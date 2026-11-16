Salute

La rivoluzione della cardiochirurgia: meno dolore, ripresa lampo e chirurgia con il robot

Il dottor Alfonso Agnino, Responsabile di Cardiochirurgia all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo, traccia la mappa della medicina del cuore: dalle tecniche mininvasive alla ricostruzione "sartoriale" delle valvole, fino al recupero pieno della vita privata e agli interventi operati a migliaia di chilometri di distanza

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco16 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 16 Novembre 2026
3 minuti di lettura
un'équipe di cardiochirurghi al lavoro in sala operatoria
La rivoluzione della cardiochirurgia: meno dolore, ripresa lampo e chirurgia con il robot - www.ok-salute.it

La cardiochirurgia vive una delle stagioni di più profondo rinnovamento della sua storia. Le tecniche operative, l’approccio umano al paziente e le tecnologie digitali stanno convergendo verso un unico grande obiettivo: curare le patologie del cuore riducendo al minimo il trauma fisico e psicologico, garantendo al contempo un ritorno rapido a una qualità di vita eccellente.

Attraverso un articolato percorso divulgativo condotto con il supporto del dottor Alfonso Agnino, Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, emerge la fotografia nitida di una disciplina medica proiettata nel futuro.

Per decenni, l’operazione al cuore è stata sinonimo di sternotomia medianica, ovvero il taglio dell’osso sternale necessario per accedere al mediastino. Pur rimanendo una tecnica fondamentale e insostituibile per patologie complesse, l’avvento della cardiochirurgia robotica ha aperto scenari inediti con micro-accessi intercostali di appena un centimetro, dolorabilità ridotta e degenze ospedaliere abbattute a pochissimi giorni.

Riparazione valvolare sartoriale e scelte coronariche

Un capitolo centrale della cardiochirurgia moderna riguarda il trattamento delle patologie valvolari, in particolare dell’insufficienza mitralica derivante dal prolasso della valvola mitrale (condizione congenita che interessa il 2-3% della popolazione). Di fronte a una valvola sfilacciata o scompensata, la filosofia chirurgica d’elezione non è la sostituzione con una protesi artificiale, ma la sua riparazione ricostruttiva.

Ispirandosi alla grande scuola chirurgica francese, il dottor Agnino definisce questo lavoro come un’opera di alta “sartoria chirurgica”. Riparare, cucire e riadattare i foglietti valvolari o le corde tendinee originali permette di conservare il “pilastro” strutturale del cuore, preservando l’architettura del ventricolo sinistro. Analogamente, nella cura delle ostruzioni coronariche, la decisione tra stent ed emodinamica oppure bypass chirurgico viene presa sulla base di rigorose linee guida: nei pazienti diabetici o in presenza di malattie complesse a carico di tre o più vasi sanguigni, il bypass chirurgico si conferma la soluzione più sicura e duratura nel tempo.

La cura psicologica, la vita di coppia e la tele-chirurgia

La cardiochirurgia di successo non si limita a riparare la struttura meccanica del cuore; essa si prende cura della persona nella sua totalità. L’ansia pre-operatoria e la depressione post-operatoria possono condizionare negativamente i tempi di guarigione; per questo motivo l’empatia del chirurgo e il dialogo trasparente rappresentano il primo indispensabile atto terapeutico.

Una volta completata la guarigione, il messaggio della medicina è di grande speranza: la vita dopo l’intervento non solo torna normale, ma diventa migliore. I pazienti operati possono tornare a praticare sport ad alto livello (inclusi sport d’endurance come il triathlon), affrontare gravidanze in sicurezza e riprendere una piena vita intima di coppia, previo consulto medico per l’uso di eventuali farmaci vasoattivi. La frontiera più avanzata della disciplina è infine rappresentata dalla telechirurgia robotica ad altissima velocità. Sfruttando la fibra ottica, i sistemi 5G e l’intelligenza artificiale, i cardiochirurghi possono oggi operare a distanza, manovrando da una consolle remota i bracci robotici situati in ospedali lontani migliaia di chilometri, ponendo le basi per un’effettiva democratizzazione globale delle cure.

Fonti scientifiche e riscontri internazionali

Tutti gli aspetti clinici, tecnologici e procedurali trattati dal dottor Alfonso Agnino trovano piena conferma nelle principali linee guida e nella letteratura medica internazionale:

  1. Mininvasività e Robotica: le raccomandazioni ufficiali della European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) indicano le tecniche robotiche e mininvasive come approccio primario raccomandato nei centri ad alto volume per il trattamento della valvola mitrale.
  2. Scelta tra Stent e Bypass: i dati consolidati dei grandi trial clinici (SYNTAX, FREEDOM) consultabili sul The New England Journal of Medicine (NEJM) confermano la superiorità del bypass nei pazienti diabetici e multivasali.
  3. Riparazione Valvolare Mitralica: le linee guida della American Heart Association (AHA) definiscono la riparazione “sartoriale” come l’intervento con i migliori tassi di sopravvivenza a lungo termine.
  4. Prevenzione Aortica e Screening: le linee guida internazionali sulla patologia aortica pubblicate su Circulation stabiliscono a 5,0-5,5 cm la soglia di rischio per l’intervento sull’aneurisma dell’aorta ascendente.
  5. Attività Sessuale e Cardiochirurgia: le raccomandazioni dellAmerican Heart Association (Sexual Activity and Cardiovascular Disease) consultabili sul portale dell’AHA Scientific Statements confermano la sicurezza del ritorno alla vita di coppia, evidenziando le cautele farmacologiche necessarie nei pazienti rivascolarizzati.

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco16 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 16 Novembre 2026
3 minuti di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

mix di pillole con metro da sarta

Sospendere i farmaci dimagranti raddoppia il rischio di infarto e ictus nei pazienti con diabete di tipo 2: lo studio

16 Novembre 2026
un medico spiega la situazione della prostata a un paziente

Prostata ingrandita (IPB): il prof. Porreca spiega la svolta delle tecniche endoscopiche e robotiche

13 Novembre 2026
paola barale

Tumore alla gola da HPV: il caso di Paola Barale, i sintomi da non ignorare e come funziona la protonterapia

13 Novembre 2026
un uomo con acufene si porta una mano sull'orecchio

Acufene (tinnitus), il prof. Cianfone: «Ecco quali sono le terapie efficaci»

13 Novembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio