30 grammi al giorno aumentano significativamente il rischio di ipertensione. L’alcol agisce con un meccanismo ingannevole a due tempi: nelle prime ore dopo l’ingestione provoca una temporanea vasodilatazione periferica, ma successivamente stimola il sistema nervoso simpatico, inducendo vasocostrizione e facendo salire i valori pressori in modo netto.

I dati epidemiologici mostrano con precisione il rapporto di rischio:

consumo inferiore a 10 grammi al giorno: rischio cardiovascolare minimo o assente;

rischio cardiovascolare minimo o assente; consumo tra 10 e 20 grammi al giorno: incremento moderato del rischio pressorio;

incremento moderato del rischio pressorio; consumo superiore a 30 grammi al giorno: rischio clinicamente significativo di ipertensione sia negli uomini (rischio relativo aumentato del 41%) sia nelle donne (aumento del 18%).

Le principali linee guida raccomandano di non superare un massimo di 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini e 1 unità per le donne (dove una singola unità corrisponde all’incirca a una lattina di birra da 330 ml, un bicchiere di vino da 125 ml o un piccolo bicchierino di superalcolico da 40 ml), consigliando la totale astensione a chi presenta valori di pressione arteriosa non ancora ben compensati dai farmaci.

Caffeina: quanti caffè al giorno sono concessi a chi ha la pressione alta?

Il caffè rappresenta per molti un rito irrinunciabile della giornata; peccato, però, che chi soffre di pressione instabile deve conoscerne bene gli effetti a breve termine per non incorrere in picchi pressori improvvisi.

L’assunzione di caffeina produce una stimolazione acuta del sistema nervoso che può portare a un rialzo temporaneo dei valori, specialmente nei soggetti che non ne fanno un uso abituale o che presentano un’ipertensione borderline. L’effetto fisiologico è ormai ben tracciato: l’assunzione di 1,5 o 2 tazzine di caffè espresso provoca un incremento acuto della pressione che può persistere per almeno 3 ore nei soggetti ipertesi.

Per godersi la bevanda in totale sicurezza, gli esperti suggeriscono alcune buone norme pratiche:

limitare il consumo a un massimo di 1 o 2 tazzine di caffè espresso al giorno , preferibilmente non a ridosso dei pasti principali;

, preferibilmente non a ridosso dei pasti principali; evitare di assumere caffeina prima di attività che aumentano già fisiologicamente la pressione , come una sessione di allenamento in palestra, lavori fisici gravosi o situazioni di forte stress emotivo;

, come una sessione di allenamento in palestra, lavori fisici gravosi o situazioni di forte stress emotivo; valutare l’ eliminazione temporanea o il passaggio al decaffeinato nel caso in cui i valori della pressione minima e massima non siano ancora stabilizzati;

o il nel caso in cui i valori della pressione minima e massima non siano ancora stabilizzati; prestare attenzione alle fonti nascoste di caffeina, come tè neri molto concentrati, bevande alla cola ed energy drink.

Mantenere un’assunzione moderata consente alla maggior parte degli ipertesi di non dover rinunciare del tutto al piacere dell’espresso, evitando che la somma di più dosi ravvicinate mantenga le arterie in costante tensione durante la giornata.

Quali sono le bevande da evitare quando i valori sono alti?

Spesso ci si concentra solo su ciò che si mette nel piatto, dimenticando che molte calorie, zuccheri e sostanze stimolanti entrano nell’organismo sotto forma liquida, alterando la regolazione dei fluidi e l’efficacia dei farmaci salvavita.

Tra le bevande da escludere o ridurre con attenzione rientrano:

bibite gassate e zuccherate industriali , cole ed energy drink, carichi di zuccheri semplici e composti chimici eccitanti;

, cole ed energy drink, carichi di zuccheri semplici e composti chimici eccitanti; caffè in dosi eccessive (oltre le due tazzine quotidiane) e preparazioni a base di tè scuro lasciato a lungo in infusione;

(oltre le due tazzine quotidiane) e preparazioni a base di tè scuro lasciato a lungo in infusione; superalcolici , liquori dolci da fine pasto, aperitivi alcolici e birre ad alta gradazione;

, liquori dolci da fine pasto, aperitivi alcolici e birre ad alta gradazione; succo di pompelmo fresco o confezionato: questo frutto contiene sostanze capaci di inibire specifici enzimi del fegato, interferendo pesantemente con il metabolismo di molti farmaci antipertensivi (in particolare i calcio-antagonisti e le statine per il colesterolo) e provocando pericolosi sbalzi nei livelli del medicinale nel sangue.

L’acqua minerale naturale a basso contenuto di sodio resta in assoluto la bevanda di elezione: berne a sufficienza (circa 1,5 o 2 litri al giorno) aiuta i reni a eliminare il sale in eccesso, mentre infusi e tisane non zuccherate rappresentano ottime alternative per variare durante la giornata.

Cibo da asporto e ristoranti: i trucchi per difendersi dal sale nascosto

Mangiare fuori casa per lavoro o concedersi una cena con gli amici rappresenta spesso il momento più difficile per chi deve seguire un regime a basso contenuto di sodio. Le cucine professionali e le catene di ristorazione utilizzano grandi quantitativi di sale, burro e insaporitori chimici per rendere i piatti più appetitosi e coprire preparazioni veloci.

Il pericolo principale riguarda piatti della tradizione come la pizza margherita o condita, i piatti di carne con salse barbecue e le preparazioni etniche arricchite con salsa di soia o glutammato monosodico (MSG).

Per gestire i pasti fuori casa senza compromettere la salute arteriosa, è utile adottare semplici strategie preventive, come:

chiedere esplicitamente al cameriere di non aggiungere sale durante la cottura di carne o pesce e farsi portare verdure scondite;

evitare antipasti a base di salumi, fritti misti e formaggi stagionati, preferendo insalate fresche o carpacci non marinati nel sale;

farsi servire olio extravergine d’oliva e aceto o limone a parte, dosando i condimenti autonomamente;

scegliere cotture semplici, come preparazioni alla griglia, al vapore o al forno al cartoccio sono infinitamente più sane rispetto a brasati ricchi di salse dense.

Pianificare queste piccole richieste al ristorante permette di vivere la convivialità della tavola con serenità, evitando che una singola cena vanifichi i progressi ottenuti durante la settimana a casa.

La dieta DASH: il modello scientifico più efficace per abbassare la pressione

Chi riceve la raccomandazione di mangiare con poco sale teme spesso di dover seguire una dieta noiosa, triste e priva di sapore. In realtà, la medicina cardiovascolare ha sviluppato un modello nutrizionale completo, gustoso e validato da centinaia di studi scientifici: la cosiddetta dieta DASH (acronimo di Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Questo schema nutrizionale si fonda su principi semplici: privilegiare alimenti freschi e integrali naturalmente ricchi di potassio, calcio e magnesio (minerali che favoriscono l’eliminazione renale del sodio e rilassano le pareti vascolari), riducendo al contempo i grassi saturi e i prodotti industriali.

L’impostazione pratica della dieta DASH prevede una precisa ripartizione giornaliera dei cibi:

Categoria alimentare Porzioni raccomandate Beneficio principale Frutta fresca e verdura 4-5 porzioni al giorno per ciascun gruppo Apporto massiccio di potassio, acqua, antiossidanti e fibre. Cereali integrali 6-8 porzioni quotidiane (pane integrale, avena, riso bruno) Rilascio graduale di energia senza sbalzi glicemici. Latticini magri 2-3 porzioni al giorno (yogurt naturale, latte scremato, ricotta) Fonte di calcio nobile a ridotto tenore di grassi saturi. Proteine magre Fino a 6 porzioni (pesce azzurro, carni bianche come pollo e tacchino) Costruzione muscolare senza appesantire le arterie. Semi, frutta secca e legumi 4-5 porzioni a settimana Ricarica di magnesio e acidi grassi essenziali protettivi.

Seguire con costanza il protocollo DASH può portare a riduzioni della pressione sistolica comprese tra 8 e 14 mmHg, un risultato terapeutico eccezionale paragonabile all’effetto di un singolo farmaco antipertensivo di prima linea.

FAQ – Domande frequenti sulla dieta per l’ipertensione

Quanto sale posso assumere ogni giorno se soffro di pressione alta?

Le linee guida congiunte dell’OMS e della Società Europea di Cardiologia raccomandano di non superare i 5 grammi di sale da cucina al giorno, che equivalgono a circa 2 grammi di sodio effettivo. Per visualizzare questa misura, corrisponde all’incirca a un cucchiaino da tè raso nell’arco delle intere ventiquattro ore, conteggiando sia il sale aggiunto sia quello già presente nei cibi.

Quali sono i cibi in assoluto più ricchi di sodio da evitare?

I principali responsabili dell’eccesso di sodio sono gli insaccati e i salumi (prosciutto, salame, bresaola, wurstel), i formaggi molto stagionati (parmigiano, pecorino), il pesce conservato sotto sale o sott’olio, i dadi da brodo, le salse pronte industriali (come salsa di soia e maionese), gli snack da aperitivo e i piatti pronti surgelati.

Il sale rosa o il sale marino integrale sono migliori del normale sale da cucina?

No, si tratta di una credenza commerciale priva di basi cliniche. Sia il sale marino sia i sali integrali o esotici presentano la medesima percentuale di cloruro di sodio (circa il 98-100%) rispetto al comune sale fino da tavola; pertanto, il loro impatto biologico nell’aumentare la ritenzione di liquidi e la pressione arteriosa è identico.

È consentito bere alcolici se si ha la pressione alta?

Chi ha valori pressori ben controllati può concedersi al massimo un bicchiere di vino durante i pasti (circa 100-125 ml), ma superare la soglia dei 20-30 grammi di alcol al giorno aumenta sensibilmente la pressione e danneggia le pareti vascolari. In presenza di ipertensione instabile o grave, l’astensione deve essere totale.

Quante tazzine di caffè si possono bere durante la giornata?

In linea generale, le persone ipertese possono consumare fino a 1 o 2 tazzine di caffè espresso al giorno, preferibilmente non concentrate a ridosso dell’attività fisica o di momenti di forte tensione. È consigliabile monitorare la propria reattività individuale, poiché in soggetti predisposti la caffeina può innescare rialzi temporanei ma significativi della pressione massima.

La dieta DASH è davvero efficace per abbassare la pressione arteriosa?

Sì, è il protocollo alimentare più studiato e raccomandato al mondo per la prevenzione e la cura dell’ipertensione. Basandosi su abbondanti porzioni di frutta fresca, verdure, cereali integrali, legumi e latticini magri a basso contenuto di sale, la dieta DASH riesce a ridurre la pressione sistolica tra gli 8 e i 14 mmHg, un risultato pari a quello di una terapia farmacologica iniziale.

Bisogna eliminare del tutto il sale dalla propria alimentazione?

No, eliminare completamente il sodio non è né raccomandato né salutare. Il sodio è un minerale indispensabile per la trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione dei muscoli, incluso il muscolo cardiaco. Il traguardo corretto non è azzerarlo, ma limitarlo entro la soglia di sicurezza dei 5 grammi di sale complessivi al giorno.

Quali sono le bevande più pericolose per chi soffre di ipertensione?

Le bevande da eliminare sono le bibite industriali zuccherate, gli energy drink ricchi di sostanze stimolanti, i superalcolici e il consumo eccessivo di alcolici. Inoltre, occorre fare molta attenzione al succo di pompelmo, in grado di alterare l’assorbimento e la concentrazione plasmatica di molti farmaci antipertensivi di uso comune.

Si può mangiare la pizza se si soffre di pressione alta?

La pizza non è vietata in modo assoluto, ma va considerata come uno strappo saltuario da gestire con intelligenza. Una normale pizza margherita da pizzeria può contenere da sola oltre la metà dell’intero fabbisogno di sale quotidiano a causa della lievitazione e del formaggio; per limitare i danni è preferibile ordinarla con verdure fresche grigliate, riducendo la mozzarella ed evitando condimenti salati come salamino piccante, salsiccia o acciughe.

Fonti e approfondimenti: