Origano: i benefici clinici dimostrati dalla ricerca e come usarlo

L’origano (Origanum vulgare) non è soltanto una delle erbe aromatiche più iconiche della tradizione gastronomica mediterranea, ma anche una straordinaria pianta medicinale ricca di virtù terapeutiche. Utilizzato da millenni dalla medicina popolare, l’origano rappresenta oggi un presidio di primario interesse per la fitoterapia e la farmacognosia grazie alla sua complessa composizione fitochimica.

Aiuta a rallentare l’invecchiamento

L’origano possiede uno dei punteggi antiossidanti (valore ORAC) più elevati in assoluto tra tutte le spezie ed erbe aromatiche essiccate. È ricchissimo di polifenoli, flavonoidi ed acidi fenolici che combattono neutralizzando l’azione dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare prematuro e dello sviluppo di patologie croniche, quali l’aterosclerosi e le malattie cardiovascolari.

L’olio essenziale estratto dalle sommità fiorite dell’origano contiene in particolare due principi attivi fenolici dalla straordinaria potenza antiossidante e citoprotettiva: il carvacrolo (che costituisce dal 40% all’80% del fitocomplesso) ed il timolo.

Aiuta a combattere i batteri

Le proprietà antibatteriche sono molto potenti. Uno studio ha dimostrato che l’olio essenziale di origano aiuti a bloccare la crescita dell’Escherichia Coli e del Pseudomonas aeruginosa, due batteri particolarmente pericolosi.

Può aiutare a prevenire alcuni tumori

Le evidenze scientifiche relative alle proprietà antitumorali dell’origano derivano attualmente da sperimentazioni in vitro e su modelli animali in laboratorio; pertanto, pur essendo estremamente promettenti, vanno interpretate con la dovuta cautela clinica in attesa di trial estesi sull’uomo.

Studio dell’Università Tor Vergata di Roma: i ricercatori dell’Ateneo romano hanno dimostrato che l’estratto di origano esercita un’azione citotossica selettiva sulle cellule tumorali, inibendone la proliferazione ed inducendo l’apoptosi (il processo di suicidio cellulare programmato) senza danneggiare i tessuti sani.

i ricercatori dell’Ateneo romano hanno dimostrato che l’estratto di origano esercita un’azione citotossica selettiva sulle cellule tumorali, inibendone la proliferazione ed senza danneggiare i tessuti sani. Ricerche sull’adenocarcinoma del colon: altri studi condotti da centri di ricerca cinesi ed internazionali hanno evidenziato come il carvacrolo contrasti attivamente la replicazione ed la migrazione delle cellule del cancro al colon e del seno, riducendo i marcatori infiammatori legati alla progressione tumorale.

Può aiutare a ridurre le infezioni virali

Oltre ad eradicare i batteri, l’origano ed i suoi principi attivi svolgono un’azione antivirale diretta verso diversi patogeni responsabili di affezioni respiratorie e gastrointestinali.

Inibizione del Norovirus: uno studio condotto da ricercatori statunitensi ha dimostrato che il carvacrolo è in grado di disgregare il capside proteico del norovirus (principale causa di gastroenteriti virali acute accompagnate da nausea, vomito, diarrea e dolori addominali), disattivando la carica infettiva del virus in poche ore.

uno studio condotto da ricercatori statunitensi ha dimostrato che il carvacrolo è in grado di disgregare il capside proteico del (principale causa di gastroenteriti virali acute accompagnate da nausea, vomito, diarrea e dolori addominali), disattivando la carica infettiva del virus in poche ore. Efficacia contro l’Herpes Simplex: ulteriori ricerche in microbiologia evidenziano che la combinazione sinergica di timolo e carvacrolo inattiva oltre il 90% dei virioni di Herpes Simplex di tipo 1 (HSV-1), limitando l’estensione delle lesioni cutanee e mucose.

Può far diminuire l’infiammazione e riduce i sintomi dell’intestino irritabile

Il carvacrolo possiede marcate proprietà antinfiammatorie generali, agendo attraverso la sopressione delle citochine pro-infiammatorie (come il TNF-alfa e l’IL-6) e la downregulation dell’enzima ciclossigenasi-2 (COX-2).

Diversi studi sperimentali dimostrano inoltre che l’olio essenziale di origano modula lo stato infiammatorio intestinale: riduce i sintomi della Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS), attenua i crampi addominali ed il meteorismo e contrasta la SIBO (sovracrescita batterica nel tenue) grazie all’azione riequilibrante sul microbiota intestinale.

Facile da aggiungere alla dieta

Anche se la maggior parte delle persone pensi che l’origano sia riservato esclusivamente alla pizza e ad alcuni piatti di pasta, in realtà può essere usato in molti casi. Può essere aggiunto all’insalata, ma anche agli spezzatini e ai brasati, oltre che al pesce.

Suggerimenti di utilizzo in cucina:

Insalate e verdure fresche: cospargere su insalate di pomodori, cetrioli, verdure grigliate, caprese e verdure cotte a vapore per esaltare i sapori senza aggiungere sale in eccesso.

cospargere su insalate di pomodori, cetrioli, verdure grigliate, caprese e verdure cotte a vapore per esaltare i sapori senza aggiungere sale in eccesso. Secondi di carne e pesce: aggiungere a fine cottura su stufati, spezzatini, brasati, arrosti di pollo o tagliate, oppure su pesci al forno (come spigola, orata e pesce spada) abbinato all’olio extravergine d’oliva ed al limone.

aggiungere a fine cottura su stufati, spezzatini, brasati, arrosti di pollo o tagliate, oppure su pesci al forno (come spigola, orata e pesce spada) abbinato all’olio extravergine d’oliva ed al limone. Legumi e zuppe: unire un pizzico di origano a minestroni, zuppe di lenticchie o ceci per renderli più digeribili e ridurre la formazione di gas intestinali.

unire un pizzico di origano a minestroni, zuppe di lenticchie o ceci per renderli più digeribili e ridurre la formazione di gas intestinali. Infuso di origano (Tisana digestiva): lasciare in infusione un cucchiaino di foglie essiccate in una tazza di acqua bollente per 10 minuti per ottenere una tisana dalle spiccate proprietà digestive, carminative e de-congestionanti per le prime vie aeree.

Avvertenze, dosaggi e controindicazioni

Mentre l’uso dell’origano come spezia alimentare è del tutto sicuro per la popolazione generale, occorre prestare attenzione all’olio essenziale puro:

Irritazione delle mucose: l’olio essenziale di origano è altamente concentrato e dermocaustico: non va mai assunto puro per via orale ma sempre opportunamente diluito in un olio vettore o miele, ed unicamente su indicazione medica o fitoterapica. Gravidanza ed età pediatrica: l’uso di integratori concentrati o dell’olio essenziale è sconsigliato nelle donne in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini al di sotto dei 6 anni. Pazienti allergici: chi soffre di allergie alle piante appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae / Labiatae (come menta, salvia, timo e basilico) deve prestare attenzione per il rischio di reattività crociata.

Studi e fonti scientifiche di riferimento