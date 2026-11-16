Sei odori insoliti che potrebbero rivelare un problema di salute nascosto

Che si tratti dell’odore salato del sudore dopo un allenamento intenso o dell’alito pesante al risveglio, gli odori prodotti dal nostro corpo possono offrire indizi preziosi sul nostro stato di salute, sul metabolismo e sulle abitudini quotidiane. In alcuni casi, questi segnali possono rivelarsi decisamente sorprendenti.

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica Scientific Reports ha ad esempio scoperto che l’analisi tramite tampone dell’ombelico può catturare odori corporei utili a identificare i primi segnali di patologie come il Parkinson, il lieve deterioramento cognitivo e il Covid-19. I ricercatori hanno scelto l’ombelico, insieme alle narici e all’orecchio esterno, considerandoli veri e propri “serbatoi di odori”, ovvero zone in cui le fragranze naturali hanno meno probabilità di essere mascherate da deodoranti, profumi o altre sostanze chimiche esterne.

Ma cosa possono indicarci esattamente le variazioni dell’odore corporeo e quando è necessario consultare uno specialista?

Alito fruttato o simile all’acetone

Un alito leggermente fruttato o simile al solvente per unghie può derivare dal digiuno, da diete a bassissimo contenuto di carboidrati o da un esercizio fisico intenso. Tutte queste condizioni spingono l’organismo a bruciare i grassi per produrre energia, generando chetoni che conferiscono all’alito questo odore caratteristico.

Sebbene possa trattarsi di una normale risposta fisiologica a un cambio di alimentazione, un odore fruttato molto marcato può rappresentare un campanello d’allarme per il diabete non controllato. Quando il corpo non riesce a utilizzare correttamente il glucosio, scompone i grassi e produce chetoni. Nella chetoacidosi diabetica, che costituisce un’emergenza medica, l’alito ha un odore nettamente fruttato ed è spesso accompagnato da sete eccessiva, minzione frequente, nausea, dolore addominale, respirazione accelerata e sonnolenza. In presenza di questi sintomi, soprattutto nelle persone diabetiche, è fondamentale ricorrere immediatamente alle cure d’emergenza per evitare gravi complicazioni come disidratazione severa, danni renali o perdita di coscienza.

Alitosi persistente

Nella maggior parte dei casi l’alito cattivo è legato a fattori comuni come scarsa igiene orale, gengiviti, carie, secchezza delle fauci, fumo o determinati cibi. Se però l’alitosi è persistente e molto intensa, potrebbe nascondere un’infezione orale come un ascesso, una parodontite avanzata, un’infezione post-estrazione o un’infiammazione di tonsille e seni paranasali. Anche i tonsilloliti – piccoli depositi calcificati nelle fessure delle tonsille – sono spesso responsabili di un odore sgradevole.

A volte l’origine va cercata al di fuori della bocca. Un alito cronicamente acido può essere associato alla malattia da reflusso gastroesofageo, spesso accompagnata da bruciore di stomaco, tosse cronica o mal di gola. L’esperto sconsiglia di abusare di mentine o collutori aggressivi (specie quelli a base alcolica, che seccano la bocca peggiorando la situazione), poiché mascherano temporaneamente il problema ritardando la diagnosi: se una buona igiene orale non basta, il dentista è il primo specialista a cui rivolgersi.

Odori insoliti: urine dall’odore forte e sgradevole

Un’infezione delle vie urinarie non si manifesta soltanto con bruciore durante la minzione, stimolo frequente o urine torbide. Anche un cambiamento evidente dell’odore può essere un indizio. Se l’urina ha un odore particolarmente forte e sgradevole, potrebbe indicare un’infezione in corso, poiché la proliferazione batterica altera la composizione del liquido.

Tuttavia, un odore intenso da solo non è sempre sinonimo di malattia: disidratazione, determinati alimenti, farmaci e integratori possono influenzarlo temporaneamente. Gli esperti raccomandano di bere abbondanti quantità d’acqua, specie con il caldo o durante l’attività fisica, per mantenere le urine chiare e inodori. Se il problema persiste nonostante una corretta idratazione o si accompagna a dolore e torbidità, è consigliabile consultare un medico.

Odori insoliti: cambiamenti improvvisi nell’odore del sudore

L’odore del sudore varia naturalmente in base a temperatura, ormoni, attività fisica e abitudini. Tuttavia, cambiamenti improvvisi o persistenti meritano un approfondimento medico. Sudorazioni notturne regolari, ad esempio, possono essere collegate a ipertiroidismo, squilibri ormonali o infezioni, specialmente se accompagnate da febbre persistente o perdita di peso inspiegabile. Esiste inoltre una condizione specifica caratterizzata da sudorazione eccessiva, nota come iperidrosi.

Un cambiamento nell’odore corporeo generale può talvolta essere il segno di un disturbo metabolico o d’organo sottostante, incluse malattie del fegato o dei reni. Si consiglia un controllo medico soprattutto se il fenomeno persiste nonostante una corretta igiene e si associa a stanchezza estrema o alterazioni intestinali e urinarie.

Odore vaginale simile al pesce

Le variazioni dell’odore intimo non sono sempre motivo di preoccupazione e possono talvolta essere del tutto normali. Gli estrogeni e il progesterone prodotti dalle ovaie influenzano l’intera area genitale e le secrezioni, rendendo fisiologiche alcune oscillazioni olfattive.

Un odore decisamente simile al pesce può tuttavia segnalare una vaginosi batterica, una condizione comune causata da uno squilibrio della flora batterica naturale. Quando una paziente presenta questo sintomo, significa che il pH vaginale si è alterato e vengono prodotti composti chimici chiamati ammine volatili. L’odore può accentuarsi dopo i rapporti sessuali o durante il ciclo mestruale e richiede generalmente un trattamento antibiotico prescritto dal medico (come metronidazolo o clindamicina). Gli esperti sottolineano inoltre che sintomi persistenti come il prurito vanno sempre verificati, per non confondere con un’infezione altre problematiche dermatologiche, come l’eczema vulvare.

Odore di pesce su tutto il corpo

A differenza dell’odore localizzato della vaginosi batterica, un persistente odore di pesce emanato da più parti del corpo – attraverso sudore, urina, salive e alito – può essere il sintomo di una rara condizione metabolica chiamata trimetilaminuria, nota anche come “sindrome dell’odore di pesce”.

Si verifica quando la trimetilammina si accumula nell’organismo perché un enzima epatico, a causa di una mutazione genetica, non riesce a convertirla in una sostanza inodore (esiste anche una forma secondaria legata ad alterazioni dei batteri intestinali). I sintomi tendono a fluttuare, accentuandosi in concomitanza con il ciclo mestruale, lo stress emotivo, l’esercizio fisico o le infezioni. La diagnosi avviene tramite un test delle urine e, pur non esistendo una cura definitiva, la condizione può essere gestita riducendo nella dieta gli alimenti ricchi di trimetilammina o colina – come pesce di mare, crostacei, tonno, pesce spada, fegato e tuorli d’uovo – ed eventualmente ricorrendo a cicli mirati di antibiotici sotto controllo medico.

Odori insoliti: fonti e approfondimenti