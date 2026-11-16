La cardiochirurgia vive una delle stagioni di più profondo rinnovamento della sua storia. Le tecniche operative, l’approccio umano al paziente e le tecnologie digitali stanno convergendo verso un unico grande obiettivo: curare le patologie del cuore riducendo al minimo il trauma fisico e psicologico, garantendo al contempo un ritorno rapido a una qualità di vita eccellente.
Attraverso un articolato percorso divulgativo condotto con il supporto del dottor Alfonso Agnino, Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, emerge la fotografia nitida di una disciplina medica proiettata nel futuro.
Per decenni, l’operazione al cuore è stata sinonimo di sternotomia medianica, ovvero il taglio dell’osso sternale necessario per accedere al mediastino. Pur rimanendo una tecnica fondamentale e insostituibile per patologie complesse, l’avvento della cardiochirurgia robotica ha aperto scenari inediti con micro-accessi intercostali di appena un centimetro, dolorabilità ridotta e degenze ospedaliere abbattute a pochissimi giorni.
In questo articolo
Riparazione valvolare sartoriale e scelte coronariche
Un capitolo centrale della cardiochirurgia moderna riguarda il trattamento delle patologie valvolari, in particolare dell’insufficienza mitralica derivante dal prolasso della valvola mitrale (condizione congenita che interessa il 2-3% della popolazione). Di fronte a una valvola sfilacciata o scompensata, la filosofia chirurgica d’elezione non è la sostituzione con una protesi artificiale, ma la sua riparazione ricostruttiva.
Ispirandosi alla grande scuola chirurgica francese, il dottor Agnino definisce questo lavoro come un’opera di alta “sartoria chirurgica”. Riparare, cucire e riadattare i foglietti valvolari o le corde tendinee originali permette di conservare il “pilastro” strutturale del cuore, preservando l’architettura del ventricolo sinistro. Analogamente, nella cura delle ostruzioni coronariche, la decisione tra stent ed emodinamica oppure bypass chirurgico viene presa sulla base di rigorose linee guida: nei pazienti diabetici o in presenza di malattie complesse a carico di tre o più vasi sanguigni, il bypass chirurgico si conferma la soluzione più sicura e duratura nel tempo.
La cura psicologica, la vita di coppia e la tele-chirurgia
La cardiochirurgia di successo non si limita a riparare la struttura meccanica del cuore; essa si prende cura della persona nella sua totalità. L’ansia pre-operatoria e la depressione post-operatoria possono condizionare negativamente i tempi di guarigione; per questo motivo l’empatia del chirurgo e il dialogo trasparente rappresentano il primo indispensabile atto terapeutico.
Una volta completata la guarigione, il messaggio della medicina è di grande speranza: la vita dopo l’intervento non solo torna normale, ma diventa migliore. I pazienti operati possono tornare a praticare sport ad alto livello (inclusi sport d’endurance come il triathlon), affrontare gravidanze in sicurezza e riprendere una piena vita intima di coppia, previo consulto medico per l’uso di eventuali farmaci vasoattivi. La frontiera più avanzata della disciplina è infine rappresentata dalla telechirurgia robotica ad altissima velocità. Sfruttando la fibra ottica, i sistemi 5G e l’intelligenza artificiale, i cardiochirurghi possono oggi operare a distanza, manovrando da una consolle remota i bracci robotici situati in ospedali lontani migliaia di chilometri, ponendo le basi per un’effettiva democratizzazione globale delle cure.
Fonti scientifiche e riscontri internazionali
Tutti gli aspetti clinici, tecnologici e procedurali trattati dal dottor Alfonso Agnino trovano piena conferma nelle principali linee guida e nella letteratura medica internazionale:
- Mininvasività e Robotica: le raccomandazioni ufficiali della European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) indicano le tecniche robotiche e mininvasive come approccio primario raccomandato nei centri ad alto volume per il trattamento della valvola mitrale.
- Scelta tra Stent e Bypass: i dati consolidati dei grandi trial clinici (SYNTAX, FREEDOM) consultabili sul The New England Journal of Medicine (NEJM) confermano la superiorità del bypass nei pazienti diabetici e multivasali.
- Riparazione Valvolare Mitralica: le linee guida della American Heart Association (AHA) definiscono la riparazione “sartoriale” come l’intervento con i migliori tassi di sopravvivenza a lungo termine.
- Prevenzione Aortica e Screening: le linee guida internazionali sulla patologia aortica pubblicate su Circulation stabiliscono a 5,0-5,5 cm la soglia di rischio per l’intervento sull’aneurisma dell’aorta ascendente.
- Attività Sessuale e Cardiochirurgia: le raccomandazioni dell‘American Heart Association (Sexual Activity and Cardiovascular Disease) consultabili sul portale dell’AHA Scientific Statements confermano la sicurezza del ritorno alla vita di coppia, evidenziando le cautele farmacologiche necessarie nei pazienti rivascolarizzati.