La tua cacca ha un odore insolito? Ecco cosa rivelano 7 odori differenti sulla tua salute

Nessuno si aspetta che le proprie feci profumino di violette. Tuttavia, in alcuni giorni l’odore prodotto in bagno può essere particolarmente penetrante: acido, di uova marce, metallico o semplicemente insopportabile.

Nella maggior parte dei casi, un episodio isolato non deve destare preoccupazione. Come spiegano gli esperti la composizione dei pasti e la velocità con cui il cibo attraversa l’apparato digerente influenzano direttamente gli odori intestinali. I segnali diventano clinicamente rilevanti quando il cambiamento di odore persiste nel tempo.

Dalle intolleranze alimentari alle infezioni batteriche, fino all’eccesso di integratori, ecco cosa significano sette odori specifici e come comportarsi.

1. Odore acido o inacidito

Se noti un odore acido dopo essere stato in bagno, la causa potrebbe risiedere nel consumo di latticini come formaggi, latte o yogurt.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients, si stima che circa una persona su tre a livello globale soffra di intolleranza al lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte vaccino.

L’intolleranza al lattosio si verifica quando l’organismo non produce una quantità sufficiente di lattasi, l’enzima necessario per scindere il lattosio. Quando il lattosio non digerito raggiunge il colon, la flora batterica lo fermenta, producendo gonfiore, flatulenza dall’odore acido, diarrea e fastidio addominale.

Come intervenire: un test del respiro (breath test) permette di diagnosticare con certezza l’intolleranza. In alternativa, è possibile sospendere il consumo di lattosio per una o due settimane per verificare l’attenuazione dei sintomi. Formaggi stagionati e yogurt sono generalmente più tollerati.

2. Odore improvvisamente fetido o nauseabondo

Un cambiamento improvviso verso un odore estremamente sgradevole è un segnale tipico di un’infezione gastrointestinale.

Gli esperti chiariscono che le infezioni da batteri come Salmonella, E. coli o Campylobacter, oppure da parassiti come Giardia, alterano drasticamente l’odore delle feci. La trasmissione avviene solitamente tramite acqua o cibo contaminati.

Come intervenire: le infezioni batteriche lievi tendono a risolversi spontaneamente in pochi giorni. La priorità assoluta è mantenere una corretta idratazione. Le infezioni parassitarie o i casi batterici più gravi richiedono invece una terapia farmacologica prescritta dal medico.

3. Odore di putrefazione

Se l’odore ricorda la decomposizione, la causa potrebbe risiedere in una scelta di alimentazione apparentemente salutare: gli dolcificanti artificiali.

I principali responsabili sono i polioli come sorbitolo, mannitolo e xilitolo, ampiamente utilizzati in gomme da masticare senza zucchero, snack proteici, biscotti e bevande “diet”. L’intestino tenue fatica ad assorbire questi dolcificanti. Di conseguenza, arrivano intatti nel crasso, dove vengono fermentati dai batteri intestinali. Questo processo genera un eccesso di gas dall’odore pungente, spesso accompagnato da gonfiore o feci molli.

Come intervenire: ridurre il consumo di prodotti contenenti dolcificanti per una settimana consente di verificare se l’odore torna alla normalità.

4. Odore acre o pungente

Un odore acre e particolarmente intenso si associa frequentemente alla stipsi (stitichezza). Se si evacuano feci meno di tre volte a settimana, o se le feci appaiono secche, dure e difficili da espellere, si rientra nei parametri della stitichezza, un disturbo censito con frequenza dai sistemi sanitari.

Il meccanismo: quando si è stitici, le feci stazionano più a lungo nel tratto intestinale. Questo prolungato tempo di permanenza favorisce una fermentazione maggiore, intensificando l’odore dei gas e dell’evacuazione.

quando si è stitici, le feci stazionano più a lungo nel tratto intestinale. Questo prolungato tempo di permanenza favorisce una fermentazione maggiore, intensificando l’odore dei gas e dell’evacuazione. Come intervenire: aumentare gradualmente l’apporto di fibre (cereali integrali, legumi, frutta e verdura) e incrementare l’assunzione giornaliera di acqua.

5. Odore metallico

Un odore con una spiccata nota metallica è spesso legato all’assunzione impropria di integratori alimentari, in particolare dosi elevate di ferro o vitamina C. L’organismo può assorbire solo una quantità limitata di ferro o vitamina C per volta. La quota non assorbita prosegue lungo il tubo digerente, alterando l’equilibrio chimico delle feci e conferendo loro un caratteristico odore metallico o scuro.

Un eccesso di vitamina C può inoltre irritare la mucosa intestinale e accelerare il transito, provocando feci molli e dall’odore acido.

Come intervenire: consultare il proprio medico per effettuare esami del sangue mirati ed evitare il fai-da-te con integratori ad alto dosaggio.

6. Odore di zolfo

Un odore forte che ricorda lo zolfo, accompagnato da metagassosi intensi, può derivare da un’incapacità dell’intestino tenue di assorbire il fruttosio (zucchero naturale presente in frutta, miele e alcune verdure) o da una sensibilità al glutine.

Quando il fruttosio non viene assorbito correttamente, passa nel colon dove i batteri lo fermentano, producendo gas sulfurei, distensione addominale e diarrea. Sintomi analoghi si riscontrano nelle sensibilità al glutine (presente in pane, pasta, birra e cibi industriali).

7. Odore di uova marce

L’odore caratteristico di uova marce è generato dalla scomposizione degli amminoacidi solforati presenti nelle proteine animali (come carne di pollo e uova).

Quando questi elementi vengono metabolizzati nell’intestino, producono idrogeno solforato, responsabile dell’odore acre. Un apporto proteico sproporzionato rispetto alle fibre o l’uso massiccio di barrette e beveroni proteici – spesso ricchi anche di lattosio o dolcificanti – accentua notevolmente il fenomeno.

Quando consultare il medico

Mentre una variazione temporanea è legata alla dieta, è consigliabile prenotare un controllo medico se il cambiamento d’odore si protrae per più di due settimane o se si accompagna a:

Presenza di sangue nelle feci (rosso vivo o scuro)

Perdita di peso involontaria

Dolori addominali persistenti o febbre

Alternanza marcata tra diarrea e stitichezza