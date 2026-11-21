Siamo di fronte a uno dei paradossi della medicina moderna: se oggi i pazienti con Hiv si trovano ad affrontare i tipici problemi della terza età – come l’ipertensione arteriosa, il diabete di tipo 2, l’ipercolesterolemia, le malattie cardiovascolari e l’aumento di peso – è perché finalmente hanno la possibilità di invecchiare. Insomma, è una buona notizia. Per decenni, il solo evocare la parola Hiv era associato a una condanna inesorabile, a uno stigma sociale paralizzante e a un rapido declino fisico. L’evoluzione della terapia antiretrovirale ha trasformato radicalmente questa realtà, convertendo un’infezione acuta e letale in una condizione cronica perfettamente gestibile che, se diagnosticata tempestivamente, assicura una quantità e una qualità di vita del tutto sovrapponibili a quelle della popolazione generale.

Tuttavia, questo straordinario traguardo pone la comunità scientifica di fronte a una nuova e complessa frontiera: imparare a gestire le comorbidità legate al fisiologico scorrere del tempo in un organismo che porta con sé una storia clinica particolare. La domanda fondamentale a cui l’infettivologia deve rispondere oggi non è più soltanto come neutralizzare il virus, ma come si invecchia con l’Hiv.

Hiv, oltre il 60% dei pazienti ha più di 50 anni

«L’epidemia di Hiv è stata al contempo una tragedia umana e uno dei più straordinari successi della storia della medicina», spiega la professoressa Antonella Castagna, primario dell’Unità di Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. «Oggi i pazienti che seguiamo hanno un’età media intorno ai 53-54 anni, il che significa che una quota rilevante ha ampiamente superato i 65 anni. Vivono una vita vicina alla normalità. La nostra priorità clinica si è spostata: non basta più inibire completamente la replicazione virale sotto la soglia di rilevabilità ematica, ma dobbiamo garantire anche un invecchiamento di qualità, prevenendo e trattando precocemente le patologie cardiovascolari, metaboliche e ossee».

I dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) confermano questa profonda trasformazione demografica: nel nostro Paese si stimano oltre 110 mila persone con Hiv seguite in modo continuativo dai centri clinici specializzati. Di queste, ben oltre il 60% ha superato i 50 anni d’età ed è in terapia antiretrovirale costante con una soppressione virologica in oltre il 95% dei casi. Sul fronte delle nuove diagnosi – circa 2.300-2.400 all’anno, con un’incidenza inferiore a quella dell’Europa occidentale – l’età media delle diagnosi si attesta intorno ai 40 anni. Tuttavia, permane la criticità delle diagnosi tardive: circa il 60% dei nuovi pazienti scopre di avere l’Hiv quando il sistema immunitario è già compromesso, a dimostrazione di come il virus rimanga a lungo silente

e di quanto sia ancora fondamentale promuovere il test di screening nella popolazione generale.

Perché l’Hiv può accelerare l’invecchiamento

Per quale motivo, se il virus è bloccato dai farmaci e la carica virale nel sangue risulta azzerata, il corpo di chi vive con l’Hiv va incontro a un rischio aumentato di malattie cardiovascolari e metaboliche? «Nella persona con infezione da Hiv si parla in medicina di premature aging o invecchiamento precoce», chiarisce la professoressa Castagna. «Anche in presenza di una risposta virologica eccellente, si va incontro alla cosiddetta immuno-attivazione cronica. Pur senza una replicazione virale evidente, riserve latenti del virus continuano a stimolare sottotraccia il sistema immunitario. Questo stato infiammatorio persistente e silente (che in medicina si chiama inflammaging), proseguendo per decenni, lavora “sotto coperta” favorendo l’insorgenza anticipata dei processi di aterosclerosi».

L’impatto dello stile di vita e dei farmaci

A questa infiammazione di fondo si sommano altri tre fattori determinanti: innanzitutto, i comportamenti e gli stili di vita passati o presenti, includendo una maggiore prevalenza storica di abitudini come il fumo di sigaretta, di coinfezione con l’epatite C (oggi curabile) o di consumo di sostanze stupefacenti. Poi ci sono il peso degli anni e la genetica, ossia i normali fattori di rischio legati all’età anagrafica. Infine, bisogna considerare l’impatto dei farmaci (vecchi e nuovi): se le molecole di prima generazione provocavano lipodistrofia (una condizione in cui si va incontro a una alterata distribuzione del peso corporeo) e alterazioni lipidiche severe (colesterolo cattivo e trigliceridi alti) alcune classi di farmaci di uso corrente (come gli inibitori dell’integrasi) richiedono un attento monitoraggio del peso corporeo per la loro tendenza a favorire un incremento ponderale.

Hiv e rischio cardiovascolare: negli over 40 si usano le statine in via preventiva

La gestione della terza età nel paziente con Hiv richiede un cambio di paradigma: la medicina non rincorre più la patologia quando si manifesta, ma gioca d’anticipo. «Il rischio cardiovascolare (infarto e ictus) nelle persone con Hiv», spiega l’esperta, «è stimato essere circa il doppio rispetto ai coetanei sieronegativi. Per questo motivo, le linee guida internazionali e italiane hanno recentemente recepito i risultati di studi clinici pietra miliare come lo studio Reprieve (Randomized Trial to Prevent Vascular Events in Hiv).

Oggi l’uso delle statine viene raccomandato in via preventiva nella maggior parte dei pazienti con Hiv sopra i 40 anni, anche in presenza di un rischio cardiovascolare stimato come “basso o moderato” per il quale nella popolazione generale non si prescriverebbero farmaci. L’introduzione della statina ha dimostrato di ridurre il rischio cardiovascolare di oltre il 35%, riducendo non solo i livelli di colesterolo Ldl, quello cattivo, ma anche lo stato infiammatorio dei vasi sanguigni».

Diabete, ipertensione e aumento di peso: cosa monitorare

L’irrigidimento delle pareti arteriose e la tendenza all’insulino-resistenza guidata dall’infiammazione cronica aumentano invece l’incidenza di ipertensione e diabete di tipo 2. «In questi casi si privilegia un monitoraggio metabolico e pressorio costante a ogni visita di controllo. I farmaci antipertensivi e i moderni ipoglicemizzanti o antidiabetici vengono selezionati ponendo estrema attenzione a evitare le interazioni farmacologiche con la terapia antiretrovirale, sfruttando molecole che non condividono le stesse vie metaboliche del fegato».

L’incremento ponderale del peso e l’obesità rappresentano una sfida emergente nella popolazione con Hiv in età avanzata, complicata dal fenomeno della “polypharmacy”, ossia l’assunzione simultanea di cinque o più farmaci per trattare le diverse patologie concomitanti. Secondo Antonella Castagna, «è opportuno che i medici effettuino una valutazione personalizzata della combinazione antiretrovirale, modificando le molecole laddove si evidenzi un impatto metabolico sfavorevole. Parallelamente, l’infettivologo rivede periodicamente l’intero schema terapeutico per ridurre le prescrizioni di farmaci non più necessari. A ciò si affianca la prescrizione di uno stile di

vita attivo e un piano nutrizionale strutturato per contrastare anche la sarcopenia, ovvero la perdita di massa muscolare tipica dell’invecchiamento».

Hiv e menopausa: perché aumenta il rischio di osteoporosi

Nelle donne con Hiv, l’arrivo della menopausa azzera la naturale protezione degli estrogeni nei confronti dell’apparato cardiovascolare e del tessuto osseo. Castagna avverte che «il rischio di osteoporosi e fratture spontanee aumenta significativamente, richiedendo un monitoraggio attento della densità minerale ossea (Moc) e l’eventuale integrazione di vitamina D o bisfosfonati. La Terapia Ormonale Sostitutiva (Tos) può essere impiegata in sicurezza, poiché non presenta interazioni critiche con i moderni antiretrovirali».

Memoria e concentrazione: gli effetti dell’Hiv sul cervello

Un aspetto fondamentale dell’invecchiare con l’Hiv riguarda il mantenimento delle funzioni cerebrali e del benessere psicologico. Se in passato le forme severe di demenza associate all’Hiv erano frequenti nelle fasi avanzate di malattia, oggi la sfida si è spostata su disturbi neurocognitivi sfumati e lievi. «L’azione combinata del virus latente nel sistema nervoso centrale, dell’infiammazione vascolare e del fisiologico invecchiamento cerebrale», spiega l’esperta, «può condurre a piccole deficienze nella memoria a breve termine, nella concentrazione o nella velocità di elaborazione dei pensieri.

A questo si aggiunge la persistenza di ansia e depressione, spesso alimentate dal cosiddetto “stigma interiorizzato” accumulato in decenni di malattia. La risposta della medicina moderna risiede nel monitoraggio neuropsicologico periodico, nell’incoraggiare la stimolazione cognitiva e nella scelta di farmaci antiretrovirali a elevata penetrazione nella barriera emato-encefalica».

Terapie long-acting: come funzionano i farmaci a lunga durata d’azione

Un capitolo a sé merita la rivoluzione tecnologica dei farmaci antiretrovirali a lunga durata d’azione (long-acting). La disponibilità di combinazioni iniettabili somministrate per via intramuscolare ogni due mesi (e in prospettiva con formulazioni semestrali) sta cambiando radicalmente la quotidianità dei pazienti. Secondo Antonella Castagna, «oltre a garantire un’ottima aderenza terapeutica sollevando il paziente dall’obbligo della pillola quotidiana – un aspetto cruciale nell’anziano che assume già molteplici terapie per altre patologie – la terapia long-acting elimina il “promemoria giornaliero” dell’infezione. Questo riduce l’ansia da prestazione e cancella lo stigma legato al doversi nascondere per assumere i farmaci in contesti sociali, lavorativi o familiari, migliorando la percezione complessiva della propria salute».

Invecchiare con l’Hiv: perché serve un approccio multidisciplinare

Invecchiare bene con l’Hiv richiede infine un’evoluzione organizzativa della sanità. L’infettivologo non può più rimanere un solista, ma deve trasformarsi nel direttore d’orchestra di una squadra multidisciplinare. «L’infettivologo del futuro deve dialogare costantemente con il cardiologo, il diabetologo, l’endocrinologo e il geriatra, senza mai dimenticare il ruolo chiave del medico di medicina generale e degli assistenti sociali», conclude la professoressa Castagna. «Avere sconfitto la mortalità per Hiv è stato un miracolo della scienza; ora la nostra missione è fare in modo che i decenni guadagnati dai nostri pazienti siano vissuti in piena salute, dignità e

benessere».

PrEP: la profilassi per prevenire l’infezione da Hiv

Se per chi vive con l’Hiv l’invecchiamento in salute rappresenta il grande traguardo della medicina moderna, sul fronte del contrasto alla diffusione del virus la svolta decisiva resta la PrEP, ossia la profilassi pre-esposizione. Consiste nell’assumere farmaci antiretrovirali da parte di persone sieronegative ad alto rischio di contagio e garantisce un’efficacia vicina al 100% nel prevenire l’infezione per via sessuale, a patto che venga assunta secondo le prescrizioni mediche (in modalità giornaliera oppure “on demand” prima e dopo i rapporti).

In Italia, la svolta culturale e clinica è arrivata con la decisione dell’Aifa di rendere la PrEP completamente gratuita e rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, erogabile attraverso i centri accreditati e quelli di malattie infettive. Un passaggio fondamentale che ha rimosso le barriere economiche, favorendo uno screening costante anche per le altre infezioni sessualmente trasmissibili, intercettate precocemente grazie ai controlli periodici previsti dal protocollo.

Oltre alle pillole tradizionali, l’orizzonte della prevenzione sta vivendo un’ulteriore rivoluzione anche in questo caso grazie alle formulazioni long-acting: l’introduzione di farmaci iniettabili a lunga durata d’azione (come il cabotegravir, somministrato ogni due mesi), elimina la necessità della gestione quotidiana e garantisce una protezione efficace e continua, destinata a ridurre significativamente i tassi di trasmissione e il carico epidemico sul sistema sanitario nei prossimi decenni.