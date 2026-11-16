Sei stanco e non riesci a concentrarti? Prova a spegnere la luce per 30 secondi

A chi non è mai capitato di rileggere più volte lo stesso documento senza riuscire ad afferrarne il contenuto, di perdere il filo di un ragionamento o di impiegare molto più tempo del previsto per finire un lavoro? Mantenere l’attenzione a lungo, soprattutto durante un’attività che richiede una certa concentrazione, può essere difficile per chiunque. Eppure, recuperare la lucidità potrebbe essere più facile del previsto. Secondo una recente ricerca, infatti, una pausa di 30 secondi durante la quale si spegne la luce della lampada sulla scrivania potrebbe aiutare a ritrovare il focus.

Spegnere la luce per 30 secondi, cosa ha scoperto lo studio

A indagare il ruolo delle pause “al buio” sulla capacità di mantenere l’attenzione è stato uno studio pubblicato sulla rivista Lighting Research & Technology.

I ricercatori hanno coinvolto 25 partecipanti, invitandoli a svolgere attività cognitive per 45 minuti in due diverse condizioni di illuminazione. Nel primo caso, la luce della postazione è rimasta accesa per tutta la durata dell’esperimento. Nel secondo, invece, è stata spenta per 30 secondi ogni 9 minuti e mezzo. Per confrontare le due situazioni, gli studiosi hanno misurato il cosiddetto Concentration Time Ratio (CTR), un indicatore che esprime il tempo trascorso in uno stato di concentrazione rispetto alla durata complessiva dell’attività.

Dai risultati è emerso che il CTR era più elevato quando venivano introdotte brevi interruzioni con spegnimento delle luci artificiali. Anche le valutazioni soggettive dei partecipanti hanno confermato l’effetto positivo di questi break al buio: al termine, infatti, tutti i volontari avvertivano una maggiore sensazione di freschezza mentale, senza percepire gli stop come un ostacolo allo svolgimento del compito.

La ricerca, quindi, suggerisce che modificare per pochi istanti le condizioni di illuminazione potrebbe essere una strategia interessante per sostenere l’attenzione durante le attività intellettuali prolungate. Non dimostra, tuttavia, che spegnere la luce per 30 secondi migliori la concentrazione in qualsiasi circostanza. Si tratta, infatti, di un esperimento di laboratorio, condotto su un campione limitato, i cui risultati dovranno essere verificati da ulteriori studi.

Perché la concentrazione diminuisce quando lavoriamo a lungo?

L’attenzione è una risorsa limitata che richiede un impegno cognitivo costante, per cui è fisiologico che dopo un certo periodo di tempo inizi a calare. Il cervello deve selezionare le informazioni rilevanti, ignorare le distrazioni, tenere e mente gli obiettivi e controllare le risposte. Quando questo lavoro si protrae a lungo senza interruzioni, può comparire una condizione di affaticamento mentale, accompagnata da una maggiore difficoltà a restare focalizzati.

A contribuire al calo di attenzione possono essere anche fattori esterni, come rumori, messaggi, notifiche, interruzioni frequenti e stimoli visivi che richiamano continuamente l’interesse. Le difficoltà possono accentuarsi quando si è già stanchi, si devono affrontare attività monotone o poco stimolanti oppure si attraversa un periodo particolarmente impegnativo sul piano personale o lavorativo.

In queste condizioni, anche compiti semplici possono richiedere uno sforzo maggiore e la mente può tendere più facilmente a distrarsi.

Micro-pause, perché anche pochi secondi di interruzione possono essere utili

Al di là della particolare strategia studiata dai ricercatori, concedersi brevi pause durante il lavoro o l’attività intellettuale può aiutare a gestire meglio la fatica mentale. Infatti, permette di cambiare stimoli, allentare la tensione e riprendere il compito con una sensazione di maggiore freschezza. Per godere di questi benefici, non è necessario dedicarsi a rituali complicati. Può essere sufficiente:

alzarsi dalla sedia e camminare qualche passo, anche solo per raggiungere un’altra stanza;

e camminare qualche passo, anche solo per raggiungere un’altra stanza; distogliere lo sguardo dallo schermo , osservando per qualche istante ciò che accade fuori dalla finestra o un punto lontano;

, osservando per qualche istante ciò che accade fuori dalla finestra o un punto lontano; sciogliere le tensioni muscolari , facendo qualche movimento dolce con spalle, collo e gambe;

, facendo qualche movimento dolce con spalle, collo e gambe; bere un bicchiere d’acqua o una tisana, approfittando dell’interruzione per idratarsi;

un bicchiere d’acqua o una tisana, approfittando dell’interruzione per idratarsi; respirare lentamente, inspirando dal naso ed espirando con calma, senza forzare il ritmo.

Può essere utile anche ridurre le fonti di distrazione: silenziare le notifiche, chiudere le schede non necessarie sul computer e, quando possibile, allontanarsi per qualche minuto da rumori e sollecitazioni.

Come allenare la concentrazione

Anche alcune abitudini quotidiane possono aiutare a gestire meglio il carico mentale, limitare le distrazioni e mantenere più facilmente l’attenzione. Eccone alcune efficaci.