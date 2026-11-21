Una passeggiata al parco, un pranzo all’aperto o l’attesa alla fermata dell’autobus. Sono momenti della vita quotidiana in cui respirare aria libera dal fumo dovrebbe essere la normalità. Eppure, in molti luoghi pubblici, l’esposizione al fumo passivo e agli aerosol dei nuovi prodotti contenenti nicotina resta una possibilità concreta. Per questo, in Europa, si sta facendo strada un’idea più ampia di prevenzione: progettare città in cui gli spazi condivisi siano sempre meno esposti al fumo e al consumo di prodotti a base di nicotina.

Non si tratta soltanto di introdurre nuovi divieti, ma anche di cambiare il modo in cui si concepiscono gli ambienti urbani. Parchi giochi, aree sportive, spiagge, dehors e fermate dei mezzi pubblici diventano luoghi da proteggere, soprattutto per bambini, adolescenti e persone più vulnerabili. Una strategia che punta anche a rendere meno normale il gesto di fumare nella quotidianità.

Città senza nicotina: le nuove indicazioni dell’Europa

Un passo in questa direzione è arrivato nel dicembre 2024, quando il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione per ampliare gli spazi liberi dal fumo e dagli aerosol. L’indicazione riguarda non soltanto gli ambienti chiusi, ma anche numerosi luoghi all’aperto: parchi giochi, parchi divertimento, piscine, spiagge, zoo, aree esterne di ristoranti e bar, fermate dei mezzi pubblici e spazi frequentati da bambini e ragazzi.

La raccomandazione invita inoltre gli Stati membri a includere nelle misure di protezione anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato, non limitandosi quindi alle sigarette tradizionali. Non è un divieto europeo direttamente applicabile in tutti i Paesi, ma un orientamento comune che sollecita i governi a rafforzare le politiche di prevenzione.

La Dichiarazione di Milano: 10 azioni per città senza nicotina

La necessità di un intervento più ampio è al centro anche della Dichiarazione di Milano, un programma in dieci punti presentato durante la European Conference on Tobacco or Health e promosso con il contributo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). L’obiettivo è ambizioso: arrivare a città libere dal fumo e dalla nicotina e contribuire alla creazione di una Tobacco-Free Generation entro il 2040.

Il documento si rivolge alle istituzioni e propone una strategia che non si limita a estendere i divieti. Tra le azioni indicate ci sono:

estendere le aree senza fumo e aerosol agli spazi pubblici, sia al chiuso sia all’aperto, compresi parchi, scuole e strutture sanitarie;

e aerosol agli spazi pubblici, sia al chiuso sia all’aperto, compresi parchi, scuole e strutture sanitarie; applicare regole omogenee a sigarette tradizionali, sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato e nuovi dispositivi contenenti nicotina;

aumentare le tasse e i prezzi dei prodotti del tabacco e della nicotina non destinati a scopi terapeutici;

e della nicotina non destinati a scopi terapeutici; ridurre l’attrattiva e la disponibilità di questi prodotti, soprattutto tra i più giovani;

regolamentare la vendita attraverso licenze obbligatorie e limiti alla densità dei punti vendita;

rafforzare i controlli e prevedere sanzioni efficaci per chi non rispetta le regole;

e prevedere sanzioni efficaci per chi non rispetta le regole; integrare la lotta al tabagismo nelle politiche di sostenibilità urbana e ambientale, affrontando anche il problema dell’inquinamento provocato dai mozziconi;

garantire percorsi di supporto per smettere di fumare e promuovere la ricerca indipendente;

e promuovere la ricerca indipendente; proteggere le politiche sanitarie dalle interferenze dell’industria del tabacco;

rafforzare le direttive europee su tassazione, prodotti e pubblicità, eliminando le esenzioni che indeboliscono la prevenzione.

La dichiarazione arriva in un momento in cui l’Italia è chiamata a recuperare terreno. Secondo il Tobacco Control Scale, la classifica europea che valuta le politiche di contrasto al tabagismo, il nostro Paese è passato dal 18° posto del 2021 al 32° del 2025, perdendo 14 posizioni.

Milano e il divieto di fumare all’aperto

Tra le città italiane che hanno già introdotto misure più restrittive c’è proprio Milano. Dal 2021 il Comune ha avviato un percorso per limitare il fumo negli spazi esterni, estendendo progressivamente le restrizioni. Dal 1° gennaio 2025 è vietato fumare in tutte le aree pubbliche o a uso pubblico all’aperto, comprese strade e piazze, salvo che sia possibile mantenere una distanza di almeno dieci metri dalle altre persone.

La norma riguarda però i prodotti del tabacco: le sigarette elettroniche non sono comprese nel divieto. È una distinzione importante, soprattutto alla luce delle nuove indicazioni europee, che invitano a considerare anche gli aerosol dei dispositivi alternativi.

I primi dati di una ricerca del gruppo di Silvano Gallus dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri suggeriscono una riduzione del numero di fumatori nell’area urbana milanese rispetto ad altre province lombarde, più evidente dopo l’entrata in vigore del divieto del 2025. Si tratta, tuttavia, di risultati preliminari, che richiedono ulteriori analisi. Anche l’applicazione delle regole presenta alcune criticità, tra cui la difficoltà dei controlli e il numero limitato di sanzioni.

Francia, oltre 7.000 spazi senza tabacco

La Francia ha scelto di ampliare progressivamente gli Espaces sans tabac, aree in cui non è consentito fumare. Dal 1° luglio 2025 il divieto è stato esteso a diversi luoghi all’aperto: parchi e giardini pubblici, spiagge, aree di attesa dei viaggiatori, spazi esterni di biblioteche e impianti sportivi, oltre alle zone vicine a scuole e strutture frequentate da minori.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato da numerosi Comuni, spesso con il sostegno della Ligue contre le cancer. Secondo il Ministero della Salute francese, sul territorio nazionale sono stati istituiti oltre 7.000 spazi senza tabacco, tra parchi, spiagge, boschi e aree davanti alle scuole.

Cartelli e segnaletica rendono riconoscibili questi luoghi e aiutano a diffondere una nuova consuetudine: non fumare negli spazi condivisi, soprattutto dove sono presenti bambini e ragazzi. Anche in questo caso, però, il divieto di fumare non equivale automaticamente a un divieto generale di utilizzo delle sigarette elettroniche.

Catalogna, più di 150 spiagge senza fumo

Anche in Spagna esistono iniziative che uniscono tutela della salute e protezione ambientale. In Catalogna, il progetto delle platges sense fum coinvolge da anni diversi Comuni della costa, che hanno individuato spiagge o tratti di litorale in cui il consumo di tabacco è vietato oppure scoraggiato.

Secondo l’Agenzia di Salute Pubblica della Catalogna, nell’estate 2026 la rete comprende più di 150 spiagge e calette distribuite in oltre 30 Comuni. Tra queste ci sono anche diverse spiagge di Barcellona, come Nova Mar Bella, Llevant, Mar Bella, Bogatell, Nova Icària e Barceloneta.

L’obiettivo non è soltanto ridurre l’esposizione al fumo passivo, ma anche limitare l’abbandono dei mozziconi sulla sabbia. I filtri delle sigarette contengono plastica e altre sostanze inquinanti e possono diventare rifiuti persistenti nell’ambiente marino. Le spiagge senza fumo rappresentano quindi un esempio di prevenzione che riguarda sia la salute delle persone sia la qualità degli ecosistemi costieri.

In Italia una proposta per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

Accanto ai divieti negli spazi pubblici, un’altra strategia per contrastare il consumo riguarda il prezzo dei prodotti. In Italia AIOM, Fondazione AIOM, Fondazione AIRC e Fondazione Umberto Veronesi hanno promosso una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo.

La soglia delle 50.000 firme necessarie per presentare la proposta è stata raggiunta prima della scadenza prevista. L’iniziativa punta a rendere meno accessibili economicamente questi prodotti, soprattutto per i più giovani, e prevede che le risorse derivanti dall’aumento delle accise siano destinate a finalità di pubblico interesse, in particolare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La proposta dovrà ora seguire il proprio percorso istituzionale: il raggiungimento delle firme non significa che l’aumento sia già entrato in vigore.

Perché una città senza nicotina è una città più sana

Tutte queste iniziativa europei mostrano che qualcosa sta cambiando. La sfida, oggi, non consiste soltanto nel vietare di accendere una sigaretta in un parco o in una piazza. Significa intervenire anche sulla disponibilità dei prodotti, sulla loro promozione, sull’informazione rivolta ai giovani e sul sostegno a chi vuole smettere. Perché una città più sana non si costruisce solo con i divieti, ma anche creando condizioni che rendano più semplice non iniziare a fumare e liberarsi da una dipendenza.