Correre all’aperto dovrebbe essere un gesto semplice: allacciare le scarpe, uscire, respirare, liberare la mente. Ma per molte donne, purtroppo, significa anche fare i conti con commenti indesiderati, sguardi insistenti e la sensazione di non essere mai al sicuro.

In Italia, due runner su tre dichiarano di aver subito almeno una molestia durante la corsa: un dato che racconta quanto la sicurezza sia diventata parte del “prezzo” da pagare per allenarsi. Da qui nasce ChangeToRun, l’app pensata per accompagnare le amanti della corsa senza togliere loro libertà.

Correre da sole: un piacere che per molte donne ha un costo

Fare attività fisica all’aria aperta regala tanta energia e, soprattutto, benessere mentale. Eppure, per tantissime sportive la preparazione all’allenamento richiede una serie di calcoli preventivi che nulla hanno a che vedere con lo sport in senso stretto.

La “safety tax”: il prezzo invisibile della sicurezza

Nel gergo sociologico si chiama safety tax, ovvero la “tassa invisibile sulla sicurezza”. In sostanza, è quel tributo costante in termini di tempo, energie mentali e limitazioni pratiche che le donne spendono ogni giorno per mettersi al riparo da brutte sorprese.

Nella routine della corsa questa tassa si traduce in comportamenti obbligati: studiare tragitti alternativi, evitare i tratti poco illuminati, cercare a tutti i costi compagnia o rinunciare del tutto a un’uscita se si è fatto tardi. Si crea così un paradosso inaccettabile: la tutela personale, che dovrebbe essere un diritto basilare garantito a chiunque nello spazio pubblico, finisce per gravare sulle spalle delle singole atlete.

I dati che raccontano il fenomeno

A fare luce sul problema è stata l’inchiesta de Il Fatto Quotidiano basata sull’ampia indagine condotta dall’istituto di ricerca Nielsen per l’associazione ChangeTheGame su un campione di 5.055 donne tra i 18 e i 50 anni, comprendente 1.471 runner abituali e 732 ex praticanti.

I numeri evidenziano uno scenario a dir poco allarmante:

Il 68% delle runner intervistate ha subito almeno una molestia verbale o fisica mentre correva all’aperto.

delle runner intervistate ha subito almeno una molestia verbale o fisica mentre correva all’aperto. Tra le giovani tra i 18 e i 24 anni la percentuale schizza addirittura all’ 86% .

. Il 32% delle ragazze più giovani riferisce contatti fisici non consensuali o molestie dirette.

Tra le manifestazioni moleste più frequenti spiccano il catcalling, i fischi e i commenti a sfondo sessuale non graditi (65%), seguiti da condotte intimidatorie o inseguimenti (36%) e contatti fisici veri e propri (21%).

Dove e quando succede

L’indagine demolisce i luoghi comuni più radicati sulla sicurezza urbana. Il rischio non si annida solo nelle ore notturne o nei vicoli bui e disabitati, anzi: le molestie avvengono con frequenza quasi identica alla luce del sole (67%) e con il buio (68%). Per essere ancora più precisi, i contatti fisici indesiderati si verificano più spesso in pieno giorno: il 25% rispetto al 19% registrato di notte.

Anche i contesti geografici smentiscono le narrazioni tradizionali:

Gli spazi più colpiti sono i parchi cittadini (54%) e le strade del centro ad alto passaggio pedonale (50%) , mentre le zone periferiche e isolate si fermano al 24%.

e le , mentre le zone periferiche e isolate si fermano al 24%. La fascia oraria più esposta è il tardo pomeriggio, tra le 17:00 e le 20:00 (45%) , proprio quando le persone escono da scuola o dal lavoro.

, proprio quando le persone escono da scuola o dal lavoro. Allenarsi insieme a un’amica o in un gruppo non azzera il pericolo: la quota di donne molestate è identica (68%) sia tra chi corre in solitaria sia tra chi si muove in compagnia.

La distribuzione territoriale è omogenea lungo tutta la penisola: Centro Italia (73%), Nord-Est (69%), Nord-Ovest (66%) e Sud con le Isole (65%).

Questi dati dimostrano che la molestia lungo la strada non è un fatto isolato legato al degrado di un quartiere specifico, ma un fenomeno culturale trasversale che può accadere ovunque e a chiunque.

Molestie durante la corsa: la paura obbliga a cambiare le abitudini

Subire molestie, a prescindere dalla loro natura, produce inevitabilmente effetti psicologici e comportamentali che finiscono per stravolgere la naturalezza della pratica sportiva.

Per non esporsi a sguardi indiscreti, le donne sono costrette a modificare costantemente la propria tabella di marcia. Scelgono orari meno congeniali pur di evitare la penombra, abbandonano i loro percorsi preferiti e prestano una meticolosa attenzione all’outfit sportivo.

Porsi il problema sulla lunghezza dei propri pantaloncini o sulla comodità di un top sportivo dimostra come la paura arrivi a condizionare persino la scelta dell’attrezzatura tecnica più confortevole per allenarsi.

L’abbandono della corsa

Quando il disagio diventa insostenibile, molte appassionate scelgono di fermarsi. I dati confermano che il senso di insicurezza e il timore delle aggressioni rappresentano la terza causa di abbandono definitivo del running all’aperto, tanto da riguardare il 16% delle ex runner.

Nel 44% dei casi la decisione matura a seguito dell’accumulo progressivo di episodi molesti ripetuti nel tempo, che consumano la serenità della persona. Non a caso, il 95% di chi dice addio alla corsa su strada sceglie di ripiegare sul tapis roulant in casa, oppure vira verso discipline praticate al chiuso all’interno di palestre e centri fitness protetti.

La strada non può trasformarsi in un ambiente ostile da cui fuggire: correre deve rimanere un atto spontaneo di libertà e contatto con il mondo esterno.

Il silenzio: la maggior parte non denuncia

Nonostante l’alta incidenza degli episodi, la quasi totalità delle molestie resta invisibile alla giustizia. Il 94% delle donne che subisce aggressioni fisiche o verbali all’aperto al di fuori del contesto professionale decide di non sporgere denuncia formale alle autorità.

Le ragioni di questa rinuncia sono molteplici: il timore di non essere credute, la difficoltà oggettiva di rintracciare sconosciuti fuggiti in auto o in bicicletta, l’assenza di testimoni e la percezione diffusa che le segnalazioni cadano nel vuoto. A pesare è anche il vuoto normativo: in Italia il catcalling non è ancora disciplinato da una fattispecie di reato autonoma e specifica, a differenza di quanto già avviene in altri ordinamenti europei che hanno introdotto sanzioni mirate contro le molestie di strada.

ChangeToRun: l’app che vuole restituire libertà

Per dare una risposta concreta alle atlete e colmare il senso di solitudine durante gli allenamenti solitari arriva una nuova soluzione digitale. Dall’alleanza tra la Fondazione Salomon e l’associazione ChangeTheGame, nasce ChangeToRun, un’app che unisce competenze sportive e impegno civile nella tutela dei diritti degli atleti. Il progetto si fonda su un manifesto chiaro: “Free to Run, Safe to Run” (“Liberi di correre, al sicuro mentre si corre”).

Come funziona: il “cerchio della fiducia”

Il centro dell’applicazione poggia sul concetto di community protetta. All’avvio dell’attività, la runner seleziona il proprio Circle, una cerchia ristretta composta da tre contatti fidati scelti tra amici, familiari o compagni di allenamento.

Attraverso il GPS dello smartphone, l’app condivide in tempo reale il tragitto percorso con i membri designati. Il sistema monitora costantemente l’andamento dell’uscita: soste prolungate anomale, deviazioni improvvise rispetto alla rotta consueta o la mancata risposta a notifiche preimpostate attivano check-in automatici e segnali di avviso verso il cerchio di fiducia, consentendo ai propri cari di intervenire o verificare tempestivamente la situazione.

Le mappe collaborative: sicurezza partecipata

Accanto al cerchio privato, la piattaforma integra un sistema di mappe collaborative alimentate dalle segnalazioni verificate e anonime della community di podisti.

Consultando l’applicazione prima di uscire di casa è possibile visualizzare parametri ambientali preziosi: lo stato dell’illuminazione pubblica delle strade, la densità di runner presenti lungo il percorso in quel preciso momento e l’apertura di negozi, farmacie o bar utili come presidi di appoggio. Le segnalazioni distinguono tra criticità permanenti (come parchi privi di lampioni) e fattori transitori (cantieri improvvisi, strade sbarrate o assembramenti problematici), creando una rete di sicurezza partecipata.

SOS invisibili e tracciamento intelligente

Nei momenti di tensione la rapidità di reazione fa la differenza. L’applicazione implementa meccanismi di SOS discreto e invisibile: l’allarme può essere attivato senza dover sbloccare lo schermo o farsi notare, tramite una pressione prolungata dei tasti fisici del telefono, una sequenza programmata di tocchi o gesti specifici configurati dall’utente.

L’attivazione del comando invia all’istante le coordinate GPS aggiornate al proprio cerchio di emergenza, accompagnate da un messaggio chiaro e dall’avvio automatico di una registrazione audio dell’ambiente circostante. Gli algoritmi di tracciamento intelligente riconoscono le abitudini di corsa della sportiva, adattando i controlli di sicurezza senza risultare invasivi durante la sessione.

Perché “non è sorveglianza, è accompagnamento”

L’impostazione etica della piattaforma rifiuta l’idea del controllo asfissiante. La tecnologia non nasce per dire alle donne dove possono o non possono avventurarsi, ma per permettere loro di correre ovunque con serenità. La condivisione del dato è sempre una scelta libera e revocabile, mai un’esposizione forzata. Lo strumento digitale non limita i movimenti, ma affianca l’atleta come un compagno invisibile pronto a dare l’allarme in caso di reale necessità.