Flirtare non è semplice. Quando una persona ci piace può capitare di sentirsi nervosi, diventare impacciati o ripensare più volte a un messaggio prima di inviarlo. Eppure, queste piccole esitazioni non sono necessariamente un ostacolo alla nascita di una relazione. Anzi, per molti giovani possono rendere un approccio più spontaneo e autentico, a volte persino più attraente.

È quanto emerge da una ricerca di Hinge, l’app di dating pensata per favorire la nascita di relazioni significative. Secondo i dati raccolti, il 65% degli utenti della Gen Z preferisce una persona che flirta in modo un po’ goffo, ma mostra chiaramente il proprio interesse, rispetto a chi appare sicuro di sé e disinvolto, ma lascia dubbi sulle proprie intenzioni.

Perché si flirta

Le ragioni alla base di un flirt possono essere molto diverse. Secondo David Dryden Henningsen, professore alla Northern Illinois University, sono sei i motivi principali che spingono le persone a flirtare:

il desiderio sessuale;

il divertimento;

la curiosità di esplorare una possibile relazione;

la volontà di migliorare;

l’intimità all’interno di un rapporto già esistente;

il bisogno di rafforzare la propria autostima;

ragioni strumentali, come ottenere qualcosa dall’altra persona.

Se fino a poco tempo fa si riteneva che la sicurezza in se stessi e una certa spavalderia fossero le qualità indispensabili per flirtare, qualcosa sembra essere cambiando, almeno tra le nuove generazioni. Oggi, infatti, sembra contare soprattutto l’autenticità: mostrarsi per quello che si è, senza costruire un personaggio per fare colpo. Anche perché, quando si flirta, una delle regole fondamentali è non fingere e non prendere in giro l’altra persona, soprattutto se l’intenzione è quella di sedurla.

Perché flirtare da impacciati può essere attraente

Sentirsi a disagio quando si cerca di conquistare qualcuno è piuttosto comune. La paura di non piacere, di dire qualcosa di sbagliato o di esporsi troppo può rendere difficile anche il più semplice tentativo di avvicinamento. Eppure, secondo Moe Ari Brown, Love and Connection Expert di Hinge e terapeuta certificato, non è necessario eliminare completamente il nervosismo per risultare attraenti. Ci sono quattro motivi per cui un flirt un po’ goffo, ma accompagnato da un interesse evidente, può funzionare.

Quando si flirta, anche l’altra persona può essere nervosa

Uno degli errori più comuni è pensare che l’altra persona osservi e giudichi ogni nostra esitazione. In realtà, potrebbe essere altrettanto impegnata a gestire le proprie insicurezze. Quando siamo attratti da qualcuno, tendiamo a concentrarci su ogni dettaglio: una frase pronunciata male, un sorriso imbarazzato o un messaggio che abbiamo riscritto più volte.

I dati di Hinge mostrano che l’84% degli utenti della Gen Z riscrive almeno occasionalmente i propri messaggi quando flirta. Un segnale di quanto il timore di non trovare le parole giuste sia condiviso. Ricordarsi che anche l’altra persona potrebbe sentirsi insicura aiuta a ridimensionare il problema e ad affrontare il corteggiamento con maggiore serenità.

Fare il primo passo trasmette sicurezza

Anche quando ci sentiamo impacciati, il nostro comportamento può comunicare più sicurezza di quanto immaginiamo. Cercare lo sguardo di qualcuno, sorridere, fare una battuta o chiedere il numero di telefono sono gesti che dimostrano interesse e disponibilità a mettersi in gioco.

Secondo Brown, mentre siamo concentrati sul nostro nervosismo, l’altra persona potrebbe notare soprattutto il coraggio di aver fatto il primo passo. Non occorre quindi aspettare di sentirsi completamente sicuri prima di avvicinare qualcuno: a volte, agire nonostante l’imbarazzo è già una dimostrazione di fiducia in se stessi.

La paura del rifiuto può compromettere il flirt

Per paura di essere rifiutati, può capitare di nascondere quello che proviamo. Si risponde con distacco, si evitano i complimenti o si aspetta sempre che sia l’altra persona a prendere l’iniziativa. Ma questo comportamento può generare un equivoco: chi ci interessa potrebbe interpretare la nostra apparente indifferenza come una mancanza di attrazione.

Come osserva l’esperto, nelle prime fasi di una frequentazione può verificarsi un problema di comunicazione: spesso sono le paure a guidare le nostre parole e i nostri gesti, anziché ciò che sentiamo davvero. Il risultato è che, nel tentativo di proteggerci da un possibile rifiuto, rischiamo di comunicare proprio il contrario del nostro interesse.

Mostrare chiaramente il proprio interesse aiuta a creare un legame

Essere espliciti sulle proprie intenzioni può rendere più semplice la conoscenza reciproca. Non significa dichiarare immediatamente i propri sentimenti o mettere pressione all’altra persona, ma evitare di lasciare tutto all’interpretazione di segnali ambigui.

Secondo Brown, la chiarezza è attraente perché dimostra la disponibilità a fare un passo verso qualcuno. Al contrario, non sapere cosa prova l’altra persona può alimentare dubbi e insicurezze e diventare emotivamente faticoso. Esprimere il proprio interesse in modo sincero offre invece all’altro la possibilità di rispondere liberamente e, se l’attrazione è reciproca, di aprirsi a sua volta alla costruzione di un legame.

Non è la goffaggine a essere sexy, ma l’autenticità

Essere impacciati non significa necessariamente essere incapaci di flirtare. Una pausa, una risata nervosa o una frase un po’ maldestra possono rendere un approccio più spontaneo e umano.

La differenza sta nell’atteggiamento: mostrarsi vulnerabili non vuol dire essere insicuri di tutto, ma avere il coraggio di manifestare il proprio interesse senza preoccuparsi eccessivamente di apparire perfetti. È proprio questa naturalezza, quando è accompagnata da rispetto e chiarezza, a rendere un flirt più autentico.

Come flirtare senza paura di sembrare impacciati?

Non è necessario preparare frasi a effetto o cercare di apparire diversi da come si è. Un sorriso, una battuta spontanea, un complimento sincero o la proposta di rivedersi possono essere modi semplici per manifestare interesse. L’importante è non lasciare che la paura di sbagliare condizioni ogni gesto.

I dati della ricerca Hinge suggeriscono che, almeno per molti giovani, la disinvoltura conta meno della sincerità. Essere un po’ nervosi non significa non saper flirtare: ciò che può fare la differenza è riuscire a comunicare il proprio interesse senza nascondersi dietro l’indifferenza, rispettando naturalmente i tempi e le risposte dell’altra persona.