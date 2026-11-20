Gli omega 3 sono grassi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre in quantità sufficienti e che devono quindi essere introdotti attraverso l’alimentazione. Sono importanti per diverse funzioni dell’organismo, dalla salute del cuore al funzionamento del cervello, e alcuni di essi contribuiscono anche alla regolazione dei processi infiammatori. Ma quali sono i pesci che ne contengono di più?

Non tutte le specie hanno lo stesso contenuto di questi preziosi nutrienti. A fare la differenza sono soprattutto la varietà del pesce, la sua composizione nutrizionale e, in parte, il metodo di conservazione e preparazione. Una classifica basata sul contenuto di omega 3 per 100 grammi di prodotto permette di individuare le fonti alimentari più interessanti.

Qual è la quantità raccomandata di Omega 3?

Per un adulto, l’EFSA indica come riferimento un’assunzione di 250 milligrammi al giorno di EPA e DHA, gli omega 3 a lunga catena presenti soprattutto nel pesce. A questi si aggiunge il fabbisogno di ALA, l’acido grasso essenziale di origine vegetale: circa 1,6 grammi al giorno per gli uomini e 1,1 grammi per le donne. Un’alimentazione che comprenda pesce azzurro, salmone, noci e semi oleosi aiuta a soddisfare queste esigenze nutrizionali.

La classifica dei 14 pesci e crostacei più ricchi di omega 3

Al primo posto troviamo il salmone cotto alla piastra, con 1,8 grammi di omega 3 ogni 100 grammi. Subito dopo ci sono le acciughe sott’olio, che ne apportano 1,7 grammi. Seguono l’aringa in salamoia e lo sgombro, due pesci grassi particolarmente interessanti dal punto di vista nutrizionale.

Ecco la classifica completa.

Pesce o crostaceo (preparazione) Omega 3 per 100 g Salmone alla piastra 1,8 g Acciughe sott’olio 1,7 g Aringa in salamoia 1,2 g Sgombro alla piastra 1,0 g Trota alla piastra 1,0 g Pesce spada alla piastra 0,7 g Tonno bianco sgocciolato 0,7 g Cozze al vapore 0,7 g Sogliola alla piastra 0,5 g Capesante alla piastra 0,3 g Gamberetti al vapore 0,3 g Vongole al vapore 0,2 g Merluzzo alla piastra 0,1 g

I valori sono riferiti a 100 grammi di alimento e alle preparazioni indicate. Non rappresentano necessariamente il contenuto di tutte le varietà della stessa specie o di prodotti preparati diversamente.

1. Salmone: il pesce con più omega 3 della classifica

<1,8 grammi per 100 g>

Il salmone è in cima alla classifica. Cento grammi di prodotto cotto alla piastra forniscono circa 1,8 grammi di omega 3. È una fonte particolarmente interessante di EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), due acidi grassi polinsaturi a lunga catena appartenenti alla famiglia degli omega 3.

Questi nutrienti contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Il DHA, inoltre, contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva. Il salmone apporta anche proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo B e vitamina D.

2. Acciughe: piccole, ma ricche di grassi buoni

<1,7 grammi per 100 g>

Le acciughe sott’olio occupano il secondo posto, con 1,7 grammi di omega 3 per 100 grammi. Nonostante le dimensioni ridotte, questi pesci rappresentano una fonte interessante di acidi grassi polinsaturi.

Sono anche ricche di proteine e, se consumate con la lisca, apportano calcio. Attenzione, però, al contenuto di sale: le versioni conservate sotto sale o sott’olio possono contenerne quantità elevate. Per chi deve controllare la pressione arteriosa, è quindi opportuno considerare anche questo aspetto.

3. Aringa: un’altra ottima fonte di omega 3

<1,2 grammi per 100 g>

L’aringa in salamoia fornisce 1,2 grammi di omega 3. Come il salmone e lo sgombro, appartiene alla categoria dei pesci grassi, nei quali si concentrano quantità interessanti di EPA e DHA.

È anche una buona fonte di proteine e vitamina D. La preparazione in salamoia, tuttavia, può comportare un apporto elevato di sodio: meglio tenerne conto soprattutto se si segue un’alimentazione a ridotto contenuto di sale.

4. Sgombro e trota: due alternative da portare in tavola

<1 grammo per 100 g>

Sgombro e trota condividono il quarto posto, con un grammo di omega 3 ogni 100 grammi.

Lo sgombro è un pesce azzurro particolarmente interessante per il suo contenuto di EPA e DHA. È inoltre una fonte di proteine, vitamina B12 e altri micronutrienti.

Anche la trota rappresenta una buona alternativa, soprattutto per chi desidera variare il consumo di pesce. Il suo contenuto di grassi polinsaturi può cambiare in funzione della specie, dell’alimentazione e dell’allevamento.

5. Pesce spada, tonno e cozze: buone fonti, ma con qualche differenza

<0,7 grammi per 100 g>

Pesce spada alla piastra, tonno bianco sgocciolato e cozze al vapore forniscono ciascuno 0,7 grammi di omega 3.

Il pesce spada e il tonno sono fonti proteiche interessanti, ma è importante ricordare che i grandi pesci predatori possono accumulare mercurio. Per questo motivo è consigliabile variare le specie consumate e rispettare le indicazioni di sicurezza alimentare, prestando particolare attenzione in gravidanza e nell’infanzia.

Le cozze, invece, sono molluschi ricchi di proteine, vitamina B12, ferro e altri minerali. Anche se il loro contenuto di omega 3 è inferiore a quello dei pesci grassi, possono contribuire alla varietà dell’alimentazione.

6. Sogliola, capesante, gamberetti e vongole

<Da 0,5 a 0,2 grammi per 100 g>

Nella parte bassa della classifica troviamo la sogliola, con 0,5 grammi di omega 3, seguita da capesante e gamberetti, entrambi con 0,3 grammi. Le vongole apportano invece 0,2 grammi.

Si tratta di alimenti che possono comunque trovare spazio in una dieta equilibrata. Non bisogna infatti valutare un alimento esclusivamente in base alla quantità di un singolo nutriente: varietà, qualità delle proteine, vitamine e minerali contribuiscono al valore nutrizionale complessivo.

7. Merluzzo: pochi omega 3, ma tante proteine

<0,1 grammi per 100 g>

Il merluzzo alla piastra chiude la classifica, con 0,1 grammi di omega 3 per 100 grammi. È un pesce magro, caratterizzato da un contenuto lipidico ridotto e da un buon apporto di proteine ad alto valore biologico.

Il fatto che contenga meno omega 3 rispetto al salmone o allo sgombro non significa che sia meno salutare. Può essere una scelta interessante per chi desidera consumare un pesce leggero, facilmente digeribile e con un contenuto contenuto di grassi.

Perché gli omega 3 fanno bene al cuore e al cervello?

Quando si parla di omega 3, è importante distinguere le diverse molecole che appartengono a questa famiglia. Gli alimenti di origine marina contengono soprattutto EPA e DHA, mentre alcuni vegetali, come semi di lino, noci e semi di chia, sono fonti di ALA (acido alfa-linolenico).

L’ALA è un acido grasso essenziale, mentre EPA e DHA sono particolarmente importanti per la salute cardiovascolare e per il funzionamento del sistema nervoso.

Secondo le indicazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della vista. EPA e DHA contribuiscono invece alla normale funzione cardiaca. Questi effetti si riferiscono a specifiche quantità giornaliere assunte con la dieta.

Gli omega 3 a lunga catena, inoltre, partecipano alla struttura delle membrane cellulari e sono coinvolti nella produzione di molecole che regolano diversi processi fisiologici, compresi quelli legati all’infiammazione.

Quanto pesce mangiare per assumere abbastanza omega 3?

Per aumentare l’apporto di omega 3 non è necessario mangiare salmone tutti i giorni. La strategia più utile è variare le specie, alternando pesci grassi come sgombro, sardine, acciughe, aringhe e salmone ad altre varietà di pesce e ai prodotti ittici.

Le linee guida per una sana alimentazione suggeriscono generalmente di consumare pesce almeno due o tre volte alla settimana, variando le specie e le preparazioni.

La cottura al vapore, al forno o alla piastra permette di limitare l’aggiunta di grassi, mentre le conserve possono essere una soluzione pratica, prestando attenzione al sale e agli ingredienti utilizzati.

Un ultimo aspetto da ricordare: gli omega 3 non sono una scorciatoia per compensare un’alimentazione poco equilibrata. I loro benefici si inseriscono in uno stile di vita complessivamente sano, che comprende attività fisica regolare, consumo di frutta e verdura, controllo della pressione e attenzione alla qualità dei grassi introdotti con la dieta.

Fonti scientifiche