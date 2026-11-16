Alimentazione

Tisana al cardamomo contro raffreddore, tosse e nausea: benefici, ricetta e precauzioni

Questa spezia ha proprietà espettoranti, che aiutano a liberare l'organismo da muco e catarro, e favorisce la digestione

Foto di Redazione OK-Salute Redazione OK-Salute16 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 16 Novembre 2026
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I continui sbalzi termici mettono a dura prova la risposta immunitaria delle mucose respiratorie, favoriscono i malanni di stagione e, durante gli episodi influenzali o parainfluenzali, si accompagnano spesso a senso di spossatezza ed allo “stomaco sottosopra”. Per trovare sollievo sintomatico e garantire un’adeguata idratazione calda alle vie aeree, la tisana al cardamomo (Elettaria cardamomum) rappresenta un valido alleato della tradizione fitoterapica e nutraceutica.

Tisana al cardamomo contro tosse, congestione e raffreddore

semi di cardamomo
Tisana al cardamomo contro tosse, congestione e raffreddore – www.ok-salute.it

Originario delle foreste pluviali dell’India meridionale e dello Sri Lanka, il cardamomo verde è una spezia pregiata ricca di micronutrienti – tra cui vitamina C ed importanti sali minerali come potassio, magnesio e manganese – ma il suo reale valore funzionale risiede nell’elevata concentrazione di oli essenziali volatili, in particolare 1,8-cineolo (eucaliptolo), alfa-terpinile acetato e limonene.

  • Azione balsamica ed espettorante: l’1,8-cineolo esercita una spiccata azione fluidificante sulle secrezioni bronchiali, aiutando a liberare muco e catarro e favorendo la pervietà delle prime vie respiratorie in caso di raffreddore, rinite o tosse grassa.
  • Effetto antinfiammatorio ed antiossidante: i polifenoli ed i terpeni contenuti nei semi contribuiscono a lenire l’irritazione della mucosa faringea, alleviando il bruciore alla gola.

Proprietà digestive: sollievo da nausea, meteorismo e pesantezza

Oltre al supporto respiratorio, il cardamomo è tradizionalmente riconosciuto in fitoterapia per le sue proprietà eupeptiche e carminative, risultando particolarmente utile quando le virosi stagionali provocano inappetenza o disturbi gastrointestinali:

  • Contrasto a nausea e meteorismo: gli oli essenziali dei semi riducono gli spasmi della muscolatura liscia intestinale, attenuando il senso di nausea, i crampi addominali e la formazione di gas (meteorismo).
  • Stimolo alla digestione: le sostanze aromatiche stimolano fisiologicamente la secrezione salivare e la produzione dei succhi gastrici, facilitando lo svuotamento dello stomaco e combattendo la sensazione di pesantezza post-prandiale.

La ricetta corretta per preparare la tisana al cardamomo

Per preservare intatti gli oli essenziali volatili (che evaporerebbero se sottoposti a bollitura prolungata), è fondamentale seguire una preparazione accurata:

  1. Ingredienti: 4 o 5 baccelli interi di cardamomo verde (leggermente schiacciati con il dorso di un cucchiaio per aprire le capsule e liberare i semi scuri interni) e 300 ml di acqua.
  2. Infusione: portare l’acqua ad una temperatura di circa 85-90 °C (appena prima del bollore pieno) e versarla sui semi posti sul fondo di una tazza.
  3. Riposo: coprire immediatamente la tazza con un piattino per trattenere i vapori ricchi di principi attivi e lasciare in infusione per 5-7 minuti.
  4. Assunzione: filtrare e bere calda, idealmente due tazze al giorno (mattina e sera), eventualmente abbinando un cucchiaino di miele ad azione emolliente (da evitare sotto i 12 mesi di età).

Avvertenze, interazioni e sicurezza d’uso

PRECAUZIONI CLINICHE E FITOTERAPICHE: sebbene la tisana al cardamomo sia ben tollerata ed ottima per alleviare i sintomi lievi, non sostituisce in alcun modo le terapie mediche in caso di infezioni respiratorie severe, febbre alta persistente o complicanze batteriche. Inoltre, l’assunzione concentrata di cardamomo è sconsigliata a chi soffre di calcoli biliari (poiché stimola la contrazione della colecisti) o di reflusso gastroesofageo severo, e va valutata con il medico in gravidanza o in caso di terapia con farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti.

Studi e fonti scientifiche di riferimento

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